LG首款3CA手機 LG G5 SPEED正式上市 中華電信獨家開賣 強強聯手極速暢行 抽取式電池搭配超廣角鏡頭 飆網隨行玩樂隨我

【2016年06月06日，台北】雙強攜手，再創行動市場高峰！台灣 LG 電子今日正式宣布，與中華電信獨家合作，推出首款支援 3CA 三頻聚合服務的手機 LG G5 SPEED。同步啟動三頻段，超高速穩定的飆網過程，提供消費者最隨心所欲的上網、追劇及玩遊戲體驗，不論何時何地，都能享有最暢快無阻的行動生活。此外，LG G5 自四月在台上市以來，即受到外界高度關注，討論與好評熱潮不斷，LG G5 SPEED 強勢承襲 LG G5 業界唯一金屬機身搭配抽取式電池的特色，同時搭載獨家 135度超廣角鏡頭，讓消費者在使用過程中不僅能夠享有 3CA 的通訊飆速快感，還能盡情感受玩樂隨我的生活態度。LG G5 SPEED 建議售價 NT$23,900元，共有享樂金、歡樂粉、酷樂黑三色。搭配「中華電信大 4G 方案 - 精采Hami包」，月繳1,498元，LG G5 SPEED 只要6,990元起、LG G5 SPEED 與 LG 360 VR 娛樂體驗組只要7,990元起；6/1 至 6/30 期間購買，還可參加【繽紛夏日送豪禮】活動，凡購買 LG G5 SPEED 上網完整登錄就送市價 NT$6,990 的 B&O PLAY 打造的 H3 耳機，數量有限，贈完為止。

台灣 LG 電子金載承董事長表示：「LG 傾聽消費者聲音，持續帶給大眾更好的行動生活體驗。此次與中華電信攜手推出 LG G5 SPEED，結合最新的 3CA 三頻聚合技術，將為使用者帶來更具速度感的飆網過程。LG G5 SPEED 同時保有特殊的模組化抽取式電池設計，搭配超廣角雙主鏡頭，充分延續 LG G5『Life's good when you play more』的設計理念，我們希望任何時候都能為消費者的生活製造驚喜，創造更生動有趣的使用過程。」

中華電信行動通信分公司林國豐總經理表示：「中華電信十分榮幸能與熟悉的合作夥伴台灣 LG 電子攜手推出 LG G5 SPEED，LG 一直以來皆帶給市場極具創新且令人驚豔的產品，延續甫於三月推出 LG G5 旗艦機皇的氣勢及熱度，相信支援最新 3CA 技術的 LG G5 SPEED，搭配中華電信擁有最大頻寬 130MHz、最廣涵蓋的行動網路服務，將帶給消費者更美好豐富的行動通訊體驗！」

雙強攜手，再創行動市場高峰！台灣 LG 電子今日正式宣布，與中華電信獨家合作，推出首款支援 3CA 三頻聚合服務的手機 LG G5 SPEED。(由左至右為中華電信林文智協理、藝人豆花妹蔡黃汝、台灣 LG 電子金載承董事長、神腦國際黃文祥總經理)

近期於戲劇上表現亮眼的豆花妹蔡黃汝，今日(6)化身速度女孩亮麗現身，為 LG G5 SPEED 上市記者會站台，分享「三點不漏」樂趣生活。

活動現場，豆花妹親自示範 3CA 手機與非 3CA 手機的差異，只見豆花妹輕輕一點，LG G5 SPEED 就輕鬆完成了下載的動作。(同樣下載約 500M 大小的影片，左邊 LG G5 SPEED 下載時間為右邊一般網路的數倍。)

LG 首支 3CA 手機 LG G5 SPEED 盡情享受飆網暢行快感

LG 秉持創新不斷的目標，致力於滿足不同消費者的期待，甫於四月推出的模組化旗艦機皇 LG G5 深獲消費者好評不斷，為延續市場熱銷與討論氣勢，LG 宣布與中華電信再次獨家攜手，推出支援 3CA 三頻聚合服務手機 LG G5 SPEED，為市場再添一 3CA 款熱銷生力軍。繼中華電信先前為 2,600MHz 頻段開台後，帶來三頻聚合 (3CA) 服務，消費者可同時享有 900MHz、1,800MHz、及 2,600MHz 三頻段暢通的傳載體驗，無論是觀看高畫質大容量影音、玩遊戲、追劇，都能享有更穩定且暢快無阻的使用過程，在悠閒便利的步調中體驗超乎預期的行動生活。

