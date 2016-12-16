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LG 2017 樂金賀歲慶新年 萬元超值吉禮 除舊佈新新年大豐收 阿拉斯加極光之旅 光采納福迎新好運氣
【2016年12月15日，台北訊】台灣 LG 電子秉持「Life's Good」的品牌精神不斷為消費者帶來優質居家生活品質的家電商品，至今已邁入 15年，為歡慶即將來臨的新春佳節，特別祭出「吉禮豐收光采納福旅行趣」優惠活動，多項頂級超值好禮，是今年最「心動」的優惠大方送，除舊佈新好康趁現在。2016/12/17 至 2017/2/28 購買指定家電商品即可擁有隨貨送及兌換送等指定超值好禮，好禮包括價值上萬元的 PuriCare™ 空氣清淨機、CordZero™ 清潔機器人、勳風 K歌棒或 7-11 商品卡，讓你免費帶回家，新春享受智慧居家生活，佳節好禮豐收最驚喜！購買 LG 家電商品 (IT、手機除外) 滿 NT$30,000元以上，登錄還可抽價值 10萬元以上的頂級阿拉斯加極光之旅 (共10名)，領略絕美極光景致，「心動」良機搶商機。
智慧升級 OLED TV 震撼獻禮搶購最「夯」超值優惠
LG OLED TV 創新優異技術，獨特自體發光面板，能在純黑中呈現最精準的亮度與色彩，為消費者帶來前所未有的完美影像震撼；HDR SUPER 高動態範圍顯示技術，將細膩鮮豔的影像精準呈現，新春假期消費者在家中即可透過 LG 電視享受驚艷的視聽體驗。凡購買 LG 電視指定機型，寄送回函或上網登錄將可兌換價值上萬元的指定空氣清淨機機型 (PS-W309W1 或 PS-V329CS)；購買 65型 OLED TV 即可兌換 CordZero™ 清潔機器人 (不挑色)；購買 UHD TV 指定機型即可獲贈智慧遙控器 (AN-MR650)。智慧生活再升級，新春與親朋好友共享影視智慧新體驗。
LG OLED TV 絕美畫質驚豔全台，購買指定電視機型贈送智慧居家好禮，包括 PuriCare™ 空氣清淨機、CordZero™ 清潔機器人或智慧遙控器。
購買 55型 OLED TV、65型 Super UHD TV、75型 UHD TV 兌換送 PuriCare™ 空氣清淨機。
新春居家打掃好幫手 LG CordZero™ 系列吉利好康「送」不完
2016年 LG 帶領家電市場進入物聯智慧時代，推出全新 WiFi 遠控版清潔機器人及 CordZero™ 直立式無線吸塵器溼拖版，讓消費者在清潔吸塵同時還能擦拭地面，新春期間居家打掃沒煩惱，提供消費者煥然一新的家居空間。凡購買 WiFi 遠控版清潔機器人或直立式無線吸塵器溼拖版，兌換送勳風 K歌棒；購買 CordZero™ 清潔機器人指定機型即可獲贈超纖細抹布及 HEPA 濾網；購買 CordZero™ 圓筒式無線吸塵器指定機型兌換送過敏防護清潔吸頭組；購買直立式無線吸塵器或抗敏除蟎機兌換送德國 BRITA 濾水壺，樂享新春潔淨好生活。
LG 居家商品好智慧 新春豐收納福「獎」不停
LG TWINWash™ 雙能洗組合及 Door-in-Door™ 門中門魔術空間五門冰箱搭載創新技術，帶來便利創新體驗的同時，更有效節能省電，新年開春享富貴。凡購買門中門魔術空間五門冰箱或 Styler 智慧電子衣櫥，兌換贈送價值上萬元的 PuriCare™ 大龍捲蝸牛型空氣清淨機；購買 TWINWash™ 雙能洗組合指定機型，兌換送 PuriCare™ 大龍捲蝸牛型空氣清淨機或 7-11 千元商品卡，7-11 商品卡最高價值 NT$6,000元；購買冰箱、洗衣機、冷暖氣指定機型商品，兌換送勳風 K歌棒、7-11 商品卡、隨貨送德國 alfi 真空保溫壺、德國 BRITA 濾水壺或 NeoFlam 平底鍋等多項居家好禮。同時購買 Match 窄版冰箱或 Slim Fit 冰箱指定機型兩台以上，再加碼贈送 7-11 商品卡 NT$2,000元。年節期間搶好運迎新年，各種全家必備的居家商品及優惠好禮獎不完。
