LG OLED TV 電視未來新趨勢 支援HDR雙規格 稱霸電視產業 獨家OLED面板 極黑畫質完美展現

【2016年07月18日，台北訊】台灣 LG 電子以創新技術稱霸電視市場，LG 2016 電視以「決勝畫質，主宰視界」為決心，帶領電視產業走入新里程碑。LG OLED TV 搭載 HDR 高動態範圍顯示技術，能將影像色彩及亮度細節以最高品質呈現，提供更真實細膩的觀影畫面，追尋超乎期待的完美視覺響宴。其中 OLED TV 更是將 HDR 高動態範圍影像功能發揮至最佳效果，被譽為是目前市場上最佳的載具，無論是最深暗或最明亮的畫面，都能確保顏色與光彩不產生偏差；同步支援 Dolby Vision 及 Ultra HD Premium 兩種規格，更實現了以往電視望塵莫及的極美境界。此外，因應台灣消費者需求，LG 2016 OLED TV 機種皆以平面外型設計，採用 OLED 自體發光面板，不僅在純黑之中忠實呈現世界絕美色彩，更讓電視成為饒具品味的工藝品，與家中裝潢無縫結合。LG OLED TV 於七月上市，OLED65E6T 建議售價 NT$229,900元；OLED65B6T 建議售價 NT$199,900元；OLED55B6T 建議售價 NT$129,900元。

LG OLED TV 是將 HDR 高動態範圍影像功能發揮至最佳效果，被譽為是目前市場上最佳的載具，OLED65E6T 建議售價 NT$229,900元。

LG OLED TV 是將 HDR 高動態範圍影像功能發揮至最佳效果，被譽為是目前市場上最佳的載具，無論是最深暗或最明亮的畫面，都能確保顏色與光彩不產生偏差，與競品相比之下更能呈現真實與鮮艷的色彩。

LG OLED TV 同步支援 Dolby Vision 及 Ultra HD Premium 兩種規格，OLED65B6T 建議售價 NT$199,900元；OLED55B6T 建議售價 NT$129,900元。

台灣 LG 電子家庭娛樂產品部協理金祥均表示：「LG 不斷以創新優異的技術在電視產業扮演領導地位，提供消費者最頂級的視覺享受。2016年全新 OLED TV 將持續引領趨勢，除了無可比擬的絕美畫質，更運用頂尖科技，是台灣電視市場上唯一同時支援兩種 HDR 影像規格的頂級電視。同時因為 OLED 面板技術更加成熟，LG 也反映在定價策略上，今年以更親民的價格，讓消費者能輕鬆感受未來電視新趨勢。」

LG OLED TV 搭載 OLED HDR 高動態範圍影像，是台灣電視市場上唯一同時支援兩種 HDR 影像規格的頂級電視。

LG OLED TV 前所未有極黑畫質體驗 為電視市場注入全新震撼

LG 自豪的 OLED 技術更加精進，結合 WRGB 四色顯示技術及自體發光面板雙重技術，成為引領未來電視的指標。LG 獨創的 OLED 自體發光面板讓螢幕中的每個像素都是一個獨立的發光體，可單獨開啟及關閉，更加精準地控制亮度及色彩，同時透過純黑對比，將十億七千萬色彩的微妙細節自然呈現，讓消費者準確體驗到栩栩如生的真實原色，並符合 DCI (Digital Cinema Initiative) 的標準規格。LG 獨家的 WRGB 四色顯示技術，打破傳統三色顯像的限制，增加了白光粒子，使畫面色彩達到 3300萬像素的完美境界，顯示色域更廣，是傳統液晶電視的 4倍畫素表現，呈現出最逼真的色彩。OLED TV 兩種機型 E6 與 B6，支援國際電信聯盟無線電通信部門 (ITU-R) 的 BT.2020 廣播標準色域，在色彩顯示效果的要求上大幅度提昇，有助增加畫面的動態範圍，令畫面視覺效果更為豐富。

