LG 2017 CES大展發表高階電視新品

【2017年01月06日，台北訊】LG 電子於 2017 CES 大展發表結合 Active HDR 與 Dolby Atmos 科技的全新頂級 LG SIGNATURE OLED TV W 及採用 Nano Cell 創新科技的 Super UHD TV，提供消費者家庭影音極致饗宴，將電視設計及視覺體驗提升至全新境界。最新的 OLED TV 系列包含 10種不同型號，結合 Active HDR 與 Dolby Atmos 技術，並榮獲 2017年 CES「最佳創新獎」，其中 77吋的 LG SIGNATURE OLED TV W 更以其「Picture-on-Wall」的超薄機身設計備受稱譽。全新 Super UHD TV 系列主打 Nano Cell 科技，採用目前最先進的 LCD 面板技術，讓色彩更加豐富。此外，透過 LG 最新版直覺式 webOS 智慧電視平台、強大的音效系統，結合極致纖薄的優美設計，讓消費者輕易找到最適合自身需求與期待的電視機型。

LG SIGNATURE OLED TV W

LG SIGNATURE OLED TV W

SUPER UHD TV SJ95

SUPER UHD TV SJ95

LG OLED TV 超薄絕美設計結合先進影音技術 體驗無與倫比的家庭劇院影音享受

LG 2017 OLED 電視系列包含 77型 / 65型 W7、77型 / 65型 G7、65型 / 55型 E7、65型 / 55型 C7 及 65型 / 55型 B7，將繼續展現卓越性能，營造栩栩如生的電視影像，呈現絕美黑色、無限對比與極廣色域。LG 最新的 OLED 電視系列延續先前優越表現，並搭載許多最新頂尖科技，將電視升級為全方位的娛樂中心。LG 2017年 OLED 電視 B7 和 C7 系列具有令人驚嘆的超薄設計、E7 及 G7 系列的「Picture-On-Glass」鏡面顯像設計，與 W7 系列獨特的「Picture-on-Wall」設計。

W7 系列的創新設計秉持 LG「極簡美學」理念，去蕪存菁強調螢幕本身的極致美感。W7 光滑超薄的邊框讓電視看似懸浮在半空，融入居家環境。65型的 OLED 面板薄度更只有 2.57毫米，可直接僅以磁鐵支架安裝於牆上，達到電視與牆壁之間零縫隙。向上發聲喇叭與絕佳的 Dolby Atmos 音效，更讓電視完美融入居家環境。W7 系列的設計帶來如同往窗外遠眺的享受，而非單純看電視的觀影體驗。

LG OLED TV W7 系列採用 LG OLED 電視的業界領先獨立顯色技術，展現完美黑色、無漏光以及無限對比，可以呈現十億種顏色。此外，所有 LG 2017年 OLED 電視採用極致亮彩技術，必要時提供更佳亮度。

Dolby Vision 以 HDR 高動態範圍顯示，在全球支援 Dolby 最先進的影像技術，藉由提升亮度表現、顏色對比與色彩豐富度，進一步提升家用電視觀賞體驗。Dolby Atmos 以使用者為中心，提供填滿整個房間甚至到上方的音響效果，讓強大且立體的音訊環繞使用者四周。Dolby 透過隔離每個聲音的相對位置來達成此效果，如同真實世界般飽滿且層次豐富，創造出極細緻的音響效果。

2017 LG OLED 電視系列是全球首款提供 Dolby Atmos 音效的電視，以極致影像與領先音效技術播放影音內容，為使用者提供無限娛樂。Dolby Vision 與 Dolby Atmos 提供全方位的解決方案，並由全球專業的內容製造商與發行商支援。逾 80個影音節目支援 Dolby Vision，超過 100個影音節目現在也可透過 Dolby Atmos 播放，另有 25個影音節目與兩者都相容。除此之外，全球影音服務的領導品牌 OTT 供應商，提供超過 100小時的原創內容支援 Dolby Vision，預期消費者將於 2017年能在 Ultra HD 藍光光碟上以 Dolby Vision 規格欣賞。

W7 系列及所有 LG 2017 OLED 電視皆採用 Active HDR 來呈現新一代 HDR 內容，提供亮度更高的影像與更細緻的陰影細節。Active HDR 讓 LG 電視透過逐格處理影像，並在需要時插入動態數據，即使原本的 HDR 內容包含靜態中繼資料或不包含任何中繼資料，這項科技也能讓電視呈現最佳的影像。另外，所有 LG 2017 OLED 電視系列支援所有 HDR 規格，包含 Dolby Vision、HDR 10 與 HLG (Hybrid Log Gamma)。這種多功能性可透過全新 HDR Effect 功能逐格處理標準規格內容，在特定區域提升亮度、增加對比，讓影像更清晰。

從電影到影集，好萊塢電影的超高畫質內容採用 Technicolor 特藝集團的科技，而 LG 全新 2017 OLED 電視系列運用同樣技術，因而能提供優質的視聽效果，讓使用者可依照原創者希望的呈現方式，立即觀賞各式各樣的內容。Technicolor 了解 OLED 技術所能提供的優質影像品質，並致力與 LG 合作，期望能拓展 LG OLED 電視的功能，並應用於全球的製片公司。

第三代 SUPER UHD TV 搭載創新 Nano Cell 科技 開創全新境界的視覺體驗

LG 第三代 SUPER UHD TV 系列搭載 Nano Cell 技術，能夠顯示最逼真的影像，產生極為細膩而且準確的色彩，以及更寬廣的觀賞視角。所有 SUPER UHD TV 機型都具備 Active HDR 與 Dolby Vision 技術，支援多種 HDR 格式，讓使用者能觀賞所有類型的高畫質 HDR 內容。此外，LG SUPER UHD TV 的所有機型皆搭載 LG 最新版直覺式 webOS 智慧電視平台、強大的音效系統，並結合極致纖薄的優美設計，讓消費者能夠輕易找到最適合自身需求與期待的電視機型。

