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LG2016電視新品全面進化 撼動上市 全系列支援HDR 精準影像追尋完美體驗
【2016年05月23日，台北訊】台灣 LG 電子電視技術再攀高峰，於今日宣布推出多款全新電視機種，運用領先業界的 HDR 高動態範圍顯示技術，將鉅細靡遺的色彩精準呈現，創造身歷其境的觀影體驗。LG 2016 新品系列包含 SUPERUHD TV、UHD TV、Smart TV 及 LED TV；其中 LG SUPER UHD TV，同步支援 Dolby Vision 及 HDR 10 的兩種 HDR 規格，能呈現更多元的影像色彩及亮度細節的品質，讓消費者擁有更全面性且豐富的影音饗宴；此外，搭載 IPS 4K Quantum Display 量子顯示面板可將十億七千萬色彩忠實呈現，帶給消費者最完美的原生色彩。外觀造型上，將顯示面板搭配纖薄的金屬邊框，搭配新月形優雅底座，更讓 LG SUPERUHD TV 儼然成為家中的品味藝術品。LG 2016 電視新品於 5月上市，SUPERUHD TV 65UH770T 建議售價 NT$99,900元；55UH770T 建議售價 NT$59,900元。
LG SUPER UHD TV UH770 搭載最先進的 IPS 4K Quantum Display 量子顯示面板，以純黑面板與對比優化器等創新技術，大幅提升暗色與亮色區之間的對比率。SUPER UHD TV UH770T 65型建議售價 NT$99,900元；UH770T 55型建議售價 NT$59,900元。
台灣 LG 電子家庭娛樂產品部協理金祥均表示：「LG 在電視市場中一直扮演著領導的地位，以創新進化科技引領業界發展風向。今年 LG 以 HDR 高動態範圍顯示技術，將更優越的畫質品質與色彩帶給消費者，邁向另一高層次的全新視覺體驗。伴隨著 LG 五十年來在電視商品不斷提升的專業技術，我們相信 HDR 提供更真實的影像畫質，帶來全新視覺饗宴，將震撼業界，再創 LG 電視事業另一高峰。」
LG SUPERUHD TV 搭載高動態範圍影像顯示技術 (HDR SUPER) 超越完美視覺震撼
隨著科技進步，消費者對電視畫質有更高的要求，LG 引領電視產業趨勢，將今年電視產業最重要的創新技術 HDR 技術運用到 UHD TV 新品上。LG SUPERUHD TV 以最新獨特的 HDR SUPER 高動態範圍影像顯示技術，領先同步支援 Dolby Vision 及 HDR 10 功能兩種 HDR 影像規格；其中 Dolby Vision 可針對每一個畫面進行調整，呈現高動態範圍影像，提供比現今電視更寬廣色彩及更高亮度的影像畫質，消費者可以透過影片串流服務及好萊塢片商的 4K 藍光影片內容欣賞絕佳的 HDR 畫質，擁有更具效果的全新視覺體驗。
UH770T 搭載最先進的 IPS 4K Quantum Display 量子顯示面板，以純黑面板與對比優化器等創新技術，大幅提升暗色與亮色區之間的對比率。LG 的 ColorPrime Plus 絢彩顯色科技能擴大在螢幕上顯示的顏色範圍，任何角度觀看都能呈現出最原始的影像畫質，在色彩上搭配 HDR 能呈現高達十億七仟萬色彩，將大自然鬼斧神工的精采及電影中嘆為觀止的特效精準還原，並採用 10-bit 面板與 10-bit 處理能力，實現超越 Full HD 四倍之多的頂級水準，讓消費者感受更準確的色彩彷彿置身於現場的臨場感。
為讓消費者可以透過家電產品展現居家裝置品味，LG 以極緻纖薄造型搭配新月型底座淬鍊出 SUPERUHD TV 極具工藝美感的外型，輕盈的螢幕更呈現出優雅的飄浮感，令人賞心悅目。此外，在音效品質方面，LG 與高級音響領導品牌 harman/kardon 合作開發揚聲器系統，具有絕佳的震撼音效，提供影音雙重環繞的尊榮娛樂饗宴。
LG UHD TV 系列頂尖技術再升級 打造全新視覺饗宴
