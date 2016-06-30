LG「COOL夏好禮 最驚喜」優惠活動 千元商品卡、吸塵器、咖啡機 多樣好禮「送」不完

【2016年06月30日，台北訊】LG 今夏推出多款精緻家電商品，深受廣大消費者青睞、好評不斷，為迎接炎炎夏日，特別針對冰箱、洗衣機、冷氣等夏季必備商品，加碼推出「COOL夏好禮 最驚喜」優惠活動，凡於 2016/07/01 至 2016/09/30 活動期間，購買 LG 生活家電指定型號，使用 DM 回函或登錄《COOL夏好禮最驚喜》活動網站，完成贈品兌換登錄，即享有千元商品卡、吸塵器、咖啡機等多樣好禮，驚喜好禮不間斷！

LG Smart 生活家電商品企劃文京珍協理表示：「LG Smart 生活家電秉持著『心科技，新感動』理念，用心關注消費者的生活需求，在炎熱夏天不僅推出多款深受消費者喜愛並讚譽有加的夏季新品回饋使用者，更推出『COOL夏好禮最驚喜』優惠活動，提供多款驚喜好禮大方送，感謝廣大消費者一直以來對 LG 的支持。」

大方送！購買 First Lady 冰箱、冷氣等指定家電 千元商品卡、吸塵器、咖啡機好禮不間斷

LG 夏季家電商品一推出即獲得廣大消費者讚譽不斷、一致推崇，為回饋消費者長期以來對 LG 的支持，特別為即將來臨的酷夏精心策畫「COOL夏好禮 最驚喜」活動，分別針對旗艦、豪華及精典機型提供超值優惠，讓消費者享用高品質商品的同時還能獲得驚喜好禮，雙重滿足一次擁有。炎熱夏季若食物沒冰容易導致細菌滋生，此時冰箱便成為最重要的生活小幫手，但收納空間不足及耗電量大等問題往往造成一大困擾，LG FirstLady 冰箱是一款擁有節能、除菌並兼具強大收納功能的旗艦級產品，獨特的門中門魔術空間，創造獨立空間方便食材取得，並減少冷流流失，全新 Smart 鮮淨過濾系統，獲得 Intertek 國際認證，可達 99.999% 除菌及除臭效果，多項惱人問題一次解決。凡於活動期間購買 LG First Lady 冰箱指定型號，兌換送 LG CordZero 直立式吸塵器乙台，再加送 $3,000元的 7-11 商品卡，此外，購買 Styler 電子智慧衣櫥，還送 Dolce Gusto Mini 限定版咖啡機乙台；購買指定型號圓筒吸塵器，兌換送過敏防護清潔吸頭組。

炎炎夏日使人慵懶，減少打掃慾望及規劃，影響環境清潔更進而影響身體健康，LG 精典智慧生活家電 CordZero 無線生活系列雙眼小精靈清潔機器人，不用滿頭大汗就輕鬆完成地板清潔，獨特方型外觀設計搭配 1.5公分超長刷毛，角落清潔效果提昇 89%，雙鏡頭智慧建圖功能、自我學習模式、多點感應器等智慧科技，有效提升清潔效率，搭配 60~62分貝的低噪音設計，睡覺也安心。針對清潔機器人提供優惠，凡購買清潔機器人指定機型隨貨送 HEPA 濾網及超纖細抹布配件。此外，活動期間凡購買直立式洗衣機指定型號，隨貨送洗衣紙兩盒；購買上下門冰箱指定型號，隨貨送 Glasslock 積木保鮮罐 3件組乙份。

