LG 開放 Android 7.0 Nougat 升級服務 旗艦機皇 G5 搶先升級 Android 7.0

【2016年12月8日，台北訊】台灣 LG 電子宣布提供旗艦機皇 LG G5 升級 Android 7.0 Nougat 牛軋糖作業系統，LG 也是全球第一家在旗下智慧型手機 LG V20 預載 Android 7.0 Nougat 作業系統的手機製造商。

LG G5 全球率先開放南韓手機用戶系統升級，台灣地區目前也開放升級。當 G5 可以進行系統升級時，G5 使用者連結上網並開啟軟體更新功能之後，將在手機上收到系統更新通知，下載安裝後即完成更新程序。

Android 7.0 Nougat 提供了多項新功能，能夠增進並提供 G5 智慧型手機用戶更快速、更方便的使用者體驗。例如可以藉由 Nougat 作業系統內建的程式搜尋功能尋找用戶安裝的應用程式。全新的多視窗功能讓使用者只要雙點擊螢幕，就能夠在各應用程式間切換，或是同時執行兩個應用程式。藉由更加個人化的設定及更便利的推播通知，使用者能更快速且更有效率地進行操作。

LG 電子資深副總裁兼行動通訊研發部門主管 Kim Hyung-jung 表示：「在 LG，我們知道消費者需要最優質、最與時俱進的手機使用體驗，因此 LG 的腳步走得比競爭對手更快，同時確保我們的使用者能夠搶先體驗到最新的軟體升級，藉此讓我們的使用者了解 LG 的承諾，持續支援我們的產品及顧客，並確保優良的使用者體驗。」

台灣 LG 電子宣布提供旗艦機皇 LG G5 升級 Android 7.0 Nougat 牛軋糖作業系統，當 G5 可以進行系統升級時，G5 使用者連結上網並開啟軟體更新功能之後，將在手機上收到系統更新通知，下載安裝後即完成更新程序。

2016資訊月購機好禮優惠 新機好評熱賣中

除了旗艦機皇 G5 外，甫上市即獲得各界矚目，熱賣不斷的 V20 也在資訊月現場熱銷！LG V20 為除 Google 外，全球首款預載 Android 7.0 作業系統的智慧型手機。2016 資訊月期間至台北世貿一館「B510」LG 展區，凡現場購買 LG 手機即享好禮雙重送，再加碼於台北資訊月最後兩天舉辦 LG 手機一元競標活動，參與 LG 行動通訊展區現場舞台活動，即有機會獲得多項精緻限量禮品。LG X Style12月新機現場同步熱賣，購買即享精美好禮。

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【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。LG力求超越傳統智慧型手機，提供更有趣的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。