購買 LG TWINWash™ 雙能洗組合指定機型，兌換送 PuriCare™ 大龍捲蝸牛空氣清淨機或 7-11 千元以上商品卡等多項超值好禮。
購買冰箱、洗衣機、冷暖氣指定機型商品，多項超值優惠贈品免費帶回家，同時購買 Match 窄版冰箱或 Slim Fit 冰箱指定機型兩台以上，再加碼贈送 7-11 商品卡 NT$2,000元。
心動好運滿額抽！阿拉斯加極光之旅 2017最狂旅遊LG送給你
迎新年、除舊佈新，LG 電子深耕台灣 15年，永遠與消費者同心，於年節於之際帶給消費者充滿好運及驚喜的新希望，除了優惠商品隨貨送以及兌換送外，LG 更送出 2017 最狂「阿拉斯加極光之旅」抽獎活動，提供消費者一期一會的夢幻好運旅行機會，親身體驗一生必看的美麗極光。只要在活動期間內，購買 LG 家電商品 (不含 IT、手機產品) 滿額超過 NT$30,000元以上，於 LG 官網完成「產品註冊登錄」並成為會員，即可參加抽獎，有機會抽中 "阿拉斯加極光之旅 8日遊" (市價 11.5萬) 共10名，免費到阿拉斯加體驗幸福極光之旅，迎接 2017 新年好運氣，搶先購買奪得開運先機，贏取更多中獎機會。
LG「吉禮豐收 光采納福旅行趣」優惠活動
● 買就送贈品兌換辦法
購買日期：2016/12/17~2017/2/28
贈品兌換方式：
1. 回函申請：【填妥回函申請書及檢附申請書上要求之相關證明文件正本，並簽署個人資料告知事項暨同意書】→【郵寄到台北郵政108-60號信箱《吉禮豐收 光采納福旅行趣》活動小組】→【完成】
回函申請時間：2016/12/17~2017/3/7 (以郵戳為憑)。
2. 活動網站登錄：【掃描QR Code或登錄http://lgevent-tw.com/branding/2017cny《吉禮豐收 光采納福旅行趣》活動網站】→【完成兌換資料登錄】→【上傳購買憑證 (請註明購買型號) 與保證書圖檔 (需蓋店章)】→【確認送出】→【完成】
線上申請時間：2016/12/17 凌晨0:00 ~ 2017/3/1 晚上23:59。
活動內容：
● 滿額再抽活動辦法
購買日期：2016/12/17~2017/2/28
活動辦法：活動期間內，凡購買 LG 家電 (不含 IT、手機產品) 滿額超過参萬元以上，至 LG 官網 (www.lg.com/tw) 完成產品註冊登錄並成為會員即可參加抽獎。
期間有機會抽中 "阿拉斯加極光之旅 8日遊" (市價11.5萬) 共十名，有兩次抽獎機會，每次抽出五名,愈早購買，中獎機會愈高。
登錄時間：2016/12/17 凌晨0:00 ~ 2017/3/1 晚上23:59止。
抽獎日期：1. 抽獎日期 2017/1/23，公布得獎日期 2017/1/25。
2. 抽獎日期 2017/3/6，公布得獎日期 2017/3/8。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子家庭娛樂公司】
LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、商用顯示器與安全系統等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV 等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG 承諾將以曾獲獎項加持的LG SIGNATURE OLED TVs與SUPER UHD TVs來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。
【關於LG電子生活家電與空調公司】
LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。
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【LG 週年慶感恩禮讚】活動問卷 得獎名單 19/12/2016
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/20161216-lg-2017-newyear.html isCopied
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