「Life's Good with Hope」希望。傳愛 LG敢夢計畫第二年 再度埋下希望種子 號召近300名大學生 募集萬人集氣 啟發千名偏鄉孩童新視野 歲末聖誕築夢之旅 體驗未來不再是夢

【2016年12月12日，台北】台灣 LG 電子連續四年推動「Life's good with hope 希望。傳愛」公益活動，去年開始更擴大舉辦，開始了第一屆的敢夢計畫，成果豐碩。2016年第二屆敢夢計畫，更以「Open Your 愛，Open Your Eyes」為主題，再次攜手大學生前進偏鄉，為偏鄉關懷注入暖流，藉由大學生的夢想提案，為小朋友們擴大視野，開啟探索世界的勇氣。經過為期長達 8個月的敢夢計畫執行期，台灣 LG 電子今年共支持了近 300名大學生，前往全台偏鄉小學，為上千名偏鄉孩童種下「敢夢｣希望種子。在聖誕節慶到來之前，LG 更攜手「2016 敢夢計劃」冠軍團隊，銘傳大學廣告暨策略行銷系，共同帶領烏眉國小楓樹分校小朋友們走出偏鄉，踏上聖誕築夢之旅，並且進一步實現職業夢想初體驗，讓小朋友編織對未來的藍圖。

台灣 LG 電子董事長金載承表示：「LG 在台灣市場深耕 15年，關懷社會愛心不落人後，長期以來，對偏鄉弱勢孩童尤其重視。2016年 LG 的敢夢計劃更進一步，從大學生提案之初，就透過田野調查的探訪，讓提案內容更貼近偏鄉孩童的需求。未來我們會持續以『Life's Good with hope 希望。傳愛』公益活動，期望可以一年又一年，更深入的關懷偏鄉孩童，並且透過各種開啟視野的方式，為這些孩童的未來栽下一顆激勵的種子。」

LG「2016 敢夢計劃」台灣 LG 電子金載承董事長與烏眉國小楓樹分校小朋友共同致贈獎狀予銘傳大學廣告暨策略行銷系，表達對大學生的滿滿感謝。

台灣 LG 電子第二屆敢夢計畫以「Open Your 愛，Open Your Eyes」為主題，再次攜手大學生前進偏鄉，為偏鄉關懷注入暖流。

聖誕築夢職業夢想初體驗 夢想不再只是夢

「從小就看著阿嬤辛苦地打零工撫養我，我夢想著長大能有一份好工作，照顧阿嬤給她更好的生活。」在服務的過程中，一位孩子認真的說道，觸動了台灣 LG 電子對舉辦這場「聖誕築夢之旅｣，讓孩童們一同慶祝歡樂佳節之際，同時實現職業夢想初體驗的想望，也讓他們對於未來的起點有一個更明確的藍圖。此次獲得第一名的最佳夢想團隊銘傳大學廣告暨策略行銷系同學表示，在與偏鄉孩童實地接觸的經驗中，發現孩子們普遍對於走出偏鄉，希望可以有更美好的未來充滿願景，無論是想要當太空人、還是昆蟲學家、攝影師、歌手或是運動員，模擬與體驗未來是他們的想望與期待。

2016「聖誕築夢之旅｣不但滿足偏鄉孩童的願望，也再次讓孩童們與大學生再次相見歡。全校只有 28名學生的苗栗烏眉國小楓樹分校，為了感謝 LG 以及帶領他們營隊的大哥哥大姊姊們，孩童們特別準備了烏克麗麗演出時下流行歌曲「好想你」，同時，小朋友們也與台灣 LG 電子共同致贈獎狀予銘傳大學廣告暨策略行銷系，表達對大學生的滿滿感謝。愛是一種付出與回饋，透過大學生與偏鄉孩童的互動，回應「Life's goodwith hope 希望。傳愛」的核心精神。現場孩童更依據自己的夢想藍圖，首次進入 Babyboss 職業體驗館，實現了屬於自己的職業夢想初體驗，擬真的操作讓孩童們往夢想未來的實踐更邁進一步，讓夢想有了更明確的方向與實現的信心與勇氣。

LG 2016 CSR「聖誕築夢之旅｣苗栗烏眉國小楓樹分校學生以烏克麗麗演出歌曲「好想你」感謝大家。

台灣 LG 電子「Life's good with hope 希望。傳愛」公益活動，攜手銘傳大學學生，共同帶領烏眉國小楓樹分校小朋友們走出偏鄉，踏上聖誕築夢之旅。

台灣 LG 電子舉辦「聖誕築夢之旅｣，提供豐富的聖誕大餐與烏眉國小楓樹分校小朋友們一同慶祝歡樂佳節。

台灣 LG 電子舉辦「聖誕築夢之旅｣，提供小朋友職業夢想初體驗，讓夢想不再只是夢，圖中小朋友正在體驗小小鼓手。

LG 持續攜手大學生打造 2016 敢夢計畫，擔任孩童夢想的領航員，圖中小朋友開心體驗結帳樂趣。

台灣 LG 電子邀請烏眉國小楓樹分校小朋友，首次進入 Babyboss 職業體驗館，實現了屬於自己的職業夢想初體驗，圖為烏龍麵店員角色體驗。

台灣 LG 電子「Open Your 愛，Open Your Eyes」前往全台偏鄉小學，為上千名偏鄉孩童種下「敢夢｣希望種子，圖中小朋友開心體驗模型製作。

LG持續攜手大學生打造2016敢夢計畫 擔任孩童夢想的領航員

第二屆 LG「敢夢計劃」，自今年四月份一開跑便引起廣大迴響，LG 贊助每組團隊三萬元的敢夢基金及 V10 手機一支，九組近 300名來自全國各大專院校的敢夢團隊成員，在普遍大學生玩樂或打工的暑假期間，前進偏鄉學校以累計超過 500小時的服務，與小朋友度過美好的營隊生活。同時，敢夢團隊於 10月份將服務成果紀錄影片發表於敢夢計劃官網，藉由消費者票選及分享，讓社會大眾更重視偏鄉孩童的教育與陪伴。

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敢夢計畫的意義在於透過大學生的真心與創意，擔任孩童夢想的啟蒙者，透過所學帶領偏鄉孩童看見不同視野。2015年開始有了初步的成果，而今年並將主題更聚焦，大學生徵件前，藉由簡單的夢想大調查，發掘孩童心中的願望，設計出更貼近他們的課程與體驗，例如：太空模擬實境體驗、夏威夷星空的旅行、台北體驗之旅、昆蟲植物學家初體驗等。孩童們在與大學生的互動過程中，體驗到前所未有的學習經驗，從一開始陌生害羞不擅表達，到營隊結束時，每個人都可以勇敢說出自己的夢想。「謝謝各位大哥哥大姊姊來到這裡，讓我們夢想成真。平常爸爸媽媽都出門工作，常常一個禮拜才看得到他們，我放學回家就幫阿嬤整理回收的紙箱及寶特瓶，這個暑假我真的很開心，哥哥姐姐們讓我知道夢想是什麼，還鼓勵我成為運動員，現在我每天放學回家，除了幫忙阿嬤，我還會跟弟弟一起丟球練習。」一位偏鄉的孩子天真的告訴我們。為期長達 8個月的敢夢計畫，完成的不只是一開始企劃書上的排程，更是近 300名大學生為上千位偏鄉孩童開啟夢想藍圖，是超乎預期的感動。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。