LG OLED TV 搭載 OLED HDR 高動態範圍影像，在獨立顯色技術的輔助下，是目前業界唯一能將 HDR 高動態範圍影像功能發揮到淋漓盡致、使色彩及光影細節，甚至包含細小的亮點與黑暗區域，都能精準完整呈現，並領先同步支援 Dolby Vision 及 Ultra HD Premium 功能兩種 HDR 的影像規格，可呈現超過 20格動態範圍，無論畫面深暗或是明亮，都能精準捕捉所有細節。其中 Ultra HD Premium 是由全球多家電視製造商、好萊塢製片商及內容提供商所共同組成的「UHD 聯盟」所推出的 4K 認證，具有高標準的解析度、高動態範圍、峰值亮度比、黑階、廣色域和音頻質量，以及其他準則要求；而 Dolby Vision 提供比現今電視更寬廣色彩及更高亮度的影像畫質，將帶領消費者進入更具細膩的完美畫質。

OLED65E6T 型機種，將極緻纖薄 3.37mm OLED 面板，鑲嵌在透明的玻璃背板上，造就 LG 獨有的鏡面顯像設計，展現現代工藝的絕佳品味，將家庭娛樂的創新提升至全新境界。音效方面，LG 與高級音響領導品牌 harman/kardon 合作，搭配前置 Sound Bar，讓消費者隨時享受頂尖音色，呈現頂級的視聽饗宴。OLED65B6T 及 OLED55B6T 提供兩種尺寸選擇，採用 Cinema Screen 設計呈現 1毫米電視邊框，減低邊框帶來的視覺影響，為消費者帶來猶如電影院般的大螢幕感受。今年度 LG 因應台灣消費者需求，將 OLED TV 改以平面造型設計，在空間陳列上擁有更多選擇，提供更具空間美感的藝術品味。

LG OLED65E6T 型機種，將極緻纖薄 3.37mm OLED 面板，鑲嵌在透明的玻璃背板上，造就 LG 獨有的鏡面顯像設計，展現現代工藝的絕佳品味，將家庭娛樂的創新提升至全新境界。

LG OLED TV 被視為是業界首屈一指的電視，可呈現極致完美全新視覺革命，深受全球知名人士青睞，許多人更大方為 OLED TV 證言，如：拍攝《神鬼戰士》導演雷利•史考特 (Ridley Scott)、《教父》導演法蘭西斯•柯波拉 (Francis Ford Coppola)、擔任《蝙蝠俠》好萊塢知名製片人邁克爾.烏斯蘭 (Michael Uslan)、知名演員連恩•尼遜 (Liam Neeson) 等，都認為 OLED TV 將是電視未來的趨勢，將帶來全新的視覺盛宴。

LG OLED65B6T 及 OLED55B6T 提供兩種尺寸選擇，採用 Cinema Screen 設計呈現 1毫米電視邊框，減低邊框帶來的視覺影響，為消費者帶來猶如電影院般的大螢幕感受。

LG webOS 3.0 簡易操作樂趣無窮

LG 最新 webOS 3.0 智慧電視平台提供更多選項及內容，多項創新功能，讓操作電視變得更加簡單，webOS3.0 提供三種智慧功能：智慧縮放功能讓消費者在觀看期間，按下遙控器上的縮放鍵，即可放大影像，捕捉所有畫面細節；智慧行動連結透過電視存取智慧型手機內容，連上 Wi-Fi 功能，即可在大螢幕上享受音樂與影片；智慧遙控器具備體感及語音控制技術，同時操控電視與機上盒的功能，輕鬆一手掌握，享受無窮生活樂趣 (該功能視各地開發支援而定)。LG 配備 WebOS 3.0 的電視系列獲得 Netflix 的「推薦電視機」，可觀賞 Netflix 高畫質影片，提供消費者最好的觀影體驗。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、商用顯示器與安全系統等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV 等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG 承諾將以曾獲獎項加持的LG SIGNATURE OLED TVs與SUPER UHD TVs來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。