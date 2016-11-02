LG感恩禮讚 經銷商聯合特賣會 超值五大禮隆重歡慶

【2016年11月02日，台北訊】台灣 LG 電子秉持「Life's Good」品牌精神，15年來致力推出創新商品，打造時尚與智慧兼具的生活方案。為感謝消費者長久以來的支持與陪伴，LG 於 2016/10/22 至 2016/11/20 期間，推出「感恩禮讚 經銷商聯合特賣會」，凡於活動期間至 LG 全台指定經銷商 (掛有活動布旗之經銷通路)，即享超值五大好禮優惠。購買 LG 系列家電 (IT、手機除外)，消費滿 NT$50,000元，登錄即享新光三越禮券 NT$1,500元 (限量 300份) 買越多賺越多。此外，搶搭兩岸雙 11 光棍節購物熱潮，LG 更量身打造「單身超值企劃」，精選多項優質家電單品，陪單身族一起購物狂歡、寵愛自己，在年底將近之時，讓 LG 帶來最暖心的陪伴。

LG 家電營銷部羅時景副總表示：「今年是台灣 LG 電子在台第 15年，除了持續帶給消費者創新產品，更以最優惠的價格，回饋長期支持 LG 的消費者。LG 憑藉於家電市場多年的耕耘與觀察，發現單身族群對居家生活的品味日益重視，此次經銷商聯合特賣除了好禮優惠，更推出單身超值企劃，搭配多項優異性能、外型精巧的商品，給予單身者最貼心的選擇。」

滿額禮 滿NT$50,000再送NT$1500 OLED TV尊榮獻禮 優惠雙享賺很大

LG 以創新科技引領家電市場，立下「決勝畫質、主宰視界」的野心及標竿，將最自豪頂級的 OLED 技術，推向電視市場，為業界樹立全新的里程碑。獨特自體發光面板，能在純黑中呈現最精準的亮度與色彩，更領先業界同步支援 Dolby Vision 及 Ultra HD Premium 功能兩種 HDR 影像規格。現在購買 LG OLED TV 指定型號，即送萬元清潔機器人或空氣清淨機；同時適逢 LG 15周年慶，消費者可再獲好禮加碼，買 LG 家電系列商品滿 NT$50,000，送 NT$1,500 新光禮券，一次坐擁雙重好康回饋。此外，LG 更貼心與多家信用卡合作，於活動期間購買 LG 全系列家電商品，還可享有信用卡分期零利率，讓消費者輕鬆購物無負擔。

購物禮 明星商品再贈超值好禮 新品搶「鮮」購入 早鳥體驗智慧科技

LG 洞悉消費者需求，今年三月推出上市即廣受好評的 TWIN Wash 雙能洗洗衣機，以全球首見的驚人科技，為家電市場帶來嶄新的居家方案。上下兩層獨立洗衣空間，分類洗淨需特殊處理的精緻、深色衣物，不僅省時省水省空間，更開創前所未有的便利居家新主張。活動期間，購買滾筒洗衣機 + Mini wash 迷你洗衣機或雙拼窄版冰箱指定型號，即送空氣清淨機或 7-11 商品卡 (最高 NT$6,000元)，一次解決多項居家難題，享受不同 LG 家電帶來的生活驚喜。適逢周年慶之喜，LG 更搶先開賣新增 WiFi 功能的 LG PuriCare™ 超淨化大白空氣清淨機。不僅擁有驚艷的時尚外型，更搭載獨家專利雙重顯示科技，四色空氣顯示燈，能精準偵測小至 PM1.0 懸浮微粒，為消費者做好最安心的居家把關。全新 WiFi 功能，讓消費者在遠端即可手機操控，讓家人在抵達家裡前就可以享有最清新的空氣。活動期間，早鳥購買 LG PuriCare™ 超淨化大白空氣清淨機 WiFi 版，即享新品體驗價 NT$17,900元；LG CordZero 直立式無線吸塵器濕拖版，新品體驗價 NT$13,900元。

特價讚 眾多商品超值優惠大放送 寵愛小資單身族 打造智慧摩登新生活

LG 感恩回饋推出多款超值商品「特價讚」專區，期望與所有消費者一同分享 15周年喜悅。凡於活動期間購買 LG UHD 4K 55型電視優惠價 NT$37,900元；直驅變頻上下門冰箱 (GW-BF380SV) 優惠價 NT$29,900元；蒸善美直立式變頻洗衣機極窄版再享優惠價，眾多商品好康不斷。即將到來的雙 11 光棍節，更讓單身小資族在專屬單身的歡慶時刻，可以大肆購物犒賞自己。台灣 LG 電子洞悉單身消費者對優質品味生活的需求，於周年慶趁勢推出「單身超值企畫」，特選多項摩登家電商品，搶攻單身商機。精選時尚變頻單門萊姆綠冰箱，討喜俏皮的色調搭配貼心的大型飲料置物架、魔術保鮮蓋設計，輕巧體積兼具實用功能，是單身必備居家首選，即便與朋友來場家庭派對，都可輕鬆應對。LG 用心為單身貴族打造多款居家必備的時尚家電單品，讓小巧的空間也可充滿獨特的個人品味，享有最適合自己的洗衣機、空氣清淨機或掃地機器人。

LG感恩禮讚 經銷商聯合特賣會 來店即享超值5大禮優惠

活動時間：2016/10/22 (六) 至 2016/11/20 (日)

1. 來店禮

● 活動內容：活動期間內持邀請 DM 到指定經銷商門市 FB 打卡就送實用露營燈。(數量有限，送完為止)

2. 滿額禮

● 活動內容：活動期間購買 LG 家電系列商品，當日滿 NT$50,000元以上，登錄送 NT$1,500 新光三越禮券。(限量 300份)

- 步驟1：消費滿 50000 以上需憑當單筆發票單據，至 LG 官網完成「產品註冊登錄」。

- 步驟2：登錄三天內將消費發票 / 保證書照片 e-mail 至活動信箱，並註明個人資料。

- 步驟3：寄出後撥打活動小組專線 (0809-066-669) 確認 e-mail 是否成功寄送。

● 活動官網：http://www.lg.com/tw

● 活動信箱：lg@royalalliance.com.tw

● 活動專線：0809-066-669 (星期一至星期五，9:00~12:00、13:30~18:00)

3. 購物禮

● 活動內容：購買指定商品再送優質贈品。

- 購買滾筒洗衣機指定型號 + Mini Wash 迷你洗衣機 (WT-D350V/WT-D350W) 或雙拼窄版冰箱指定型號，就送空氣清淨機或 7-11 商品券 (最高 $6,000元)，詳情請見【歡慶周年 好禮有夠讚】DM 或官網查詢。

- 購買電視指定機型，送萬元清潔機器人或空氣清淨機。買 LG OLED TV (OLED65E6T、OLED65B6T) 即送 LG 雙眼小精靈清潔機器人好正款 (顏色隨機出貨)；買 LG Super UHD TV (65UH770T)、UHD TV (75UH655T) 即送 LG 空氣清淨機大龍捲蝸牛，詳情請見【OLED 現買限送萬元家電】DM 或上官網查詢。

4. 分期讚

● 活動內容：活動期間內凡刷卡購買 LG 全系列家電商品，可享有信用卡分期零利率優惠，分期專案請洽各經銷商。合作銀行：花旗銀行、玉山銀行、中國信託、國泰世華、澳盛銀行、遠東國際商銀、台新銀行、仲信資融。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、商用顯示器與安全系統等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV 等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG 承諾將以曾獲獎項加持的LG SIGNATURE OLED TVs與SUPER UHD TVs來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。