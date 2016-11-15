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LG 2016「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」敢夢計畫感動大票選得獎公告
誠摯感謝全台各地的人士支持，LG 2016「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」敢夢計劃感動大票選，十組大學生以本次主題「Open Your 愛，Open Your Eyes」，實際調查偏鄉孩童夢想，於暑期將最有創意的提案帶給偏鄉地區的孩子，過程中大學生記錄下與孩子們的互動時光，親自剪輯成精彩的影片，在 LG「Life's Good with Hope 希望。傳愛」官方網站分享，並進行為期一個月的感動大票選，投票已於十月底結束，前三名敢夢計畫團隊也就此誕生。
依評分標準規定，主辦單位根據各組提供影片內容來做評分，評分標準為網友投票 (35%)、評審委員 (65%)，共選出前三名得獎團隊名單，公告如下：
項目
學校
社團
企劃
1
銘傳大學
廣告暨策略行銷系
用愛深入偏鄉
2
遠東科技大學
夢想家團隊
星中有夢希望無窮
3
崑山科技大學
龍崎資訊志工
小小夢想家 大大科學家
恭喜以上得獎組別，敢夢小組將以郵件及電話通知各得獎組別，後續相關資訊如下：
依活動辦法規定，主辦單位將於活動網站公布得獎名單，並以郵件及電話通知得獎事宜，並在近期寄出各名次獎項。詳細注意事項請參考「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」敢夢計劃官網。
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科技串聯居家新視野 展現智能生活趨勢 LG 經銷商大會宣告引領業界IoT大未來 18/11/2016
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