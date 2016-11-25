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LG SmartThinQ物聯網平台 建構科技生活藍圖 APP遠控WiFi小家電 指尖經濟邁向IoT智慧家庭新紀元
【2016年11月25日，台北】台灣 LG 電子今日首次在台發表 SmartThinQ 物聯網平台，同步推出「CordZero™ WiFi 遠控小精靈清潔機器人」及「PuriCare™ 空氣清淨機超淨化大白 WiFi 遠控版」兩款 IoT 智慧小家電，正式宣告將台灣家電市場帶入物聯智慧時代。由於現代消費者生活習慣改變，引發指尖經濟竄燒，手機操控及應用成為未來主流，LG 因應趨勢，此次發表兩款小家電新品皆搭載 WiFi 功能，藉由物聯網平台 SmartThinQ APP 串聯進行遠端監看及操控，讓繁忙的都會上班族只要動動指尖就可創出潔淨的居家空間。LG CordZero™ WiFi 遠控小精靈清潔機器人建議售價 $36,900元，LG PuriCare™ 空氣清淨機超淨化大白 WiFi 遠控版建議售價 NT$17,900元，11月上市。
台灣 LG 電子董事長金載承表示：「創新研發物聯網智慧家電產品，建構 Smart Home 智慧家庭藍圖，帶給消費者便利美好的科技生活一直是 LG 的重要發展策略。台灣 LG 深耕台灣家電市場十五年來，我們發現台灣消費者對於高品質的智慧家電產品接受度非常高，因此今在台灣正式推出 SmartThinQ 物聯網平台、「CordZero™ WiFi 遠控小精靈清潔機器人」以及「PuriCare™ 空氣清淨機超淨化大白 WiFi 遠控版」物聯智慧小家電，可說是 LG 為台灣消費者建構 Smart Home 智慧生活的開端，2017年 LG 將持續在台灣推出更多以物聯網科技為核心的智慧家電品項，與消費者一同實現 Life's Good 美好生活願景。」
台灣 LG 電子在台發表 SmartThinQ 物聯網平台以及「CordZero™ WiFi 遠控小精靈清潔機器人」及「PuriCare™ 空氣清淨機超淨化大白 WiFi 遠控版」兩款 IoT 智慧小家電，由台灣 LG 電子金載承董事長 (右三)、台灣 LG 電子家電營銷部羅時景副總 (左三)、台灣 LG 電子家電營銷部鄭永彬協理 (左二) 及台灣 LG 電子生活家電及空調事業部文京珍協理 (右二) 共同推薦。
LG SmartThinQ 物聯網平台串聯智慧家電 締造台灣 IoT 智慧家庭新紀元
SmartThinQ 是 LG 物聯網平台，以高通 AllJoyn 為基礎建構，經過 WiFi 網路將家電與平台進行串聯，透過 SmartThinQ APP，隨時隨地都能掌握家電動態，家電所蒐集到的相關數據還會傳送到 APP 上彙整成為完整資料，消費者只要透過資訊便能清楚了解家電運作狀況，另外透過 APP，就算出門在外也能視需求隨心所欲遠端操控家中智慧家電，達到更便利美好的理想生活。此次 LG 發表的兩款小家電新品，皆搭載智慧 WiFi 功能，結合 SmartThinQ APP 不僅能隨時隨地監看家中情況，更能在遠端操控家電運作，增加生活的便利性。
台灣 LG 電子今日首次在台發表 SmartThinQ 物聯網平台，同步推出「CordZero™ WiFi 遠控小精靈清潔機器人」及「PuriCare™ 空氣清淨機超淨化大白 WiFi 遠控版」兩款 IoT 智慧小家電。
LG CordZero™ WiFi 遠控小精靈清潔機器人 監看保全智慧清潔 掃地拖地一指搞定
LG CordZero™ WiFi 遠控小精靈清潔機器人新品，此次結合智慧生活概念，搭載創新 WiFi 科技，配合 LG 物聯網平台 SmartThinQ，提供多樣智慧科技新功能，在外型上不僅在機器前方多了相機感應器，同步支援居家監看及居家保全拍照功能，另外還在底部添加抹布板，不只吸塵，同步拖地讓乾淨加倍，此外，更特製具有紀錄及記憶功能的清潔日誌，隨時可透過手機查看打掃路徑及範圍，提供消費者更便利的居家清潔享受。
● 居家監看
藉由前方鏡頭監看居家環境並透過 SmartThinQ APP 同步接收影像訊息，遠端搖控清掃路徑，隨時掌控清潔動態。
● 居家保全
在 SmartThinQ APP 上開啟家庭防護模式，機器會自動到指定地點監控，感應到前方有動靜便會自動拍 5張照片並主動將照片回傳到手機上，即使不在家也能掌握家中動靜，還能設定監控的時間點，即使外出也能得知小孩回家狀況，透過 APP 關注孩子動向。
● 清潔日誌
透過 SmartThinQ APP 將過去清掃紀錄彙整，清楚了解機器清潔路徑及時間，有助於後續擬定並設定更佳的清潔路徑。
