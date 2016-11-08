LG OLED商用顯示器 領先全球在台首發亮相 業界獨創技術可撓曲 OLED 面板 首款 Open Frame 與雙面商用顯示器 高級訂製款 搶攻眼球經濟

【2016年11月08日，台北訊】一向以創新科技及研發頂尖 OLED 面板技術的 LG 電子，今日宣布在台灣成立商用顯示器展示中心，展現擴大 B2B 商用市場的決心。LG 並首度在台發表應用 OLED 可撓式面板技術的 Open Frame 及雙面商用顯示器，展現搶攻眼球經濟的強烈企圖心。台灣 LG 電子自 2014年進入台灣商用顯示器市場以來便不斷成長，今年度更達成市占率超過 30% 的市場佳績，成功奪下商用市場領先者的地位，今更將韓國總部以外的全球第一個展示中心設在台灣，代表對台灣商用顯示器市場深具信心。

台灣樂金電子董事長金載承表示：「眼球經濟全球發燒，加上影音內容當道，越來越多品牌選擇以動態影音內容，抓住消費者的注意力，為企業帶來強大商機。LG 自 2014年進入台灣商用顯示器市場後，即以頂級畫質的產品，受到企業客戶的青睞，今年以來更是大幅成長，以突破 30% 的市佔率，成為台灣商用顯示器第一品牌。」現在，LG 將引以為傲的 OLED 面板技術，首次應用在大型商用顯示器上，並推出可接受訂製的可撓曲 OLED 面板，為企業客戶量身打造頂級畫質的商用顯示計畫，共同創造更高的商業價值。目前，包括信義微風百貨的 LV 旗艦店、台鐵台中新站、豐原新站等處都已經能看到 LG 商用顯示器完美呈現的影像內容。

眼球經濟發燒 LG OLED 商用顯示器搶攻商用市場版圖

全台首款Open Frame及雙平面商用顯示器登台 展現極致絕美視覺饗宴

LG OLED 商用顯示器提供多種形式，除了將獨家創新的 OLED 自體發光面板技術應用於商用顯示器外，更搭載可撓曲 OLED 面板、極窄邊框，首次推出 Open Frame 顯示器以及雙面顯示器，可因應企業客製化需求以及設置環境與活動形式，展現極致絕美視覺饗宴。首次在台灣 LG 電子商用顯示器展示中心展示的產品，完整呈現 LG OLED 商用顯示器的創新技術及商品特色：

● Open Frame OLED 商用顯示器除了展現 OLED 技術極黑科技見證極美色彩、完美寬廣視角、清晰動態顯示、極致纖薄設計等特點外，更以創新的可撓曲 OLED 面板，完美展現多片面板拼接，完全不受尺寸限制的精緻顯像內容。

● 雙面 LG OLED 商用顯示器 55EH5C，多功能的雙面螢幕可以同時顯示相同或不同的影像內容，呈現更多精緻影像。再加上 OLED 技術的超薄面板，以及吊頂、壁掛或是直立三種安裝方式，展示時不僅美觀時尚又節省空間，十分適合展示於室內藝術空間、大型展覽，機場等開放式室內空間。

LG 商用顯示器提供客戶客製化解決方案

與室內空間及環境完美融合，打造磅礡的視覺工藝饗宴

LG 商用顯示器所展現的卓越技術，結合美學設計，讓商用產品不僅有顯示功能，更可與環境融合，打造磅礡的視覺工藝饗宴。像是韓國仁川國際機場以及南山首爾塔便運用獨步全球的 LG可撓曲 OLED 面板技術，裝置成不受尺寸限制的 Open Frame OLED 商用顯示器，另外，今年於柏林 IFA 大展中，LG 更打造高 5公尺、寬 7.4公尺、長 15公尺，組裝 216台 55吋曲面 OLED 商用顯示器，集結約近 5億 (447,897,600) 畫素的獨特景觀，展現令人屏息如冰島北極光、海底生態以及太空深處鏡頭的驚豔畫面。

LG 除了 OLED Signage 商用顯示器之外，還包括 4K UHD 高畫質商用顯示器以及具有 58:9 特殊尺寸的 86吋超視界廣角商用顯示器，多元呈現多種訊息來源，讓企業主及品牌商更有效運用室內空間，將商用顯示器與室內設計完美融合，完整呈現品牌形象跟企業印象，LG 商用顯示器是提供完善的商業影像的最佳解決方案。目前在台灣，除包括 LV、Coach 等精品，台鐵台中、豐原新站、及全台機場、捷運等重要場所已經看到 LG 商用顯示器的身影，台灣 LG 電子也正與多家大型商場進行洽談，預期未來在各個重要交通樞紐、機場捷運、流行百貨、時尚精品、頂級商務飯店，以及大型展會等領域，因應消費者對精緻畫質以及完美影音內容的需求，對商用顯示器的需求也將大幅提高，LG B2B 商用顯示器部門也將與各企業加強各式合作計畫，並提供完整影像解決方案，結合室內空間設計及融入環境中，並積極為企業與品牌提供最佳商用解決方案，開創更多商機，同時藉頂尖 OLED 技術，將視覺藝術演繹於眾人眼前。

台灣 LG 電子將為企業提供客製化服務，專屬業務團隊請洽詢：

台灣 LG 電子企業應用方案業務部 康彥騰 2627-2788#6201

台灣 LG 電子企業應用方案業務部 吳尚哲 2627-2788#6207

【LG OLED Signage商用顯示器 技術特色說明】

● 極黑面板科技、極美色彩對比

LG 獨有的自體發光像素能完美呈現昏暗場景中的所有暗部細節，即使是黑色，也能大幅區別不同層次的細膩與飽和，讓影像更為清晰立體。此外，四色顯示技術能自然調和濃淡與色調的差異，精準展現每項細部的豐富深淺，帶領消費者看見進逼真實的畫面影像。

● 自體發光面板

藉由可自行開啟及關閉的獨立發光體，精確掌握亮度、對比、及層次等細節的表現，即使是最純粹的黑與白，都能呈現出豐富且細膩的深度。

● WRGB 四色顯示技術

新增白光粒子打破傳統只靠紅、綠、藍三色顯像的限制，擁有 3300萬像素的超高解析度，提供超越視界的視覺饗宴。

● 完美寬廣視角

無論從哪一個角度觀看，都能保持令人驚嘆的一致畫面，LG OLED TV 搭配創新色彩提升技術，讓影像自然不失真，再次拉高觀影的新標準。

● 超清晰動態

以驚人的速度，快速反應影像變化！LG OLED TV 創新技術讓電視的動態反應速度大幅提升，展現更為清晰流暢的視覺品質，讓消費者捕捉到更多無與倫比的精采瞬間。

● 極致纖薄設計

具備超薄以及高延展性特色的 OLED 面板，可以自訂彎曲凹面或凸面，或是結合兩個 OLED 面板，呈現出雙平面的顯示面板，極致纖薄的外型設計更榮獲 2016年德國紅點設計獎的殊榮。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。