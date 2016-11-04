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LG 會員填吸塵器問卷 送真空悶燒杯 得獎名單

CORPORATE 11/04/2016
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    親愛的 LG 會員您好：

    感謝您完成吸塵器消費者問卷，為了感謝您的寶貴意見，下列 178位會員可以獲得「Calf 牛頭牌真空悶燒杯 350cc 乙個」(黑/紅兩色隨機出貨) LG 將會於 11月30日前寄送至您所提供的連絡地址。

    序號

    得獎者姓名

    連絡電話

    1

    王O茜

    0938****87

    2

    戴O純

    0929****31

    3

    劉O佳

    0926****90

    4

    張O茹

    0989****75

    5

    楊O珮

    0228****48

    6

    陳O君

    0929****02

    7

    黃O彤

    0926****81

    8

    蔡O原

    0289****75

    9

    林O俊

    0921****13

    10

    程O瑜

    0916****69

    11

    楊O紜

    0988****95

    12

    陳O竹

    0422****20

    13

    鄭O煌

    0912****70

    14

    蔣O翰

    0935****10

    15

    廖O彬

    0932****11

    16

    呂O仲

    0424****80

    17

    王O淯

    0936****20

    18

    蔡O潔

    0989****51

    19

    蔡O銘

    0921****09

    20

    李O銘

    0932****05

    21

    詹O蘭

    0912****33

    22

    盧O祺

    0919****21

    23

    劉O志

    0958****28

    24

    李O憲

    0928****36

    25

    劉O真

    0932****78

    26

    陳O娃

    0223****28

    27

    陳O明

    0922****20

    28

    潘O娟

    0928****03

    29

    吳O慈

    0920****89

    30

    張O慈

    0228****34

    31

    郭O良

    0976****31

    32

    甯O賓

    0916****72

    33

    黃O仁

    0918****77

    34

    陳O堯

    0972****89

    35

    李O全

    0915****79

    36

    林O成

    0975****02

    37

    洪O駿

    0933****01

    38

    陳O強

    0989****77

    39

    李O慧

    0928****02

    40

    李O琪

    0933****90

    41

    陳O州

    0912****68

    42

    楊O逸

    0939****07

    43

    羅O閔

    0933****76

    44

    蘇O豪

    0972****91

    45

    蕭O慈

    0922****16

    46

    馮O發

    0931****57

    47

    巫O偉

    0932****27

    48

    李O珍

    0731****1

    49

    陳O立

    0963****83

    50

    莊O豪

    0919****72

    51

    劉O毅

    0918****57

    52

    凃O池

    0937****84

    53

    林O生

    0987****25

    54

    洪O志

    0986****39

    55

    楊O武

    0376****9

    56

    陳O諭

    0916****57

    57

    黃O章

    0972****00

    58

    顏O煬

    0963****88

    59

    邱O翎

    0921****72

    60

    李O翰

    0958****65

    61

    陳O展

    0928****95

    62

    徐O安

    0938****31

    63

    蕭O謙

    0956****31

    64

    曹O銘

    0912****13

    65

    劉O相

    0932****07

    66

    陳O雯

    0928****93

    67

    許O辰

    0953****78

    68

    杜O貞

    0912****32

    69

    鄭O萍

    0960****14

    70

    安O尼

    0952****45

    71

    徐O毅

    0347****7

    72

    陳O佑

    0921****83

    73

    李O忠

    0919****07

    74

    許O豪

    0912****67

    75

    劉O菁

    0935****45

    76

    林O伶

    0958****2

    77

    鄭O仁

    0932****27

    78

    林O郎

    0972****67

    79

    張O文

    0989****48

    80

    張O誠

    0910****10

    81

    江O君

    0925****08

    82

    王O慈

    0933****31

    83

    江O文

    0913****85

    84

    林O玲

    0289****65

    85

    楊O卉

    0972****12

    86

    鄭O勻

    0988****25

    87

    高O彥

    0972****76

    88

    葉O仁

    0922****40

    89

    施O芳

    0930****50

    90

    鍾O卉

    0937****09

    91

    林O閔

    0953****48

    92

    黃O雄

    0958****22

    93

    林O祥

    0910****87

    94

    李O憑

    0917****09

    95

    張O鑫

    0935****06

    96

    袁O宏

    0929****76

    97

    陳O志

    0225****18

    98

    黃O菁

    0392****5

    99

    黃O菁

    049-****21

    100

    李O璇

    0920****67

    101

    劉O佳

    0910****23

    102

    蔡O馨

    0987****17

    103

    孫O立

    0917****39

    104

    陳O純

    0972****08

    105

    陳O霙

    0935****39

    106

    王O甄

    0919****27

    107

    馮O玲

    0918****88

    108

    吳O雄

    0935****06

    109

    柯O連

    0929****51

    110

    姜O章

    0920****11

    111

    侯O青

    05-6****25

    112

    邱O民

    0937****42

    113

    周O蟬

    0937****15

    114

    黃O琪

    0932****25

    115

    郭O芬

    0988****50

    116

    黃O鵬

    0935****15

    117

    柳O秀

    0922****16

    118

    白O柔

    0919****88

    119

    李O屏

    0222****71

    120

    吳O仰

    0953****29

    121

    黃O真

    0922****51

    122

    蔡O媛

    0916****00

    123

    劉O雯

    0931****62

    124

    陳O君

    0926****25

    125

    王O郡

    0226****97

    126

    葉O辰

    0903****00

    127

    劉O庭

    0987****88

    128

    林O如

    0963****11

    129

    陳O瑄

    0975****30

    130

    吳O梅

    0355****6

    131

    蘇O倢

    0922****15

    132

    官O君

    0985****76

    133

    林O揚

    0938****56

    134

    楊O霖

    0935****25

    135

    林O煌

    0972****99

    136

    周O禎

    0916****81

    137

    范O璇

    0229****26

    138

    黄O芳

    0928****12

    139

    林O貴

    0936****69

    140

    余O宣

    0910****07

    141

    張O容

    0919****96

    142

    楊O斌

    0932****21

    143

    張O芳

    0620****3

    144

    蔡O倫

    0921****22

    145

    丁O玲

    0928****45

    146

    林O宇

    0956****33

    147

    沈O真

    0912****87

    148

    鄧O傑

    0987****56

    149

    薛O毅

    0980****53

    150

    吳O琪

    0925****13

    151

    劉O

    0988****54

    152

    蕭O霜

    0989****45

    153

    陳O玲

    0925****35

    154

    劉O汝

    0933****39

    155

    黃O真

    0922****51

    156

    林O芬

    0385****3

    157

    賴O帆

    0958****09

    158

    黃O熙

    0928****17

    159

    林O蒂

    0733****1

    160

    羅O君

    0973****98

    161

    艾O蘭

    0978****95

    162

    林O菁

    0930****06

    163

    許O萍

    0225****90

    164

    吳O倫

    0989****02

    165

    許O琦

    0225****23

    166

    葉O麟

    0926****72

    167

    郭O佑

    0936****70

    168

    蘇O鳴

    0928****11

    169

    伍O勳

    0932****49

    170

    吳O衡

    0222****49

    171

    施O青

    0226****11

    172

    許O羚

    0921****32

    173

    何O真

    0955****53

    174

    何O宜

    0937****85

    175

    丁O耀

    0975****60

    176

    黃O文

    0936****80

    177

    劉O涵

    0926****27

    178

    黃O雯

    0933****03

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