● 加大抹布拖地
底部添加抹布板設計，吸塵後同步拖地，清潔效果更加倍，只要開啟 WiFi 遠控小精靈，清掃拖地一次搞定，輕鬆迎接乾淨居家環境。
● 多點感應器有效防撞防跌落、聰明逃脫
CordZero™ WiFi 遠控小精靈內建「超音波+紅外線」、「加速度」、「陀螺儀」、「懸崖偵測」等多點感測器，有效避開障礙物，避免高處跌落，讓碰撞機率降到最低；針對纏繞、狹小空間等問題也能聰明逃脫使清掃繼續進行。
● 智慧變頻馬達 10年保固
採用 LG Smart Inverter Motor™ 智慧變頻馬達，超越傳統式碳刷馬達，智慧變頻馬達採用無碳刷設計，效能更提升，減少馬達磨損更耐用，還提供 10年保固，享受優良家電品質。
LG CordZero™ WiFi 遠控小精靈清潔機器人搭載智慧 WiFi 功能，監看保全、智慧清潔、掃地拖地皆能一指輕鬆搞定。
LG CordZero™ WiFi 遠控小精靈清潔機器人新品，藉由前方鏡頭監看居家環境並透過 SmartThinQ APP 同步接收影像訊息，遠端搖控清掃路徑，隨時掌控清潔動態。
LG CordZero™ WiFi 遠控小精靈內建「超音波+紅外線」、「加速度」、「陀螺儀」、「懸崖偵測」等多點感測器，有效避開障礙物，活動現場運用 CordZero™ WiFi 遠控小精靈進行趣味 PK 賽展現商品特色。
LG PuriCare™ 空氣清淨機超淨化大白 WiFi 遠控版 主動偵測精準顯示 空汙警報遠距淨化
LG 此次推出 PuriCare™ 空氣清淨機超淨化大白 WiFi 遠控版，不僅延續原機型精準偵測、雙重顯示、奈米離子淨化除菌及三道高科技防護濾網四大功能，此次新品更添加創新科技元素，搭載智慧主動偵測及 WiFi 功能，結合物聯網平台 SmartThinQ APP，不僅在機器偵測到空氣汙染時即時傳送貼心提醒，更能藉由 APP 在遠距離遙控開關，即刻化解空汙危機，協助消費者隨時隨地監測居家空氣品質，為家人健康把關零死角，安心享受優質生活。
● APP 空汙警報通知
LG PuriCare™ 空氣清淨機超淨化大白 WiFi 遠控版，自動偵測功能，即使不開機也能偵測居家空氣品質，並在居家環境受到空氣汙染時立即在 APP 上發出通知，貼心提醒消費者家中空汙狀況，出門在外也能即時準確監控家中空氣品質。
● WiFi 遠距遙控開關機
PuriCare™ 空氣清淨機超淨化大白 WiFi 遠控版，搭載智慧 WiFi 功能，即使外出也能透過 APP 開啟家中空氣清淨機，淨化居家空氣，為家人提供健康清新好空氣，針對家中毛小孩、學齡前幼童及年長老人等無法自行開啟機器的家庭來說，WiFi遠控為其他家族成員提供更安心的服務，放心享受外出時光。
● 雙重警示空汙現形
LG PuriCare™ 空氣清淨機超淨化大白 WiFi 遠控版，搭載空氣顯示燈及數值雙重顯示科技，清楚掌控居家空氣品質動態，「綠」、「黃」、「橘」、「紅」四種燈號一眼辨識空氣狀況，並搭載「懸浮微粒光感應科技」及空汙數據顯示功能，準確呈現 PM10、PM2.5、PM1.0 三種懸浮微粒濃度，空汙無所遁形；此外，獨特智慧感應異味偵測，能清楚判別異味及懸浮微粒，清楚瞭解家中空氣狀況。
● 雙重淨化除菌
PuriCare™ 空氣清淨機超淨化大白 WiFi 遠控版，延續原款機型強大空氣清淨效能，搭載雙重科技達到淨化除菌功效，三道高科技防護濾網，結合抗菌保護濾網、頂級抗敏 HEPA 濾網及三重高效率濾網，強力阻擋家中肉眼看不見的空氣污染物，能對抗空氣中 PM10、PM2.5 以及 PM1.0 致命懸浮微粒，並且可達到極致淨化 PM0.02；主動式 Plasmaster 奈米離子最新技術，每分鐘 200萬的奈米正負離子，有效去除空氣中的病毒及細菌並淨化空氣，迎接健康生活品質。
PuriCare™ 空氣清淨機超淨化大白 WiFi 遠控版經過 WiFi 網路將家電與平台進行串聯，透過 SmartThinQ APP，隨時隨地都能掌握家中空氣狀態。
PuriCare™ 空氣清淨機超淨化大白 WiFi 遠控版，自動偵測功能，即使不開機也能偵測居家空氣品質，並在居家環境受到空氣汙染時立即在 APP 上發出通知，貼心提醒消費者家中空汙狀況。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子生活家電與空調公司】
LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。
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科技串聯居家新視野 展現智能生活趨勢 LG 經銷商大會宣告引領業界IoT大未來 18/11/2016
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