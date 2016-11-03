LG CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版驚艷上市 水、魔、力 引爆宅「即」「便」商機！

【2016年11月3日，台北訊】現代人生活忙碌，許多宅經濟、懶人商機等議題因應而生，在忙碌的現代生活中，快速又便利的處理好家務是消費者最關心的課題。LG 致力於不斷開發創新商品，時刻關心消費者需求，推出全新 CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版，即將引爆宅「即」「便」商機。CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版，直立手持二合一，並搭載 10年保固智慧變頻馬達，不僅保留原產品應有的強大吸力、雙電池 60分鐘使用時效，以及多項強大功能，更加裝可拆式抹布版及 200cc 大容量水箱，讓消費者吸塵的同時還能擦拭地面，吸地、拖地一次搞定；無線快速又便利，隨時隨地想清哪就清哪，輕鬆解決家中打掃困擾。

另外，LG 更邀請近年來廣受大眾喜愛，最近更懷上二寶的犀利人妻隋棠，為 LG CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版新品拍攝形象廣告，片中完美呈現 CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版的便利效能，令人驚豔。

LG Smart 生活家電商品企劃文京珍協理表示：「LG 深入洞察消費者所需，持續創新開發符合大眾需求的優質商品，有鑑於現代人生活忙碌，需要更加省時便利的家電服務，推出 CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版新品，吸地、拖地同時進行，即時清除髒汙，省時快速又方便，與消費者一同迎接美好生活。」

「水」箱模組設置

LG CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版吸地拖地同步即刻清潔好便利

LG 全新 CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版，將備受好評的 CordZero™ 直立式無線吸塵器再升級，在吸塵器底部增加可拆式抹布版及 200cc 大容量水箱，在乾吸除塵的同時還能濕拖清潔，將打掃兩步驟合而為一，一次清潔超方便。吸塵器特殊自動給水裝置設計，自動沾濕拖把並控制水量，能避免過於潮濕達到最好的清潔效果，最高清潔面積可達 30坪；此外，附加抹布可供使用者踩踏加壓，加強清除，頑強污垢通通清乾淨，消費者吸地、拖地一次搞定，同步清潔好方便。

「魔」力防糾結刷頭

LG CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版防毛髮纏繞技術清潔不糾結

LG CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版延續現有直立式吸塵器功能，搭載 Anti-Tangle Brush™ 防毛髮糾結刷頭，清掃的同時能立即排除毛髮纏繞，第一步將毛髮及灰塵集中，第二步將集中的灰塵移動到吸頭中央並藉由強效吸力流動進集塵盒，第三步毛髮移除鉤會清除剩餘或是卡在吸塵刷與吸頭間的毛髮，三步驟有效排除毛髮糾結棘手問題，讓消費者享受高效清潔效果，心情不糾結。

「力」拚 60分鐘長效使用

LG CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版雙電池組持續使用不用間斷

CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版承襲 Dual PowerPack™ 長效雙鋰電池組設計，可供長時間連續吸塵 60分鐘 (正常模式下使用雙電池) 不間斷，相較於一般直立式吸塵器，不用擔心清掃到一半還要等待充電的困擾，消費者輕鬆享受長效清潔不間斷。另外搭載智慧變頻馬達，在吸力獲得強化的同時，不會產生有害粉塵，並擁有較長的使用壽命及 10年保固，優質升級，驚艷上市。

LG 代言人犀利人妻隋棠大方推薦

逗趣互動完美展現 CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版效能

LG 邀請代言人隋棠，以其人妻之姿完美演繹 CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版效能，片中隋棠藉由商品乾吸加濕拖的功能，以及防糾結刷頭特性，輕鬆解決小孩及寵物造成的髒汙及毛髮汙染，展現商品絕佳便利性及優質效能，60分鐘長效使用，更是隋棠真心推薦主因，最適合女性或有寵物的家庭。

LG CordZero™ 無線生活系列 直立式吸塵器溼拖版產品規格

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。