Nano Cell LCD 面板具備高度技術優勢，採用直徑大約一奈米，均勻尺寸的粒子產生更加細膩而且準確的色彩，觀賞視角也比其他電視，包含量子點面板等都要來得更寬廣。具有 Nano Cell 技術的 LG SUPER UHD TV，相當適合用於高解析度大型電視，於寬廣的觀賞視角下，仍能顯示一致的色彩；觀眾不管是坐在螢幕正前方，還是以60度視角觀賞，完全不會感覺到任何色差。

Nano Cell 能夠吸收光線中多餘的波光，讓螢幕上顯示的色彩純度更高，藉此達到絕佳的觀賞效果。這樣的光線吸收能力，讓 LG 的新款 LCD 面板能夠過濾不同的色彩，具備更高的準確度，並準確還原內容製作者所採用的色彩。例如，傳統電視上所顯示的綠色，可能會與黃色或藍色等其他的色彩波長混合，導致色彩變淡，並且呈現偏黃或靛青色調。LG Nano Cell 技術能夠大幅減少色彩淡化、影像不穩定、以及其他色彩衰退現象。另外，即使在高環境光源包圍之下，Nano Cell 技術仍能降低螢幕上的光量維持高畫質顯示效果。

LG Nano Cell SUPER UHD TV 的絕佳畫質，受到好萊塢的影像與色彩專家 Technicolor 高度認同，並與 LG 合作，讓電視影像的畫質得以忠實傳達影視製作人的美學想法。承襲了 Technicolor 百年來在色彩顯示技術的開發與實作經驗，喜愛在家觀賞電影的消費者，可使用 LG SUPER UHD TV 內建的「Technicolor Expert Mode」，從中感受到具有歷史深度的先進色彩顯示技術。此合作關係以 LG 4K TV 令人驚豔的色彩重生技術為基礎，並進一步達成 Technicolor 獲得多間好萊塢工作室採用的極高色彩顯示標準，呈現最鮮豔的色彩顯示。

此外，LG 的全新 Nano Cell TV 具備更進步的 ULTRA Luminance 極致亮彩技術，能夠顯示更加亮麗且更為鮮活的影像。全新系列也支援多種 HDR 格式，包含 Dolby Vision™、HDR 10 以及 Hybrid Log Gamma (HLG)。這樣的彈性結合了全新的 HDR Effect 功能，能夠提升 SDR 內容的畫質。有了 HDR Effect 功能，便會逐格處理 SDR 影像，以提升特定區域的亮度、增加對比率，並且產生更為精確的影像。

每款全新的 LG SUPER UHD TV 都搭載 Active HDR 與 Dolby Vision 技術，並支援 BT.2020 來呈現超過十億種色彩，能夠顯示專為更明亮場景與更細膩暗部細節所設計的新一代 HDR 內容。Active HDR 技術讓電視能夠逐格處理 HDR 影像，並在需要時插入動態資訊。無論原始的 HDR 內容是否包含動態、靜態中繼資料，或者根本沒有中繼資料，這樣的處理方式都讓電視能夠為觀賞者提供最佳的影像。

LG SUPER UHD TV 具有令人驚豔的 Ultra Slim 極致纖薄設計，並且搭配獨特的彎月形支架，能夠讓最薄處厚度只有 6.9毫米的 55型 SJ9500 仿若飄浮在空中。無論是安裝在電視支架上，或者是安裝在牆上，身為家中娛樂中心的一部份，美麗的 LG SUPER UHD TV 都能讓任何家庭空間更加出色。

最新 webOS 3.5 智慧電視平台 提供便利智慧的家庭劇院體驗

LG 全系列的高階電視皆搭載最新版的 webOS 智慧電視平台，讓電視變得極為容易使用。LG webOS 3.5 具有多種強化功能，只要使用功能更加提升的 Magic Remote 與全新的 Magic Link 功能，便可以更輕鬆操控以及更快速觀賞節目。觀賞者只要在遙控器上輕輕一按，就能夠立即享受他們最愛的影音平台，如 Netflix與Amazon，以及各式各樣充滿娛樂性的 4K 節目。全新的 Magic Link 按鈕可快速尋找最愛的內容，並且在螢幕上看到演員和角色的相關資訊；有了功能提升的 Magic Zoom，觀賞者便可以放大螢幕上希望看得更仔細的任何部份，並且進行錄影。使用 USB 傳輸線將電視連接到手機或電腦，便能夠享受令人為之眩目的 360度 VR 內容。另外，只要使用 Magic Remote，觀賞者可將滾輪向任何方向移動或縮放畫面，以便觀賞想要觀看的細節。

LG 家庭娛樂公司總裁 Brian Kwon 表示：「LG 最新的 OLED 產品完美整合 Dolby Vision 與 Dolby Atmos，保留原始清晰畫質、影像深度與創造力，給使用者劇院般美好的觀賞體驗，盡情享受喜愛的電影。而 2017 SUPER UHD TV 系列產品，具備 LG 專利的 Nano Cell 技術，是面板技術的一大突破，將 LCD 電視的觀賞體驗提升到前所未有的全新層次。Nano Cell 技術再次顯示了 LG 為了滿足消費者的需求，而不斷投入創新，並完美突破的另一實例。本周在 CES 展出的全新電視系列令人驚豔，展現了我們在全球 OLED 及高畫質電視市場不斷創新、取得領先的決心。」

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、商用顯示器與安全系統等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV 等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG 承諾將以曾獲獎項加持的LG SIGNATURE OLED TVs與SUPER UHD TVs來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。