We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版驚艷上市 水、魔、力 引爆宅「即」「便」商機！
【2016年11月3日，台北訊】現代人生活忙碌，許多宅經濟、懶人商機等議題因應而生，在忙碌的現代生活中，快速又便利的處理好家務是消費者最關心的課題。LG 致力於不斷開發創新商品，時刻關心消費者需求，推出全新 CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版，即將引爆宅「即」「便」商機。CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版，直立手持二合一，並搭載 10年保固智慧變頻馬達，不僅保留原產品應有的強大吸力、雙電池 60分鐘使用時效，以及多項強大功能，更加裝可拆式抹布版及 200cc 大容量水箱，讓消費者吸塵的同時還能擦拭地面，吸地、拖地一次搞定；無線快速又便利，隨時隨地想清哪就清哪，輕鬆解決家中打掃困擾。
另外，LG 更邀請近年來廣受大眾喜愛，最近更懷上二寶的犀利人妻隋棠，為 LG CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版新品拍攝形象廣告，片中完美呈現 CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版的便利效能，令人驚豔。
LG Smart 生活家電商品企劃文京珍協理表示：「LG 深入洞察消費者所需，持續創新開發符合大眾需求的優質商品，有鑑於現代人生活忙碌，需要更加省時便利的家電服務，推出 CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版新品，吸地、拖地同時進行，即時清除髒汙，省時快速又方便，與消費者一同迎接美好生活。」
「水」箱模組設置
LG CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版吸地拖地同步即刻清潔好便利
LG 全新 CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版，將備受好評的 CordZero™ 直立式無線吸塵器再升級，在吸塵器底部增加可拆式抹布版及 200cc 大容量水箱，在乾吸除塵的同時還能濕拖清潔，將打掃兩步驟合而為一，一次清潔超方便。吸塵器特殊自動給水裝置設計，自動沾濕拖把並控制水量，能避免過於潮濕達到最好的清潔效果，最高清潔面積可達 30坪；此外，附加抹布可供使用者踩踏加壓，加強清除，頑強污垢通通清乾淨，消費者吸地、拖地一次搞定，同步清潔好方便。
「魔」力防糾結刷頭
LG CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版防毛髮纏繞技術清潔不糾結
LG CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版延續現有直立式吸塵器功能，搭載 Anti-Tangle Brush™ 防毛髮糾結刷頭，清掃的同時能立即排除毛髮纏繞，第一步將毛髮及灰塵集中，第二步將集中的灰塵移動到吸頭中央並藉由強效吸力流動進集塵盒，第三步毛髮移除鉤會清除剩餘或是卡在吸塵刷與吸頭間的毛髮，三步驟有效排除毛髮糾結棘手問題，讓消費者享受高效清潔效果，心情不糾結。
「力」拚 60分鐘長效使用
LG CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版雙電池組持續使用不用間斷
CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版承襲 Dual PowerPack™ 長效雙鋰電池組設計，可供長時間連續吸塵 60分鐘 (正常模式下使用雙電池) 不間斷，相較於一般直立式吸塵器，不用擔心清掃到一半還要等待充電的困擾，消費者輕鬆享受長效清潔不間斷。另外搭載智慧變頻馬達，在吸力獲得強化的同時，不會產生有害粉塵，並擁有較長的使用壽命及 10年保固，優質升級，驚艷上市。
LG 代言人犀利人妻隋棠大方推薦
逗趣互動完美展現 CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版效能
LG 邀請代言人隋棠，以其人妻之姿完美演繹 CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版效能，片中隋棠藉由商品乾吸加濕拖的功能，以及防糾結刷頭特性，輕鬆解決小孩及寵物造成的髒汙及毛髮汙染，展現商品絕佳便利性及優質效能，60分鐘長效使用，更是隋棠真心推薦主因，最適合女性或有寵物的家庭。
LG CordZero™ 無線生活系列 直立式吸塵器溼拖版產品規格
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子生活家電與空調公司】
LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。
- 上一步
LG感恩禮讚 經銷商聯合特賣會 超值五大禮隆重歡慶 02/11/2016
- 下一步
LG 會員填吸塵器問卷 送真空悶燒杯 得獎名單 04/11/2016
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/20161103-lg-cordzero.html isCopied
paste