LG 2016 UHD TV 系列，影像品質搭載 HDR 高動態範圍顯示技術，描繪更真實的色彩體驗，成為傲視群倫的頂級逸品，面板採用清晰穩定的 IPS 4K 面板，以高品質和高可靠性聞名，深受專業人士肯定，不管任何角度都能呈現穩定色彩與對比度。同時，搭配最新 webOS 3.0 平台，具備多項智慧功能，帶給消費者便利生活樂趣。UH655T 搭載 HDR SUPER 技術，不僅同步支援 Dolby Vision 及 HDR 10 兩種 HDR 規格，帶領消費者進入如真實影像，外觀上以極緻纖薄的外型設計，傳達超薄的流線設計，打造家中優越的空間效率；UH650T 以 ColorPrime PRO 绚彩顯色科技，帶來更細膩鮮豔的完美影像；UH615T 與 UH610T 搭載 ULTRA Surround，超震撼的環繞音效，最頂級的音效表現，帶給消費者最深刻的聽覺感受。
LG UHD TV UH655T 搭載 HDR SUPER 技術，不僅同步支援 Dolby Vision 及 HDR 10 兩種 HDR 規格，帶領消費者進入如真實影像，外觀上以極緻纖薄的外型設計，傳達超薄的流線設計，打造家中優越的空間效率。
LG UHD TV UH650T 以 ColorPrime PRO 绚彩顯色科技，帶來更細膩鮮豔的完美影像。
webOS 3.0 智慧功能 帶來無窮的生活樂趣
LG UHD TV 系列搭載 webOS 3.0 智慧型電視平台，提供消費者輕鬆智慧體驗，包括智慧縮放、智慧行動連結與智慧遙控器三種智慧功能，帶來更多樂趣，享受生活每段時光。
● 智慧縮放功能：
透過 Magic Zoom 智慧縮放功能，可於觀看期間按下遙控器上的縮放鍵，即時放大影像，清晰捕捉所有細節。
● 智慧行動連結：
可輕鬆透過電視存取智慧型手機內容，僅需 Wi-Fi 連線功能，就能在大螢幕上盡情享用音樂及影片應用程式。
● 智慧遙控器：
具備體感及語音控制技術，同時操控電視與機上盒的功能，透過全新境界的遙控裝置，一手掌握精彩娛樂體驗，不再耗時搜尋，盡興享受歡樂時光。(該功能視各地開發支援而定)
LG 2016 電視新品 全尺寸全功能 影音享受首選
LG 2016 電視新品提供豐富的多樣化選擇，除了 UHD TV 系列外，同時推出 Smart TV 及 LED TV 新款。LG Smart TV LH5700 配備 IPS 面板，擁有廣闊的可視角，呈現逼真生動的絕佳影像；絕佳智慧連網功能，帶來更方便、更優質的便利生活；音效表現上，採用虛擬環繞音效，擁有 Clear Voice III 功能，提供更清晰的音質享受。LG LED TV LH5100 及 LH510B，加入了 Triple XD Engine 影像處理技術，顯現絕佳清晰的自然真實畫面；透過虛擬環境音效，彷彿置身於其中，擁有最頂級的聽覺享受。另外，引領電視市場下一世代領導趨勢的 LG OLED TV，將於六月份震撼上市。LG OLED TV 極致擬真的高畫質，將帶領電視市場邁向未來趨勢，再創全新高峰，敬請期待。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子家庭娛樂公司】
LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、商用顯示器與安全系統等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV 等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG 承諾將以曾獲獎項加持的LG SIGNATURE OLED TVs與SUPER UHD TVs來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。
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【公告】LG Stylus 2 / Stylus 2 plus 購買通路 19/05/2016
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https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/20160523-lg-2016-hdr.html isCopied
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