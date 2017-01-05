LG 2017 CES 大展 創新家電開創美好居家生活

【2017年01月05日，台北訊】2017 拉斯維加斯 CES 大展，LG 帶來多項家電功能大升級，為消費者打造更加智慧與便利的居家生活。LG 推出全新一代的 CordZero™ 系列吸塵器，主打功能升級的 CordZero 手持直立式吸塵器和 CordZero 圓筒式吸塵器，讓消費者能夠體驗 LG AERO SCIENCE 吸塵技術與更強大的清潔力；LG 推出 Smart InstaView Door-in-Door™ 冰箱，內建 Amazon Alexa 語音服務，並搭載 webOS 平台，消費者能從中體驗各種新功能與應用程式，作為日常烹飪的參考，此外，其配備的 29吋觸控式 LCD 螢幕，只要於點兩下螢幕，就能從顯示畫面轉為透明窗格，便於查看冰箱內容物。

LG CordZero™ 系列全新超強力提供強力吸塵功能與絕佳使用體驗

LG 於 2017年 CES 大展中，推出功能更升級的 CordZero™ 系列 - 手持直立式吸塵器和 CordZero 圓筒式吸塵器，讓消費者感受 LG AERO SCIENCE 吸塵技術，並體驗符合人體工學設計的 Smart Inverter Motor™ 智慧變頻馬達和 Axial Turbo Cyclone™ 提供的強力吸塵功能與絕佳使用體驗。

● LG CordZero™ 手持直立式吸塵器：超強吸力與符合人體工學的使用體驗

LG 2017年新款 CordZero™ 手持直立式吸塵器提供一流吸力，具備智慧變頻馬達 (Smart Inverter Motor™) 技術，旋轉速度比飛機引擎快 16倍1，讓 3D 渦輪風扇能夠產生威力強大的氣流。智慧變頻馬達提供 10年保固，精巧的機身效能優異、耐用性高，並透過強力驅動噴嘴 (Power Drive Nozzle™) 將動力直接傳到吸塵器頭。此外，智慧變頻馬達產生的軸向渦輪氣旋 (Axial Turbo Cyclone™) 會形成強力旋渦氣流，捕捉細微粉塵更有效率。吸塵器先進的五層濾網系統採用 HEPA 13 等級的濾網，消除在清潔時可能會揚起的灰塵。吸塵器搭載兩顆可更換的 Dual PowerPack™ 雙鋰電池組，充電一次可使用最長達 80分鐘的時間。符合人體工學設計，配備伸縮握柄，能夠無縫調整高度並觸及天花板較高的角落。防糾結刷頭技術可避免毛髮卡在刷頭上，這些功能還結合了立式壁掛充電器，家庭清潔更輕鬆。

● LG CordZero™ 圓筒式吸塵器：威力強大，讓家事輕鬆無負擔

全新的 CordZero™ 圓筒式吸塵器具有多種先進功能，專為使用者設計，提供輕鬆的清潔體驗。智慧變頻馬達會產生軸向渦輪氣旋，進一步提升氣流威力；PowerPack™ 72 V 雙鋰電池組能夠提供更長時間的吸力。吸塵器配備先進的 RoboSense™ 2.0 技術，使用者不再需要拉拔插頭，吸塵器即可自動追蹤使用者位置。CordZero™ 圓筒式吸塵器會使用前方感測器具備的智慧型防碰撞偵測系統，偵測障礙並避開。裝置還具有強力噴嘴 (Power Drive Nozzle) 以及通過美國人體工學協會 (US Ergonomics) 認證的最佳平衡握把 (Opti-balanced Handle™)，專門設計以讓使用者更易控制、操作輕鬆，並減少腕部與手肘壓力。另外，CordZero™ 圓筒式吸塵器的七層濾網系統使用 HEPA 14 等級的濾網，能夠捕捉極細微粉塵與過敏源。

SMART INSTAVIEW 冰箱 支援 webOS 平台 體驗便利廚房樂趣

LG 於 2017 CES 大展中，推出 Smart InstaView™ 冰箱，內建 Amazon Alexa 語音服務，並由 LG 自有的 webOS 平台支援，提供的一系列便利功能。這款冰箱具有 29吋觸控式 LCD 螢幕，只要在螢幕上點兩下，就能從顯示轉為透明窗格。而 webOS 平台能讓消費者體驗各種新功能與應用程式，像是美國知名美食烹飪頻道 Food Channel 提供的一系列食譜，作為消費者日常烹飪的參考。

在 2017 CES 大展中呈現的旗艦款 LG 門中門冰箱，具有 29吋觸控式 LCD 螢幕，並藉由 InstaView 功能，只要在螢幕上敲兩下，就能將顯示轉為透明窗格，讓使用者不需要開門即能看到冰箱內部。並藉由 webOS 平台，讓消費者能直接利用各項支援 WiFi 的新功能，在冰箱門上輕鬆擁有一套強大且即時的居家食物管理系統。

Amazon 的 Alexa 語音服務是消費者的個人智慧助理，能夠搜尋食譜、播放音樂、在 Amazon.com 使用 Prime 會員服務，將物品加至購物清單等功能。Alexa 支援超過 6,000種服務，如預先叫車、設定廚房計時器以及查看天氣等，只要發出語音指令，無須動手就能操控智慧居家生活。有了 Alexa 語音服務，下廚或安排一天廚房中繁瑣行程的各種家務事，都能成為充滿活力與樂趣的全新體驗。

除了 Amazon 所提供的服務之外，Smart InstaView 門中門冰箱也提供多種功能，為消費者的生活增加更多便利。Smart Tag 選單讓使用者能夠加入貼紙與標籤，標示有哪些食物可以取用，還能夠輸入有效期限以提醒到期日。家庭成員能夠為彼此設定備忘錄與建立待辦事項清單，並顯示於螢幕上。冰箱內的 200萬畫素全景超廣角攝影鏡頭能夠從多種角度捕捉冰箱內部的影像，並將其無線傳輸至任何的智慧型手機，就算在採購時忘了帶購物清單也不必擔心。

LG 電子生活家電與空調事業部總裁 Song Dae-hyun 表示：「我們全新的 CordZero™ 系列產品整合了 LG 最先進的吸塵技術，能夠為清潔體驗帶來全新體驗。Smart InstaView 門中門冰箱藉由跟 Amazon 合作，我們更加拓展智慧冰箱的功能，讓使用者感受前所未有的廚房樂趣。充分展現了我們發展最優質的家電，提升消費者生活的便利性的承諾。」

1 與波音 747 的 Rolls-Royce RB211 引擎轉速相比，LG Smart Inverter Motor 智慧變頻馬達每秒轉速 115,000，為 Rolls-Royce RB211 引擎每秒轉速 7,000的 16倍。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。