LG 宣布與中華電信再次獨家攜手，推出支援 3CA 三頻聚合服務手機 LG G5 SPEED，為市場再添一 3CA 款熱銷生力軍。

金屬機身搭配抽取式電池 LG G5 SPEED 隨抽即換優雅續航

LG G5 SPEED 承襲創新的模組化電池抽取設計，結合優雅的金屬機身，只要按下側邊按鍵，就能輕鬆更換電池，帶來超高續航力的行動體驗，消費者再也不用擔心因長時間觀看影音、玩手遊等依賴網速的活動，而造成手機電量的大量消耗。

● 創新金屬機身設計

LG G5 SPEED 的全金屬機身，採用曲線優雅的 3D Arc Glass 弧形玻璃設計，與光滑的金屬表面無縫接軌完美結合。全新 LG G5 SPEED 擁有三種魅力顏色可供選擇。

LG G5 SPEED 的全金屬機身，採用曲線優雅的 3D Arc Glass 弧形玻璃設計，與光滑的金屬表面無縫接軌完美結合。全新 LG G5 SPEED 擁有三種魅力顏色可供選擇。

LG G5 SPEED 的全金屬機身，採用曲線優雅的 3D Arc Glass 弧形玻璃設計，與光滑的金屬表面無縫接軌完美結合。

● 首創抽取式電池

LG G5 SPEED 延續 LG G5 模組化設計，擁有可替換電池功能的全金屬手機，獨特的抽取式電池設計，只要一個動作即可輕鬆抽取，瞬間置換充飽電的電池，讓消費者自在享樂不受限。

LG G5 SPEED 延續 LG G5，擁有可替換電池功能的全金屬手機，獨特的抽取式電池設計，只要一個動作即可輕鬆抽取，瞬間置換充飽電的電池，讓消費者自在享樂不受限。

隨手拍大膽玩 超廣角鏡頭所及 美景盡收眼底

LG 於攝錄功能領域再創突破，領先業界打造獨家雙主鏡頭，分別為搭載 1,600萬畫素的 78度廣角鏡頭與 800萬畫素的 135度超廣角鏡頭。無論是建築全貌還是眾多好友聚會自拍，超廣視野讓消費者能將美好畫面皆盡收眼底，不再受到空間上的限制。同時，LG G5 SPEED 導入多種實用拍照功能，讓記錄生活的每一刻都變得更加新穎有趣。

LG 於攝錄功能領先業界，獨家雙主鏡頭搭載 78度廣角鏡頭與 135度超廣角鏡頭。無論是建築全貌還是眾多好友聚會自拍，超廣視野讓消費者能將美好畫面皆盡收眼底，不再受到空間上的限制。

LG G5 SPEED 打造的雙主鏡頭及超廣角設計，分別搭載 1,600萬畫素的 78度廣角鏡頭與 800萬畫素的 135度超廣角鏡頭，能更輕鬆拍攝寬廣的風景視野、更高聳的建築，以及人數更多的團體照。

● 雙主鏡頭配置 超越肉眼視角

LG G5 SPEED 打造的雙主鏡頭及超廣角設計，分別搭載 1,600萬畫素的 78度廣角鏡頭與 800萬畫素的 135度超廣角鏡頭；其中 135度超廣角鏡頭提供比其他智慧型手機相機更加寬廣 1.7倍的視角，能更輕鬆拍攝寬廣的風景視野、更高聳的建築，以及人數更多的團體照，再也不必受拍攝距離景深不足之苦。

● 趣味膠片效果與畫面凸顯功能 增加拍攝樂趣

LG G5 SPEED 內建搭載九種不同的膠片效果，消費者可在點選快門拍攝前先行選擇效果，讓捕捉到的快樂回憶變得更加有趣；畫面凸顯能同時使用標準與超廣角鏡頭來拍攝主體和背景影像，同步結合各種背景效果，如灰階、模糊、魚眼等不同模式，讓拍攝作品更加出色不凡。

LG G5 SPEED 內建搭載九種不同的膠片效果，消費者可在點選快門拍攝前先行選擇效果，讓捕捉到的快樂回憶變得更加有趣。

● 人臉辨識自動拍攝 引領自拍風潮

LG G5 引領自拍趨勢，搭載獨特自動拍攝功能，自拍時不需按下快門即可自動進行人臉辨識進行拍攝，不僅大大提升消費者的拍照體驗，更讓消費者可隨時輕鬆享受捕捉與家人好友的歡樂時光。