梅雨季來臨，想清洗床單卻擔心烘乾及發霉問題，黴菌更容易導致塵螨增生，維護床單清潔成為家中一大挑戰。LG 寶護家變頻除螨機特殊設計除螨雙震動片，每分鐘 8000次強力拍打，將塵螨與寢具分離，並升級 10年保固變頻馬達，強力吸入塵螨，經過英國過敏協會認證，有效清除過敏原，底座紫外線殺菌自動啟動裝置更能避免二次汙染全面保護居家環境，凡於活動期間購買變頻除螨機，兌換送 BRITA 濾水壺乙只，迎接生活好品質。另外，LG 冷暖變頻空調及一對一居家變頻冷暖型冷氣，創新濾淨、清潔、溫控、節能技術不斷突破，一直以來以強大的功能和人性化的貼心設計受到消費者的青睞，凡於活動期間購買冷氣指定型號，再送 7-11 商品卡 $1,000元；購買洗衣機指定型號，隨貨送洗衣紙兩盒，另兌換送 7-11 商品卡 $1,000元；購買對開冰箱指定型號，隨貨送 Glasslock 積木保鮮罐 3件組乙份，另兌換送 7-11 商品卡 $1,000元；購買直立式吸塵器指定型號，兌換送雙人牌刨刀、去味皂組與 BRITA 濾水壺乙份，LG 旗艦、豪華及經典機型 COOL 夏好禮大方送，驚喜好禮優惠不間斷。

組合送！選購 TWIN Wash 雙能洗方案指定機型 多項組合優惠「送」到心坎裡

酷熱的夏季令人汗流不止，形成頻繁的換衣頻率，「TWIN Wash 雙能洗」LG 全球首創一機雙洗的洗衣新方案，滾筒洗衣機搭配 MiniWash 迷你洗衣機，上下洗衣機搭配則立即增加 3.5公斤洗衣量，超大容量有益於對於一般上班族一次性的大量衣物清洗，少量的衣物使用下方 MiniWash 迷你洗衣機清洗更能達到省水效果，另外，針對貼身衣服等需特殊處理的衣物，TWIN Wash 雙能洗能將衣物分類清洗，減少需特殊處理的衣物需分開手洗所造成的時間與精力耗費問題，獨創的抽屜式底座洗衣機設計還能減少居家使用空間，輕鬆享受更省時、省力、省空間的洗衣時光。凡於活動期間選購指定機型滾筒洗衣機加 MiniWash 迷你洗衣機，完成贈品兌換登錄即可享有 TWIN Wash 雙能洗組合方案優惠，兌換送最高可得到價值 $6,000元 7-11 商品卡，多項組合優惠「送」到心坎裡，科技品味盡情享受。

加碼送！任選 Slim/Match 窄版冰箱 好康優惠驚喜一「夏」

夏季來臨，消費者最重視冰箱的收納空間及保鮮功能，LG 以頂尖創新科技及高品質設計享譽生活家電市場，LG Slim/Match 窄版冰箱獨特客製化設計深受消費者一致肯定，提供消費者隨心所欲自由搭配，更大大提升靈活度，LG Match 窄版冰箱使用直驅變頻壓縮機大幅增加省電、保鮮、靜音及耐用等效果，消費者能按需求選擇單台冷藏或單台冷凍，達到生、熟食分開的需求，為全家人的健康做把關。今年夏天特別針對 Slim/Match 兩款 LG 窄版冰箱規畫加碼優惠好禮，凡於活動期間購買單台窄版冰箱送指定型號 7-11 商品卡 $1,000元，購買雙併窄版冰箱指定型號，送價值 7-11 商品卡 $4,000元，好康優惠加碼送，驚喜一「夏」最好禮。

LG「COOL夏好禮 最驚喜」優惠活動

● 活動日期

2016/07/01~2016/09/30

● 贈品兌換方式

1. 活動網站登錄：【掃描 QR Code 或登錄 www.lghatw.com《COOL夏好禮最驚喜》活動網站】→【完成兌換資料登錄】→【上傳購買憑證 (請註明購買型號) 與保證書 (需蓋店章)】→【確認送出】→【完成】

線上申請時間：2016/07/01 凌晨 0:00 ~ 2016/10/06 晚上 23:59。

2. 回函申請：【備妥回函申請書、發票正本、保證書正本與個人資料告知事項暨同意書】→【郵寄到台北郵政 108-60 號信箱《COOL夏好禮最驚喜》活動小組】→【完成】

回函申請時間：2016/07/01 ~ 2016/09/30 (以郵戳為憑)。

● 活動辦法

● 活動官網

http://www.lg.com/tw

● 活動專線

0809-066-669 (星期一至星期五，9:00~12:00、13:30~18:00)

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。