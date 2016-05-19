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【公告】LG Stylus 2 / Stylus 2 plus 購買通路

CORPORATE 05/19/2016
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    LG Stylus 2 購買通路：

    電信門市:

    中華電信 / 神腦特約服務中心 / 遠傳電信 / 台灣之星

     

    經銷門市:

    <北區>

    縣市     門市名稱       地址
    台北市   躍動科技       台北市大同區民生西路320號

    台北市   台大通訊       台北市中山區八德路二段65號

    台北市   保東通訊       台北市土林區文林路180號

    台北市   慕郇           台北市大同區昌吉街37號

    新北市   新威           新北市土城區裕民路181號

    新北市   鴻龍           新北市中和區景平路667號

    新北市   新承啓         新北市板橋區四川路一段206號

    桃園市   躍動科技       桃園市中壢市中正路331號

    桃園市   瑋來通訊       桃園市大溪區介壽路848號

    桃園市   名威通訊       桃園市龜山區中興路439號

    桃園市   新威           桃園市桃園區中正路659號

    桃園市   新威           桃園市中壢區元化路2段30號

    新竹市   躍動科技       新竹市北區西大路463號

    新竹市   胖蜥蜴         新竹北區中正路279號

    新竹縣   上鴻通信       新竹縣湖口鄉忠孝路12-8號

    宜蘭縣   強流通訊       宜蘭縣羅東鎮公正路121號

    宜蘭縣   強流通訊       宜蘭縣羅東鎮興東路146號

    宜蘭縣   強流通訊       宜蘭縣宜蘭市神農路二段40號

     

    <中區>

    縣市     門市名稱       地址
    苗栗縣   龍成電訊       苗栗縣苑里鎮和平路185號

    台中市   哈拉網通       台中市北區中清路一段229號

    台中市   神傳通信       台中市清水區中山路148號

    台中市   鑫時代         台中市霧峰區林森路758號

    台中市   智勝企業       台中市西區四維街25-1號

    台中市   萬世達通信     台中市中區綠川西街135號3樓280室

    台中市   揚昇通訊       台中市大甲區光明路17號

    南投縣   嘉鑫科技       南投縣草屯鎮中山街163號

     

    <南區>

    縣市     門市名稱       地址
    高雄市   宏成通訊       高雄市楠梓區德民路352號

    高雄市   德心通訊       高雄市鼓山區中華一路287號

    高雄市   伍航通訊       高雄市前鎮區瑞隆路186號

    雲林縣   安卓通信       雲林縣斗六市莊敬路25號

    嘉義市   帝谷通信       嘉義市仁愛路460號

    台南市   尚欣通訊       台南市中西區永華路一段54號

    台南市   阿仔企業       台南市南區西門路1段629號

    台南市   瑞發實業       台南市東區中華東路3段64號

    台南市   熙成通訊       台南市南區金華路2段63巷2號

    台南市   光誠通訊       台南市東區東門路一段237號

    屏東縣   正翊通信       屏東縣潮州鎮新生路32號

    LG專售店:

    縣市     門市名稱       地址
    台北市   大鑫通訊       台北市中正區南昌路一段106號

    台北市   峻峰國際       台北市中正區汀洲路三段247號

    新北市   華榮通信       新北市永和區得和路413號

    台南市   鴻邁           台南市東區中華東路1段366號4F-C05A

    高雄市   翔威           高雄市鳳山區南華路68號

    屏東縣   明谷           屏東縣屏東市博愛路336號

     

    LG Stylus 2 plus 購買通路：

     

    電信門市：台灣大哥大

    全國經銷門市/ 聯強

    經銷門市 :

    <北區>

    縣市     門市名稱       地址
    台北市   躍動科技       台北市大同區民生西路320號

    台北市   台大通訊       台北市中山區八德路二段65號

    台北市   保東通訊       台北市土林區文林路180號

    台北市   慕郇           台北市大同區昌吉街37號

    新北市   新威           新北市土城區裕民路181號

    新北市   鴻龍           新北市中和區景平路667號

    新北市   新承啓         新北市板橋區四川路一段206號

    桃園市   躍動科技       桃園市中壢市中正路331號

    桃園市   瑋來通訊       桃園市大溪區介壽路848號

    桃園市   名威通訊       桃園市龜山區中興路439號

    桃園市   新威           桃園市桃園區中正路659號

    桃園市   新威           桃園市中壢區元化路2段30號

    新竹市   躍動科技       新竹市北區西大路463號

    新竹市   胖蜥蜴         新竹北區中正路279號

    新竹縣   上鴻通信       新竹縣湖口鄉忠孝路12-8號

    宜蘭縣   強流通訊       宜蘭縣羅東鎮公正路121號

    宜蘭縣   強流通訊       宜蘭縣羅東鎮興東路146號

    宜蘭縣   強流通訊       宜蘭縣宜蘭市神農路二段40號

     

    <中區>

    縣市     門市名稱       地址
    苗栗縣   龍成電訊       苗栗縣苑里鎮和平路185號

    台中市   哈拉網通       台中市北區中清路一段229號

    台中市   神傳通信       台中市清水區中山路148號

    台中市   鑫時代         台中市霧峰區林森路758號

    台中市   智勝企業       台中市西區四維街25-1號

    台中市   萬世達通信     台中市中區綠川西街135號3樓280室

    台中市   揚昇通訊       台中市大甲區光明路17號

    南投縣   嘉鑫科技       南投縣草屯鎮中山街163號

     

    <南區>

    縣市     門市名稱       地址
    高雄市   宏成通訊       高雄市楠梓區德民路352號

    高雄市   德心通訊       高雄市鼓山區中華一路287號

    高雄市   伍航通訊       高雄市前鎮區瑞隆路186號

    雲林縣   安卓通信       雲林縣斗六市莊敬路25號

    嘉義市   帝谷通信       嘉義市仁愛路460號

    台南市   尚欣通訊       台南市中西區永華路一段54號

    台南市   阿仔企業       台南市南區西門路1段629號

    台南市   瑞發實業       台南市東區中華東路3段64號

    台南市   熙成通訊       台南市南區金華路2段63巷2號

    台南市   光誠通訊       台南市東區東門路一段237號

    屏東縣   正翊通信       屏東縣潮州鎮新生路32號

     

    LG專售店:

    縣市     門市名稱       地址
    台北市   大鑫通訊       台北市中正區南昌路一段106號

    台北市   峻峰國際       台北市中正區汀洲路三段247號

    新北市   華榮通信       新北市永和區得和路413號

    台南市   鴻邁           台南市東區中華東路1段366號4F-C05A

    高雄市   翔威           高雄市鳳山區南華路68號

    屏東縣   明谷           屏東縣屏東市博愛路336號

     

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