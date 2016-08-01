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【公告】LG 售後服務聲明
CORPORATE 08/01/2016
LG致力於提供最好的服務品質，讓每位客戶都能獲得最好的售後服務：貼心提醒客戶，近來發現部分業者在網站上刊登廣告及成立非原廠維修網站，誤導消費者認為是LG原廠家電服務或維修據點。非原廠授權維修業者，維修品質參差不齊及無法保證合理收費，維修零件更是來源不清，易造成客戶維修產品時之困擾，為維護客戶權益，請消費者認明原廠之服務站及原廠授權之維修業者，特此聲明。
1.LG原廠全省唯一售後服務專線：0800-89-8899
2.專業服務：原廠工程師到府服務，維修一律使用原廠零件，收費標準透明。
3.若產品由非原廠或是非LG授權維修站進行維修，因無法保證更換零件及維修品質，若有發生任何安全事故，本公司無法承擔相關之責任。
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