LG 專售店「金夏特賣會」優惠活動 買再抽七大頂級旗艦商品　五大好康獨享超值購物樂趣

【2016年06月15日，台北訊】台灣 LG 電子於今年春夏推出多款旗艦商品，皆獲得使用者一致佳評如潮、讚譽不斷，為讓更多消費者加入頂級生活的享受行列，LG 宣布推出「金夏特賣會」優惠活動。凡於 2016/06/15 至 2016/07/12 活動期間，至 LG 專售店購買 LG 系列家電，即可享有五大好康貼心回饋。凡購買 LG 系列家電 (不含 AV、IT 及手機商品)，並於 LG 官網完成「產品註冊登錄」，LG 七大旗艦新品任你抽，包含 LG OLED TV、LG TWIN Wash 雙能洗、LG Styler 及 LG G5 等，一次滿足消費者多項生活需求，感受「金夏獎連連 越買越有禮」的強勢威力。

LG 家電營銷部羅時景副總表示：「LG 於今年春夏推出多款重量級的旗艦商品，不僅為市場樹立新的典範，更受到許多消費者的青睞及關注。為回饋廣大使用者的支持，同時邀請更多人加入品味頂級生活的行列，特別舉辦「LG 專售店 金夏特賣會」活動，推出多款家電商品的購買優惠方案。消費者不僅可於活動期間以最經濟實惠的價格將明星商品帶回家，還有機會參加 LG 多款旗艦商品的抽獎活動，一次擁有最大的滿足。」

LG 宣布推出「金夏特賣會」優惠活動，凡於 20160615 至 20160712 活動期間，至 LG 專售店購買 LG 系列家電，即可享有五大好康貼心回饋。

於 LG 專售店購買 LG 系列家電，並於 LG 官網完成「產品註冊登錄」，LG 七大旗艦新品任你抽，包含 LG OLED TV、LG TWIN Wash 雙能洗、LG Styler 及 LG G5 等，一次滿足消費者多項生活需求。

買再抽！購買 LG 系列家電 七大頂級新品任你抽

LG 春夏重量級商品強勢來襲！致力於提供消費者最舒適頂級的智慧生活，LG 持續運用創新科技，推出令消費者滿意喜愛的旗艦級商品外，更精心規劃專屬於 LG 專售店的特賣活動，讓消費者更有機會帶回頂級新品。凡於活動期間至 LG 專售店購買 LG 系列家電，並上 LG 官網完成「產品註冊登錄」，即可享 LG 七大頂級商品買再抽優惠。其中最大獎為被譽為即將「主宰視界」的 LG OLED TV，搭載 HDR 高動態範圍顯示技術，能將影像色彩及亮度細節以最高品質呈現，提供更真實細膩的觀影畫面，追尋超乎期待的完美視覺響宴。另有甫於春季推出即驚艷市場的 LG TWIN Wash 雙能洗及 LG Styler 智慧電子衣櫥，LG TWIN Wash 雙能洗提供革命性的洗滌方式，上置 LG 滾筒洗衣機，下搭 3.5公斤迷你洗衣機，將分類清洗且省時省空間的優勢發揮至最大；而 LG Styler 則帶來全新的居家護衣生活型態，消費者可在家輕鬆打理心愛衣物，一次完成殺菌除臭、除皺及烘乾等多項需求。

LG TWIN Wash 雙能洗提供革命性的洗滌方式，上置LG滾筒洗衣機，下搭 3.5公斤迷你洗衣機，將分類清洗且省時省空間的優勢發揮至最大。上方圖為 21公斤滾筒 F2721STWV。

LG Styler 帶來全新的居家護衣生活型態，消費者可在家輕鬆打理心愛衣物，一次完成殺菌除臭、除皺及烘乾等多項需求。

買就送！選購指定家電超值好禮大方送 來店再免費兌換時尚贈品

LG 以頂級科技稱霸電視及生活家電市場，為回饋消費者長期以來的支持，凡於活動期間購買 LG 55型 4K UHD TVUF680T，即可獲得小牛真空悶燒杯乙個 (數量有限，送完為止)。LG 4K UHD TV 擁有四倍 Full HD 解析度，可創造超乎以往的絢麗及前所未見的真實感，清晰穩定的 IPS 4K 面板無論從哪個角度觀看，都能讓消費者享受到最完整逼真的色彩。此外，購買 LG 指定生活家電，再送 LG 直立式吸塵器、居家清潔吸頭組、除螨機等多項好禮，一次提供消費者多項智慧生活解決方案。

憑 LG 專售店寄送 DM 來店，還可免費兌換時尚多用途露營燈乙個 (數量有限，送完為止)，眾多好康讓消費者感受到滿滿體貼的心意，盡情享受購物拿好禮的樂趣。

LG 多款電視促銷萬元以內 信用卡 12-24 分期再享零利率優惠

LG 專售店「金夏特賣會」提供最振奮人心的 Outlet 專區及促銷專區，消費者可用萬元以內的價格將 32型熱門電視機種帶回家；冰箱、洗衣機及空調等智慧家電同時提供多項優惠價格，讓消費者為炎炎夏日做好最佳準備。此外，凡於活動期間內刷卡購買 LG 全系列家電商品，還可享有指定銀行信用卡 12-24 期分期零利率優惠。