Always on 待機螢幕 智慧設計讓生活更便利

LG G5 SPEED 同樣具備 5.3吋 QHD IPS Quantum 顯示面板，並將 Always-on 恆亮待機功能置入在 IPS 面板之中，能以低耗電的形式持續顯示時間、日期、電量及即時訊息通知，讓消費者隨時掌握最新資訊；同時搭載日光清晰模式，自動偵測周遭環境，調整螢幕亮度，提供人眼最舒適的視覺效果。

LG G5 SPEED 支援 Always-on 恆亮待機功能，可在螢幕待機時持續以低電量顯示時間、日期、電量及即時訊息通知，即使主螢幕關閉也持續顯示，待機螢幕的低耗電功能，每小時僅需 0.8% 電量，無論是開會還是看電影都可隨時掌握最新動態。

● Always-on 待機螢幕

Always-on 恆亮待機功能，可在螢幕待機時持續以低電量顯示時間、日期、電量及即時訊息通知，即使主螢幕關閉也持續顯示，並強化 Always-on 待機螢幕的低耗電功能，每小時僅需 0.8% 電量，無論是開會還是看電影都可隨時掌握最新動態，也不會造成干擾。

● 日光清晰模式

LG G5 SPEED 支援全新日光清晰模式，能自動檢測環境光源條件進而調整螢幕亮度，提供消費者極為出色的戶外能見度，不論在任何情況下，都能清楚檢視螢幕上的顯示內容。

中華電信獨家開賣 LG G5 SPEED 強強聯手 極速暢行

LG G5 SPEED 共推出享樂金、歡樂粉、酷樂黑三色，單機建議售價 NT$23,900，即日起中華電信獨家開賣。搭配「中華電信大 4G 方案 - 精采Hami包」，月繳 1,498元，LG G5 SPEED 只要 6,990元起、LG G5 SPEED 與 LG 360 VR 娛樂體驗組只要 7,990元起，還可立即享有行動飆網無限用、最大網內免費講，以及精采 Hami 包多選一服務，攜碼/新申租更可再享購機折價 NT$1,500 優惠。此外，凡於 6/1 至 6/30 期間購買 LG G5 SPEED，還可參加【繽紛夏日送豪禮】活動，上網登錄即 H3 耳機 by B&O PLAY (市價 NT$6,990)，數量有限，贈完為止。

【繽紛夏日送豪禮】活動詳情請參考活動網頁 (https://www.lgmobiletw.com/G5/SummerSP/)。

LG G5 SPEED 主要規格

● 顏色：享樂金 / 歡樂粉 / 酷樂黑

● 處理器：Qualcomm® Snapdragon™ 820 處理器

● 顯示器：5.3吋 QHD IPS 量子面板 (2,560 x 1,440 pixels, 554ppi)

● 記憶體：ROM - 32GB / RAM - 4GB

擴充槽 - microSD™ 記憶卡 (最高支援 2TB)

● SIM 卡類型：Nano-SIM 單卡

● 相機：主相機 - 800萬畫素超廣角鏡頭 (135度)、1,600萬畫素一般鏡頭 (78度)

前相機 - 800萬畫素

專業拍攝模式/自拍感應手勢/間隔拍攝/人臉偵測自拍/手勢檢視/全景拍攝/SNAP 影片多視圖/畫面凸顯/慢動作/縮時攝影/膠片效果/穩定錄製 (光學防手震) /聲控快門/快速共享/儲存為 RAW (DNG 檔)

● 電池：2,800mAh 可抽取式電池

● 作業系統：Android™ 6.0 Marshmallow

● 尺寸：149.4 x 73.9 x 7.7 L*W*D (mm)

● 重量：159g

● 通訊協定：2G - 850 / 900 / 1,800 / 1,900 MHz

3G - 850 / 1,900 / 2,100 MHz

4G LTE - FDD：B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B17

4G LTE - TDD：B38 / B40 / B39 / B41 (Cat.9, VoLTE)

2CA：B3+B7 / B3+B8 / B7+B8

3CA：B3+B7+B8

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。LG力求超越傳統智慧型手機，提供更有趣的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。