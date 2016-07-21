仲夏休閒好『運』趣 LG引領出遊新風潮

【2016年07月21日，台北訊】艷陽高照、晴空萬里的暑假，是規劃與家人朋友相聚出遊的好時機，不論是慢跑、露營、單車環島，都是戶外休閒活動最熱門的選擇，LG 多項產品的貼心設計，讓消費者在運動中獲得加乘的樂趣，而即將到來的父親節，不妨送上酷勁與實用兼具的禮物，讓爸爸能輕鬆享受健康運動的美好體驗。旗艦機皇 LG G5 搭配的 LG Friends 專業相機模組及 LG 360° 環景攝影機，不論在高速行進或是戶外活動，都能單手掌鏡，即時捕捉動態畫面，與家人分享歡樂回憶；LG Tone Active™藍牙耳機，讓消費者在大動作的運動中，都能擁有不晃動的舒適感，美妙音樂時刻相伴。

LG Cam Plus 及 360 Cam 捕捉仲夏「動」員精彩瞬間

暑假開始，許多家長都會帶著孩子來場夏日家族旅行，父親經常擔任家中的頭號攝影師記錄珍貴的回憶。LG 360 CAM，前後兩組 1,300萬畫素的超廣角相機，一鍵即可讓 360度美景盡收眼底，讓消費者輕鬆捕捉旅行中精采的全景畫面與影片，同時還可即時上傳至 Google 街景系統及 Youtube360 平台，分享樂趣生活。此外，想要紀錄與小朋友玩樂的美好回憶，使用 LG 專業相機模組 Cam Plus，有如單眼相機的專業手把，開關鍵、快門、錄影、Zoom In & Zoom Out 變焦轉盤等實體功能按鍵，都能一手掌握，趁著父親節，和家人一起將精采回憶保留成為永久的記憶。

LG Tone Active™ 在運動行進中無線享受絕美音樂饗宴

國人健康意識提升，全民瘋路跑更是不分年紀紛紛投入。跑步時熱力四射的音樂不但能增添運動的樂趣，更能帶動心情讓步伐更加活力暢快。LG 考量到消費者的需求，貼心推出 LG TONE Active™ 藍牙耳機，四層獨特物料揚聲器技術，讓低音完整飽滿、音量更充足；其快速撥號、即刻報時等設計，帶來便利不中斷的運動時刻；獨特的防水防汗及防彈跳設計，就算上下晃動大幅度的動作也能牢牢緊掛不鬆脫，讓愛好休閒運動的消費者在運動中也能兼顧使用安全及穿戴舒適感。父親節將至，更適合做為贈禮，邀請父親一同健康運動去！LG TONE Active 藍牙頸掛式耳機七月上市，推出四款顏色「動力橘」、「動感綠」、「動勁藍」及「動心桃」，市價 $3990元。

LG TONE Active 藍牙頸掛式耳機七月上市，推出四款顏色「動力橘」、「動感綠」、「動勁藍」及「動心桃」，市價 $3990元。

LG OLED TV 帶來夏日美好相聚時光

為了慰勞爸爸一整年的辛苦，送上 LG 領先業界的 OLED TV，即便是夏季炎熱的高溫及豔陽，父親都能來上一口清爽的啤酒，在家優閒享受精彩運動賽事。LG OLED TV 65E6T 搭載 HDR 高動態範圍顯示技術，呈現最高品質的色彩及亮度細節，獨特的自體發光面板，在純黑中提供消費者更真實絕美的影像，LG 獨有的鏡面顯像設計，將極緻纖薄 3.37mm 的 OLED 面板鑲嵌在透明的玻璃背板上，搭配前置 Sound Bar，讓消費者擁有極佳的視覺饗宴。

為了慰勞爸爸一整年的辛苦，送上 LG 領先業界的 OLED TV，即便是夏季炎熱的高溫及豔陽，父親都能來上一口清爽的啤酒，在家優閒享受精彩運動賽事。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、商用顯示器與安全系統等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV 等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG 承諾將以曾獲獎項加持的LG SIGNATURE OLED TVs與SUPER UHD TVs來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。LG力求超越傳統智慧型手機，提供更有趣的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。