買 LG UHD 電視抽 G5 手機 頂級旗艦雙享 HDR 就趁現在

LG OLED TV 將 HDR 高動態範圍影像功能發揮至最佳效果，被譽為是目前市場上最佳的載具，無論是最深暗或最明亮的畫面，都能確保顏色與光彩不產生偏差；同步支援 Dolby Vision 及 Ultra HD Premium 兩種規格，更實現了以往電視望塵莫及的極美境界。

此外，LG G5 旗艦機皇搭載 1600萬畫素的 78度標準鏡頭與 800萬畫素的 135度超廣角鏡頭，搭配 HDR 拍照功能，可呈現超越肉眼視角及最清晰動人的影像。為滿足現代消費者對畫質美感的強烈需求，LG 推出「雙享 HDR 趁現在」抽獎活動，凡於 2016/06/15 至 2016/08/15，於全通路購買 LG 指定 55型以上 UHD 電視即可參加抽獎，有機會獲得 LG G5 手機 (歡樂粉) 乙支，活動期間共計抽出 100支，完美的視覺體驗讓使用者盡情徜徉在臻美影像的饗宴中。

● 活動日期

2016/06/15~2016/08/15

● 活動機型

OLED TV ─ OLED65E6T / OLED65B6T / OLED55B6T / 65EG965T / 55EG965T

Super UHD TV ─ 65UH770T / 55UH770T

UHD TV ─ 75UH655T / 65UH650T / 55UH650T / 65UH615T / 60UH615T / 55UH615T

● 抽獎日期

於活動期間共計抽獎兩次，每次抽出 50位幸運得主可獲得 LG G5 (歡樂粉) 乙支。

抽獎日期 公布得獎日期

1 2016年7月18日 2016年7月22日

2 2016年8月18日 2016年8月25日

● 活動官網

http://www.lghatw.com/hemcsp/

金夏啾好友 咖啡帶著走 FB 打卡活動

● 活動日期

2016/06/15~2016/07/12

● 活動說明

活動期間內至 LG 專售店，拿著「LG Life Is Good」專屬旗幟，與 LG 任一家電產品合照並上傳，即可參加抽獎活動。週週抽出 50名幸運粉絲，LG 請你喝咖啡！

● 參加步驟

步驟一：找尋懸掛「LG專售店 金夏特賣會」布旗之專售店。

步驟二：拿著 LG 專屬旗幟，並與 LG 任一家電產品合照上傳。

步驟三：留言「我在 OOO (店名) LG 專售店，因為 OOOO (店家特色)，大家快一起來逛逛！」

● 活動官網

LG 台灣粉絲團

LG 專售店 金夏特賣會 5大好康送給你

● 活動日期

2016/06/15~2016/07/12

● 活動內容

1. 來店禮

憑 LG 專售店寄送 DM 來店，即可免費兌換時尚多用途露營燈乙個 (數量有限，送完為止)。

2. 酬賓特惠價

Outlet 專區、促銷專區 (LG 專售店獨享優惠價格)。

3. 買就送

購買 LG 55型 4K UHD TV (55UF680T)，即可獲得小牛真空悶燒杯乙個 (數量有限，送完為止)。

購買 LG 指定生活家電，就送 LG 直立式吸塵器、居家清潔吸頭組、除螨機等多項好禮。

4. 買再抽

凡於活動期間，至 LG 專售店購買 LG 系列家電 (不含 AV、IT 及手機商品)，並上 LG 官網完成「產品註冊登錄」，即可參加抽獎，有機會將 LG 七大最新頂級產品帶回家。

上網登錄日期：2016/06/15 (三) 凌晨 00:00~07/14 (四) 晚上 23:59 截止。

抽獎日期：2016/07/18 (一)

公告日期：2016/07/19 (二) 於 LG 官網活動專頁公布中獎名單

抽獎獎品：頭獎 - 65型 OLED TV (OLED65E6) 乙名

二獎 - TWIN Wash 雙能洗洗衣機 (F2721STWV+WT-D350V) 乙名

三獎 - First Lady 頂級門中門對開冰箱 (GR-DBF80G) 乙名

四獎 - Styler 智慧電子衣櫥 (E523BR) 乙名

五獎 - 清潔機器人變頻款 (VR65715LVM) 兩名

六獎 - LG G5 手機 (LGH860) 五名

七獎 - PuriCare 空氣清淨機 (PS-V239CS) 五名

八獎 - 7-11 商品卡 (2,000元) 三十名

5. 分期零利率 ─ 活動期間內，可享有信用卡 12-24 期分期零利率優惠。合作銀行：中國信託、玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行、永豐銀行、花旗銀行、國泰世華、遠東國際商銀、澳盛銀行、仲信資融。

● 活動官網

http://www.lg.com/tw 或 http://www.lghatw.com/BS2016SummerSP/

● 活動專線

0800-898-899 (星期一至星期五，9:00~12:00、13:30~18:00)

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、商用顯示器與安全系統等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV 等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG 承諾將以曾獲獎項加持的LG SIGNATURE OLED TVs與SUPER UHD TVs來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。