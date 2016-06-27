炎熱夏季攻防戰 防守居家細菌病毒入侵 LGStyler智慧電子衣櫥殺菌除臭除皺一指搞定 LG雙眼小精靈清潔機器人 地板角落完美除塵

【2016年06月24日，台北】悶熱的夏季伴隨濕氣，同時也是細菌病毒繁殖的高峰期，家中常見的絨毛娃娃以及日積月累的角落塵埃，都是隱形病原滋生的溫床，要如何在濕熱難耐的天氣，擺脫環境中的病菌，不用揮汗如雨就可輕鬆維持居家清潔，是消費者最關心的議題。LG Styler 智慧電子衣櫥，同時具有除臭、殺菌、除皺、烘乾四種功能，一鍵輕觸即可迅速進行殺菌除臭的服裝管理，成為家中最貼心的衣物管家。LGCordZero™ 無線生活系列 HOM-BOT 清潔機器人，可深入難纏的角落區域，使日常掃除工作更加便利，讓主婦的夏季生活也能優雅地呵護全家健康。

台灣 LG 電子 Smart 生活家電商品企劃 Team 文京珍協理表示：「LG 在家電市場的成績有目共睹，為了實現對消費者的承諾，我們不斷在產品的創新及研發上尋求突破；而 Styler 智慧電子衣櫥則以專業的護衣方案，為使用者創造一個前所未見的衣物護理模式；LG HOM-BOT 清潔機器人擁有強大效能與出色便利性，對於台灣消費者來說極具吸引力。」

LG Styler 智慧電子衣櫥，同時具有除臭、殺菌、除皺、烘乾四種功能，一鍵輕觸即可迅速進行殺菌除臭的服裝管理，成為家中最貼心的衣物管家。

LG CordZero 無線生活系列 HOM-BOT 清潔機器人，可深入難纏的角落區域，使日常掃除工作更加便利，讓主婦的夏季生活也能優雅地呵護全家健康。

LG Styler 個人專屬衣物管家居家「品味」健康生活

LG Styler 智慧電子衣櫥在台上市後即廣受好評，全新概念的衣物護理方式，能有效減少衣物上的細菌及塵螨，殺菌率高達 99.9%，並能去除擾人的異味，是商務人士的最愛。尤其西裝是商務人士一年四季必備的衣著，LG Styler 的殺菌除臭功能，即便在悶熱潮濕的夏季也不需要天天送洗衣物，就能輕鬆維持清新的專業好品味。炎炎夏日不論是絲質洋裝，或是出席晚宴的高級質材禮服，都能利用 LG Styler 輕鬆打理，只要 20~48分鐘即可在家完成除臭、除皺及烘乾，衣物立即回春，煥然一新。夏季午後雷陣雨讓全身感到濕黏，LG Styler 可提供低溫輕柔烘乾 (50-55度C)，恢復衣物蓬鬆，提供最舒適的穿著感受。蒸氣殺菌亦可用來消滅童裝、玩偶、運動服及枕頭等寢具上的過敏原，提供主婦對家人最安心的呵護。

LG Styler 的殺菌除臭功能，即便在悶熱潮濕的夏季也不需要天天送洗衣物，就能輕鬆維持清新的專業好品味。

炎炎夏日不論是絲質洋裝，或是出席晚宴的高級質材禮服，都能利用 LG Styler 輕鬆打理，只要 20~48分鐘即可在家完成除臭、除皺及烘乾，衣物立即回春，煥然一新。

LG 清潔機器人 用心打掃家中每個角落

夏天濕熱導致寵物毛髮糾結，加上蟑螂蚊蟲爬過的地板更容易藏污納垢，造成細菌孳生。LGCordZero™ 無線生活系列雙眼小精靈清潔機器人變頻版，讓打掃方式比以前更加聰明，隨時隨地輕鬆保持乾淨的居家環境，讓全家遠離夏季感染源。LG 清潔機器人前段刷頭再加長，能輕易掃除角落灰塵，角落清潔效果提升 89%，整體清潔效果更高達 94%；雙鏡頭設計能更聰明精準偵測定位，加上多點感應器，有效避開障礙物，即便是在首爾塔高台上也能來去自如不墜落；還可於黑暗環境中規律地進行打掃，讓消費者炎熱夏天在沙發上，只要透過遙控器就能快速完成地板清潔，搭配加裝抹布板拖地，就算冰飲打翻，打掃也輕鬆省力，尤其十分適合家中有小朋友、或是飼養寵物的家庭，維持最清爽整潔的居家環境。

LG 清潔機器人前段刷頭再加長，能輕易掃除角落灰塵，角落清潔效果提升 89%，整體清潔效果更高達 94%。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。