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LG 會員填吸塵器問卷 送真空悶燒杯 得獎名單
親愛的 LG 會員您好：
感謝您完成吸塵器消費者問卷，為了感謝您的寶貴意見，下列 178位會員可以獲得「Calf 牛頭牌真空悶燒杯 350cc 乙個」(黑/紅兩色隨機出貨) LG 將會於 11月30日前寄送至您所提供的連絡地址。
序號
得獎者姓名
連絡電話
1
王O茜
0938****87
2
戴O純
0929****31
3
劉O佳
0926****90
4
張O茹
0989****75
5
楊O珮
0228****48
6
陳O君
0929****02
7
黃O彤
0926****81
8
蔡O原
0289****75
9
林O俊
0921****13
10
程O瑜
0916****69
11
楊O紜
0988****95
12
陳O竹
0422****20
13
鄭O煌
0912****70
14
蔣O翰
0935****10
15
廖O彬
0932****11
16
呂O仲
0424****80
17
王O淯
0936****20
18
蔡O潔
0989****51
19
蔡O銘
0921****09
20
李O銘
0932****05
21
詹O蘭
0912****33
22
盧O祺
0919****21
23
劉O志
0958****28
24
李O憲
0928****36
25
劉O真
0932****78
26
陳O娃
0223****28
27
陳O明
0922****20
28
潘O娟
0928****03
29
吳O慈
0920****89
30
張O慈
0228****34
31
郭O良
0976****31
32
甯O賓
0916****72
33
黃O仁
0918****77
34
陳O堯
0972****89
35
李O全
0915****79
36
林O成
0975****02
37
洪O駿
0933****01
38
陳O強
0989****77
39
李O慧
0928****02
40
李O琪
0933****90
41
陳O州
0912****68
42
楊O逸
0939****07
43
羅O閔
0933****76
44
蘇O豪
0972****91
45
蕭O慈
0922****16
46
馮O發
0931****57
47
巫O偉
0932****27
48
李O珍
0731****1
49
陳O立
0963****83
50
莊O豪
0919****72
51
劉O毅
0918****57
52
凃O池
0937****84
53
林O生
0987****25
54
洪O志
0986****39
55
楊O武
0376****9
56
陳O諭
0916****57
57
黃O章
0972****00
58
顏O煬
0963****88
59
邱O翎
0921****72
60
李O翰
0958****65
61
陳O展
0928****95
62
徐O安
0938****31
63
蕭O謙
0956****31
64
曹O銘
0912****13
65
劉O相
0932****07
66
陳O雯
0928****93
67
許O辰
0953****78
68
杜O貞
0912****32
69
鄭O萍
0960****14
70
安O尼
0952****45
71
徐O毅
0347****7
72
陳O佑
0921****83
73
李O忠
0919****07
74
許O豪
0912****67
75
劉O菁
0935****45
76
林O伶
0958****2
77
鄭O仁
0932****27
78
林O郎
0972****67
79
張O文
0989****48
80
張O誠
0910****10
81
江O君
0925****08
82
王O慈
0933****31
83
江O文
0913****85
84
林O玲
0289****65
85
楊O卉
0972****12
86
鄭O勻
0988****25
87
高O彥
0972****76
88
葉O仁
0922****40
89
施O芳
0930****50
90
鍾O卉
0937****09
91
林O閔
0953****48
92
黃O雄
0958****22
93
林O祥
0910****87
94
李O憑
0917****09
95
張O鑫
0935****06
96
袁O宏
0929****76
97
陳O志
0225****18
98
黃O菁
0392****5
99
黃O菁
049-****21
100
李O璇
0920****67
101
劉O佳
0910****23
102
蔡O馨
0987****17
103
孫O立
0917****39
104
陳O純
0972****08
105
陳O霙
0935****39
106
王O甄
0919****27
107
馮O玲
0918****88
108
吳O雄
0935****06
109
柯O連
0929****51
110
姜O章
0920****11
111
侯O青
05-6****25
112
邱O民
0937****42
113
周O蟬
0937****15
114
黃O琪
0932****25
115
郭O芬
0988****50
116
黃O鵬
0935****15
117
柳O秀
0922****16
118
白O柔
0919****88
119
李O屏
0222****71
120
吳O仰
0953****29
121
黃O真
0922****51
122
蔡O媛
0916****00
123
劉O雯
0931****62
124
陳O君
0926****25
125
王O郡
0226****97
126
葉O辰
0903****00
127
劉O庭
0987****88
128
林O如
0963****11
129
陳O瑄
0975****30
130
吳O梅
0355****6
131
蘇O倢
0922****15
132
官O君
0985****76
133
林O揚
0938****56
134
楊O霖
0935****25
135
林O煌
0972****99
136
周O禎
0916****81
137
范O璇
0229****26
138
黄O芳
0928****12
139
林O貴
0936****69
140
余O宣
0910****07
141
張O容
0919****96
142
楊O斌
0932****21
143
張O芳
0620****3
144
蔡O倫
0921****22
145
丁O玲
0928****45
146
林O宇
0956****33
147
沈O真
0912****87
148
鄧O傑
0987****56
149
薛O毅
0980****53
150
吳O琪
0925****13
151
劉O
0988****54
152
蕭O霜
0989****45
153
陳O玲
0925****35
154
劉O汝
0933****39
155
黃O真
0922****51
156
林O芬
0385****3
157
賴O帆
0958****09
158
黃O熙
0928****17
159
林O蒂
0733****1
160
羅O君
0973****98
161
艾O蘭
0978****95
162
林O菁
0930****06
163
許O萍
0225****90
164
吳O倫
0989****02
165
許O琦
0225****23
166
葉O麟
0926****72
167
郭O佑
0936****70
168
蘇O鳴
0928****11
169
伍O勳
0932****49
170
吳O衡
0222****49
171
施O青
0226****11
172
許O羚
0921****32
173
何O真
0955****53
174
何O宜
0937****85
175
丁O耀
0975****60
176
黃O文
0936****80
177
劉O涵
0926****27
178
黃O雯
0933****03
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