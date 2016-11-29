LG 2016資訊月 電視家電優惠方案 首次引進多項物聯網智慧家電 WiFi遠控安心便利 4K OLED TV獨霸市場 極黑見證極美畫質

【2016年11月29日，台北訊】LG 引領科技市場，於資訊月期間台北世貿一館 B510 LG 攤位展出多項智慧家電與行動通訊產品，如搭載 HDR 高動態範圍顯示技術，能將影像色彩及亮度細節以最高品質呈現的 OLED TV，以及備受全球媒體及消費者矚目的新一代多媒體影音旗艦機 LG V20 與多項行動通訊商品。此外，LG 首次於資訊月展示 IoT 家電商品，以全新 SmartThinQ 物聯網平台串聯智慧家電，LG CordZero™ WiFi 遠控小精靈清潔機器人、LG PuriCare™ 空氣清淨機超淨化大白 WiFi 遠控版等，每一項商品都以優質的技術帶給消費者最貼心便利的生活。多項商品於台北資訊月華麗登場，凡於 2016/12/03~2016/12/11 期間，購物滿額再送多項精美好禮，購買 OLED TV 55B6T，即贈價值萬元空氣清淨機；OLED TV 65E6T 贈送價值萬元掃地機器人！數量有限，送完為止。

LG OLED65E6T型機種，將極緻纖薄 3.37mm OLED 面板，鑲嵌在透明的玻璃背板上，造就 LG 獨有的鏡面顯像設計，將家庭娛樂的創新提升至全新境界，凡於 2016/12/03~2016/12/11 資訊月期間購買 OLED TV 65E6T 贈價值萬元掃地機器人。

LG OLED TV 前所未有極黑畫質體驗 為電視市場注入全新震撼

LG 自豪的 OLED 技術更加精進，結合 WRGB 四色顯示技術及自體發光面板雙重技術，獨創的 OLED 自體發光面板讓螢幕中的每個像素都是一個獨立的發光體，可單獨開啟及關閉，更加精準地控制亮度及色彩，同時透過純黑對比，將十億七千萬色彩的微妙細節自然呈現，讓消費者準確體驗到栩栩如生的真實原色。LG OLED TV 領先同步支援 Dolby Vision 及 Ultra HD Premium 功能兩種 HDR 的影像規格，可呈現超過 20格動態範圍，無論畫面深暗或是明亮，都能精準捕捉所有細節。

LG UHD TV 全系列皆具備 HDR 技術，將細膩鮮豔的影像精準呈現，採用 IPS 4K 面板，畫面穩定耐用，多重角度觀看都能保持清晰的高畫質，獲得專業人士肯定；同時，LG RGBW 顯示面板已正式得到 ICDM (International Committee for Digital Metrology) 認可，符合 4K 面板規格標準。外觀以纖薄的流線造型，提供家中優越的空間感。LG UHD TV 全面搭載 webOS3.0 平台，提供更多選項及內容，讓消費者輕鬆簡單操控電視，擁有更多智慧生活樂趣。

LG SmartThinQ 物聯網平台智慧串聯推出智慧小家電

SmartThinQ 是 LG 物聯網平台，以高通 AllJoyn 為基礎建構，經過 WiFi 網路將家電與平台進行串聯，透過 SmartThinQ APP，隨時隨地都能掌握家電動態。此次資訊月推出「CordZero™ WiFi 遠控小精靈清潔機器人」及「PuriCare™ 空氣清淨機超淨化大白 WiFi 遠控版」兩款 IoT 智慧小家電，皆搭載 WiFi 功能，結合 SmartThinQ APP 不僅能隨時隨地監看家中情況，更能在遠端操控家電運作，增加生活的便利性。

LG CordZero™ WiFi 遠控小精靈清潔機器人新品，結合智慧生活概念，搭載創新 WiFi 科技，在外型上不僅在機器前方多了相機感應器，同步支援居家監看及居家保全拍照功能，另外還在底部添加抹布板，不只吸塵，同步拖地讓乾淨加倍，此外，更特製具有紀錄及記憶功能的清潔日誌，隨時可透過手機查看打掃路徑及範圍，提供消費者更便利的居家清潔享受。

