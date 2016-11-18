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科技串聯居家新視野 展現智能生活趨勢 LG 經銷商大會宣告引領業界IoT大未來
【2016年11月18日，台北】物聯網未來的商機巨大，預估整個行業將在 2019年達到 1.3兆美元的市值。近年來眾多品牌也紛紛投入物聯網的逐鹿賽場中，尤其家庭設備的相關物聯網應用需求也將增加。LG 在台深耕，持續帶給消費者引領業界的最新科技，隨著物聯網科技與雲端環境的成熟，智慧家電市場逐漸成為趨勢，今年適逢 15周年，台灣 LG 電子將擴大引進產品線，搶攻智慧居家的無窮商機。並特別於今年 11月15、16日，邀請各大經銷商於墾丁舉辦經銷商大會，呈現物聯網的商機趨勢與 LG Smart Home 產品的未來發展，同時宣告 2017年將是 LG 家電 IoT 元年，將持續引領智慧家電市場。
台灣 LG 電子董事長金載承表示：「物聯網是未來居家生活的趨勢，一直是家電品牌致力發展的方向。LG 身為創新科技領導者，已於各大展覽中領先推出物聯網生態系概念產品，不久後，我們也將引進多項搭載物聯網新品進入台灣市場，期待智慧居家的新型態能帶給消費者更加便利的生活。」
LG 以實現消費者對美好生活的理想為目標，近兩年陸續發表多項智慧家庭創新技術，以科技串聯智慧家電，創造居家生活物聯網 IoT 大未來的最新應用。從 NFC Tag on 技術到採用自然語言處理 (NLP) 的 HomeChat™，至 2015年於 IFA 首度發表的 SmartThinQ™ 感測器、SmartThinQ™ 接收器，都是 LG 智慧生活家電耕耘最好的證明。除了現今已發表的家電產品，如搭載 webOS 的 LG 智慧電視、配備 NFC Tag on 功能 TWIN Wash 雙能洗洗衣機，以及 Styler 智慧電子衣櫥，未來台灣 LG 電子將持續耕耘智慧家電市場，也將於 11月在台推出 LG CordZero WiFi 遠控小精靈清潔機器人以及 LG PuriCare 空氣清淨機超淨化大白 WiFi 遠控版，期待更完整的產品線，為台灣消費者帶來更簡便聰明的優質生活，使智慧家庭夢想藍圖更觸手可及。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
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