LG X Style輕巧上市 獨領時尚之光 纖細設計結合輕量機身 輕風尚薄得你心

【2016年12月1日，台北】台灣 LG 電子今日宣布「X系列」全新機種 LG X Style (X1) 於本月上市開賣，繼 9月推出針對消費者所重視的網路速度與大電量需求的 LG X Fast (X5) 及 LG X Power (X3) 後，本月再推出主打輕薄機身的 LG X Style (X1)，Ｘ Style (X1) 以極薄 6.9mm 的纖細設計結合極巧 121g 的輕量機身，加上具備工藝美感的弧形曲面造型，瞄準時下精打細算的消費者們，在入門智慧型機種中也能擁有兼具實用功能與輕薄時尚機身的最新選擇。LG X Style (X1) 建議售價 NT$4,490，共有靜夜黑、晨光白、超曦金三色，12月起於台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星與全省經銷通路開賣。搭配通路指定專案，即可獲贈 16G 記憶卡，數量有限送完為止。2016 資訊月展覽期間台北世貿一館 LG 展區 B510 同步熱賣。

台灣 LG 電子行動通訊事業部協理鄭相天表示：「LG 自 9月推出全新X系列之後，即以實惠的價格搭配各項實用功能受到消費者的青睞與好評，這次深入體察消費者需求，發現消費者非常在意手機的外型設計與使用握感，因此推出具備纖薄輕巧設計與弧形曲面機身的 X Style，輕巧風尚結合多樣智慧功能，為時下精打細算的小資族群提供最輕薄又時尚的機種選擇。」

LG X Style (X1) 主打 6.9mm 的纖薄機型設計與 121g 的輕巧機身重量，並結合具有工藝美感的弧形曲面機身，使用時握感更加舒適，手機質感大大進化。

X系列全新機種 LG X Style (X1) 瞄準時下精打細算的消費者們，在入門智慧型機種中也能擁有兼具實用功能與輕薄時尚機身的最新選擇。

LG X Style 極致輕薄輕量機身獨領輕風尚魅力風格

LG X Style (X1) 主打 6.9mm 的纖薄機型設計與 121g 的輕巧機身重量，並結合具有工藝美感的弧形曲面機身，使用時握感更加舒適，手機質感大大進化，並且搭載 5吋大螢幕 HD 觸控顯示器，提供消費者絕佳的視覺享受，500萬前鏡頭與 800萬主鏡頭，加上內建的自拍功能和膠片效果，讓消費者在任何時候都能輕鬆捕捉有形有款的照片。

● 臉部偵測自拍 自拍風潮更方便

內建臉部偵測自拍功能，僅需擺好姿勢，臉部自動對焦兩秒後，即可輕鬆自拍，或是透過自拍感應手勢，不需按鈕也能隨時捕捉生活的精采時刻。

● 豐富膠片效果增添拍攝樂趣

內建搭載不同的膠片濾鏡，在拍照前可預覽各種不同的膠片效果並選擇最佳色調與氛圍，讓回憶變得更加豐富有趣，享受更多拍攝樂趣，為每一個精采時刻留下特殊記憶。

● 精采時刻快速分享

只要輕觸快顯功能列中的社群平台圖示，立即上傳精采照片或影片，隨時分享生活動人瞬間。

● LG Backup備份功能 資料備份輕鬆快速

透過 NFC 無線技術，將兩隻手機背對背放置，即可以無線方式傳輸資訊，提供消費者最便捷輕鬆的備份功能。

● 全新 UX5.0 介面提供絕佳使用體驗

全新設計的 UX5.0 單層介面，App 存取簡單又直接。

● 世界時鐘功能全球時間輕鬆知曉

將滑桿拉至任何城市的上方，就能查詢當地的時間變化。

2016資訊月購機好禮優惠獎不完 多款新機一元起標

2016 資訊月期間台北世貿一館 LG 展區 B510，凡現場購機即享好禮多重送，每日下午更不定期舉辦 LG 新機一元競標活動，參與 LG 行動通訊展區現場舞台活動，即有機會獲得多項精緻限量禮品。LG X Style 新機現場同步熱賣，購買即享精美好禮。

● 現場購機優惠第一重：凡購買指定商品，即送精美原廠配件！

● 現場購機優惠第二重：現場購機再抽紅包，抽中金額現場立即抵用！

● 現場購機優惠第三重：資訊月期間每日下午，多款機種現場一元競標！

LG X Style (X1) 建議售價 NT$4,490，共有靜夜黑、晨光白、超曦金三色，12月起於台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星與全省經銷通路開賣。

LG X Style (X1)

機種：LG X Style (X1)

顏色：靜夜黑/晨光白/超曦金

尺寸：144.8 x 71.4 x 6.9 mm

重量：121g

螢幕尺寸/解析度：5吋 / HD 1280 x 720 (294ppi)

處理器：1.3GHz Quad Core (Qualcomm MSM8909)

作業系統：Android v6.0.1 (Marshmellow)

SIM 卡類型：Nano SIM

儲存空間：內建記憶體 - 16GB

擴充記憶卡 - microSD 卡，可擴充記憶卡支援至 32GB。

通訊協定：2G - GSM / 850(B5) / 900(B8) / 1800(B3) / 1900(B2)

3G - HSPA+42Mbps / 2100(B1) / 850(B5) / 900(B8)

LTE - 2100(B1) / 1800(B3) / 2600(B7) / 900(B8) / 700(B28)

傳輸介面：Bluetooth 4.1、USB 2.0、LG Bridge、Wi-Fi 802.11 b/g/n

相機：主鏡頭 - 800萬畫素

前鏡頭 - 500萬畫素

自拍感應手勢/間隔拍攝/臉部偵測自拍/全景拍攝/膠片效果/聲控拍攝/快速共享/螢幕比例 (1:1 & 16:9 & 4:3)/錄影 HD/快速分享按鈕/新增位置標籤 (相片&影片)

電池：Typ., 2,100mAh (可拆式)

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。同時也透過整合獨特、優雅設計以及直覺式UX功能來協助強化行動使用體驗，LG致力帶領消費者邁入科技匯流與物聯網的新時代，讓智慧型手機、平板、穿戴式裝置、家電用品與行動電子產品之間的連接能力極致發揮。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com。