此次資訊月 LG 推出 IoT 智慧小家電 CordZero™ WiFi 遠控小精靈清潔機器人，搭載創新 WiFi 科技，同步支援居家監看及居家保全拍照功能，更特製具有紀錄及記憶功能的清潔日誌，結合智慧生活概念，提供消費者更便利的居家清潔享受。

LG 此次推出 PuriCare™ 空氣清淨機超淨化大白 WiFi 遠控版，不僅延續原機型精準偵測、雙重顯示、奈米離子淨化除菌及三道高科技防護濾網四大功能，此次新品更添加創新科技元素，搭載智慧主動偵測及 WiFi 功能，不僅在機器偵測到空氣汙染時即時傳送貼心提醒，更能藉由 APP 在遠距離遙控開關，即刻化解空汙危機，協助消費者隨時隨地監測居家空氣品質，為家人健康把關零死角，安心享受優質生活。

LG 資訊月推出 PuriCare™ 空氣清淨機超淨化大白 WiFi 遠控版，結合 LG 物聯網平台 SmartThinQ APP，搭載智慧主動偵測及 WiFi 功能，不僅在機器偵測到空氣汙染時即時傳送貼心提醒，更能藉由 APP 在遠距離遙控開關，為家人健康把關零死角。

LG 2016 資訊月優惠方案

LG 電子於資訊月期間展出視聽娛樂 (4K OLED TV、OLED TV、UHD TV)、家電產品 (洗衣機、吸塵器、空氣清淨機等) 等多項優質商品，搭配各式優惠方案，提供消費者輕鬆入手頂級產品的機會。

● 活動日期：2016年12月03日至12月11日

● 活動時間：上午10時至下午6時

● 活動地點：台北世貿一館 LG 攤位 B510

● 資訊月優惠方案

◎買就送：凡消費即可獲得多項生活好禮，每滿一萬再多加一件，滿額三萬好禮再升級！(消費三萬以上分開計算，恕不累計贈品)

3萬以上：小牛杯一個 (限量 150份)

4萬以上：香水洗髮精禮盒 (限量 200個) 或 32G 隨身碟 (限量 80個)，二擇一隨機贈送。

8萬以上：薔薇湯鍋 (限量 12個)，送完贈送 4萬元以上贈品兩份。

12萬以上：無線分享器 (限量 5個)或 360 監視器 (限量 30個)，二擇一隨機贈送。

*以上獎品數量有限，送完為止不補送。

◎電視專案：

1. 購買指定品項，即贈精美好禮。

※購買產品：43型 UHD TV (43UF640T)

49型 UHD TV (49UF640T)

55型 UHD TV (55UF680T)

65型 UHD TV (65UF680T)

49型 UHD TV (49UH623T)

55型 UHD TV (55UH623T)

隨貨贈品：LG 智慧遙控器 (AN-MR600)

※購買產品：75型 UHD TV (75UH655T)

65型 SUPER UHD TV (65UH770T)

55型 4K OLED TV (OLED55B6T)

隨貨贈品：空氣清淨機 (PS-V329CS)

※購買產品：65型 4K OLED TV (OLED65B6T)

65型 4K OLED TV (OLED65E6T)

隨貨贈品：掃地機器人 (VR64702LVM)

2. 購買 UHD TV 即贈小牛杯一個 (限量 150個)

3. 購買電視即贈 HDMI 線一條 (限量 200條)

◎刷卡優惠：刷指定銀行信用卡，即享分期 0利率。(指定銀行：花旗銀行/台新銀行/玉山銀行/中國信託/國泰銀行/遠東銀行/澳盛銀行/中租迪和)

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、商用顯示器與安全系統等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV 等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG 承諾將以曾獲獎項加持的LG SIGNATURE OLED TVs與SUPER UHD TVs來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。同時也透過整合獨特、優雅設計以及直覺式UX功能來協助強化行動使用體驗，LG致力帶領消費者邁入科技匯流與物聯網的新時代，讓智慧型手機、平板、穿戴式裝置、家電用品與行動電子產品之間的連接能力極致發揮。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com。