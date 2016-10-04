LG歡慶週年 優惠好禮有購讚! 秋冬換季好幫手 享受優質生活無負擔

【2016年10月4日，台北訊】10月週年慶檔期即將開打，身為消費者最信賴的智慧生活家電品牌 LG，亦推出多項優惠好禮要與消費者一同歡慶週年，除了提供多款家電優惠好禮，此次更將 Styler 智慧電子衣櫥、清潔機器人等智慧科技家電納入週年慶行列，提升消費者居家品味，掀起智慧生活新革命。凡於 2016/10/01 至 2016/11/30 活動期間，購買 LG 生活家電指定型號，寄回 DM 回函或上網登錄資料，即享回饋優惠，最高可享價值 $6000元 7-11 商品卡，另提供琺瑯鑄鐵牛排煎鍋、崗石不沾鍋、BRITA 濾水壺等多樣好禮；更重要的是，有鑑於秋冬空氣汙染嚴重容易引發過敏症狀，購買指定商品即贈價值將近一萬五的 LG PuriCare 空氣清淨機，為生活品質把關的同時還能輕鬆省荷包。

LG Smart 生活家電商品企劃文京珍協理表示：「LG Smart 生活家電一直以來不斷創新研發，盡心產製多樣化高品質智慧家電，期待為消費者帶來更好的居家品質及生活品味；此次特別針對秋冬換季所需，推出多項優惠好禮，要與消費者一同歡慶週年。」

CordZero™系列吸塵器、清潔機器人、抗敏除螨機優惠大放送

居家品味、換季抗敏一次搞定

台灣家電市場領導品牌 LG，持續以優質智慧生活商品深獲消費者青睞，此次特別舉辦週年慶活動回饋消費者長期對 LG 的支持，針對 CordZero™ 無線變頻吸塵器系列、清潔機器人、除螨機、TWIN Wash 系列洗衣機、Styler 電子智慧衣櫥、First Lady 門中門魔術空間五門冰箱等多樣家電進行好禮優惠，其中包含多款具除塵、抗敏、殺菌功能商品，因應秋冬換季需求，幫助消費者遠離換季困擾，迎接居家健康好品味。

CordZero™ 無線變頻吸塵器系列提供多款類型商品優惠大放送，直立式無線吸塵器濕拖版，特別設計拖把模組，採用大容量自動供水系統，可精準控制水量並自動沾濕拖把，有效清潔面積達 32坪，吸地擦地結合，清潔一次搞定。清潔機器人因應智慧生活推出，優異機身設計，使角落清潔效果提升 89%，整體清潔效果更高達 94%，同時搭載雙鏡頭更能精準偵測定位，提高清潔效率。針對旗艦款 WIFI 遠控小精靈清潔機器人，推出琺瑯鑄鐵牛排煎鍋、崗石不沾鍋、健康氣泡水機兌換送好禮三選一優惠，經典機型清潔機器人好正款隨貨送 HEPA 濾網及超纖細抹布配件乙份、好正簡約款隨貨送 HEPA 濾網 2份；購買豪華機型直立式無線吸塵器濕拖版，兌換送 LG 生活健康禮盒及 BRITA 濾水壺乙只；經典款直立式無線吸塵器兌換送 BRITA 濾水壺乙只，購買圓筒式無線吸塵器指定型號，兌換送過敏防護清潔吸頭組 (3件組)；購買變頻除螨機兌換送 BRITA 濾水壺乙只，週年慶優質好禮大放送，抗敏除塵一次搞定。

CordZero™ 直立式無線吸塵器濕拖版，特別設計拖把模組，採用大容量自動供水系統，可精準控制水量並自動沾濕拖把，週年慶優惠兌換送 LG 生活健康禮盒及 BRITA 濾水壺乙只。

CordZero™ 系列旗艦機款 WIFI 遠控小精靈清潔機器人因應智慧生活推出，週年慶優惠兌換送琺瑯鑄鐵牛排煎鍋、崗石不沾鍋、健康氣泡水機好禮三選一。

TWIN Wash 雙能洗多樣優惠組合送

指定機型不到5萬輕鬆入手

此次週年慶提供多款洗衣機驚喜優惠，針對 TWIN Wash 雙能洗洗衣機，更推出驚喜折扣組合，原價 5-8萬 TWIN Wash 雙能洗洗衣機，回饋 7-11 商品卡，指定機型不到 5萬輕鬆入手；「TWIN Wash 雙能洗」LG 全球首創一機雙洗的洗衣新方案，上下洗衣機搭配立即增加 3.5公斤洗衣量，超大容量有益於大量秋冬換季衣物清洗，針對需要分開洗的小孩的衣服或私密衣物，可用下方 Mini Wash 迷你洗衣機同時清潔，省時省電又省力。週年慶活動期間針對 TWIN Wash 分別提供「5萬入手親切價」、「6萬國民共享款」、「7萬進階洗脫烘」、「8萬大家庭必備」4款優惠，旗艦款更提供價值一萬五千元的 LG PuriCare 空氣清淨機 (PS-V329CS) 好禮，其他機型最高回饋 $6000元 7-11 商品卡。

另外購買豪華款滾筒洗衣機，可享好禮三選一 (琺瑯鑄鐵牛排煎鍋、崗石不沾鍋、健康氣泡水機) 及 7-11商品卡 $1,000元回饋；購買經典滾筒洗衣機、直驅變頻直立式洗衣機、及 Mini wash 指定型號，隨貨送 BRITA 濾水壺乙只，兌換送 7-11 商品卡 $1,000元；購買直驅變頻直立式洗衣機極窄版，兌換送 $1,000元 7-11 商品卡，LG 秋冬優惠好禮輕鬆入手。

TWIN Wash+Mini Wash 雙能洗指定旗艦機款，週年慶活動期間推出組合優惠，最高回饋 7-11 商品卡 $6000元，指定機型不到 5萬輕鬆入手。

LG Styler電子智慧衣櫥 優質好禮慶週年

品味生活衣物管家輕鬆擁有

針對 LG Styler 電子智慧衣櫥旗艦機款，提供價值一萬五千元的 LG PuriCare 空氣清淨機 (PS-V329CS) 優質好禮，享受健康生活好品質。LG Styler 智慧電子衣櫥同時具有除臭、殺菌、除皺、烘乾四種功能，殺菌率高達 99.9%，有效消滅童裝、絨毛玩偶、運動服及寢具上的過敏原，減少換季過敏困擾，凡於週年慶活動期間購買，兌換即享價值將近一萬五的 LG PuriCare 空氣清淨機乙台，健康生活、品味生活一次擁有。

LG Styler 智慧電子衣櫥同時具有除臭、殺菌、除皺、烘乾四種功能，殺菌率高達 99.9%，凡於週年慶活動期間購買，兌換即享價值將近一萬五的 LG PuriCare 空氣清淨機乙台。

LG First Lady門中門魔術空間五門冰箱、Slim/Match窄版冰箱 多款優惠加碼送

好禮優惠自由搭配 聰明主婦新選擇

LG 配合週年慶，針對 First Lady 門中門魔術空間五門冰箱、Slim/Match 窄版冰箱、上下門冰箱、對開冰箱，個別提供優惠好禮回饋消費者，First Lady 門中門魔術空間五門冰箱是一款兼具節能、除菌及強大收納功能的旗艦級產品，獨特的門中門魔術空間及全新 Smart 鮮淨過濾系統，一次解決多項惱人問題，凡於活動期間購買即可兌換贈送價值將近一萬五的 LG PuriCare 空氣清淨機乙台；針對可因應環境需求搭載可拆可組設計的 Slim/Match 窄版冰箱，推出加碼送優惠，購買單台窄版冰箱指定型號兌換送 7-11 商品卡 $1,000元，購買雙併窄版冰箱指定型號，可兌換送 7-11 商品卡 $4,000元，翻倍回饋輕鬆享有；另外還分別針對經典機型豪華機型提供好禮優惠，購買豪華機型對開冰箱指定型號，不僅兌換送琺瑯鑄鐵牛排煎鍋、崗石不沾鍋、健康氣泡水機好禮三選一，還加上 7-11 商品卡 $1,000元優惠；購買經典機型上下門冰箱指定型號隨貨送 BRITA 濾水壺乙只，趁著週年慶，快加入聰明主婦的行列吧。

First Lady 冰箱旗艦機型兼具節能、除菌及強大收納功能，配合週年慶，凡於活動期間購買 First Lady 冰箱，即可兌換贈送價值將近一萬五的 LG PuriCare 空氣清淨機乙台。

「LG歡慶週年 好禮有購讚」優惠活動

● 活動日期：2016/10/01~2016/11/30

● 贈品兌換方式：

1. 活動網站登錄：【掃描QR Code或登錄www.lgevent-tw.com/ha/2016octsp《LG歡慶週年 好禮有購讚》活動網站】→【完成兌換資料登錄】→【上傳購買憑證(請註明購買型號)與保證書(需蓋店章)】→【確認送出】→【完成】

線上申請時間：2016/10/01凌晨0:00~2016/12/07晚上23:59。

2. 回函申請：【備妥回函申請書、發票正本、保證書正本與個人資料告知事項暨同意書】→【郵寄到台北郵政108-60號信箱《LG歡慶週年 好禮有購讚》活動小組】→【完成】

回函申請時間：2016/10/01~2016/12/07 (以郵戳為憑)。

● 活動辦法：

● 活動官網：http://www.lg.com/tw

● 活動專線：0809-066-669 (星期一至星期五，9:00~12:00，13:30~18:00)

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。