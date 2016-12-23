LG V20讓愛在你聲邊 暖心微電影感動獻映 聯手創作暖男周興哲、三金製作人陳建騏打造動人主題曲 旗艦影音攝錄功能 永遠聽見愛的聲音

【2016年12月23日，台北】LG V20 在台上市後不斷創下銷售佳績，主打「音、影、護」三大特色也獲得市場好評及青睞，今日更推出網路微電影 -「愛在你聲邊」，片中以「聲音」作為主題，敘述男女主角動人的愛情故事及自然的生活點滴，並利用 LG 影音旗艦手機 V20 內建的 32位元 Hi-Fi Quad DAC、獨特的指向性錄音、穩定攝錄 2.0 等功能，以及隨盒配備的 B&O PLAY 耳機，在劇中真實呈現男女主角間觸動心弦的聲音與回憶，讓觀眾感受到 V20 強大的影音攝錄功能。「愛在你聲邊」網路微電影將於 12月23日起在 LG 官方 YouTube (https://www.youtube.com/user/LGETaiwan) 及 LG 台灣 Mobile 官方粉絲團 (https://www.facebook.com/lgmobile.com.tw/) 溫暖獻映，並找來創作暖男周興哲及三金製作人陳建騏聯手為微電影共譜扣人心弦的主題曲，在耶誕及跨年時刻，陪伴大家一起聽見愛情的聲音。

LG V20 推出後便以強大的影音攝錄功能及頂級音效技術驚艷消費者，更成為眾多影音發燒友的最愛，今天更推出暖心微電影「愛在你聲邊」讓消費者深刻體驗 V20 創新的多媒體功能。

透過 V20 獨有的 32位元 Hi-Fi Quad DAC 以及隨盒配備的 B&O PLAY 耳機，觀看充滿回憶的影音紀錄時能夠得到更加立體的音質，影片中的聲音如同原音重現，一輩子聽見愛情的聲音。

利用 V20 專業攝錄模式中的指向性錄音功能降低周遭環境的雜音，可以清楚收錄自己想要的聲音，拍攝自己想要的影音記錄。

搭載穩定攝錄 2.0 的 V20 能夠發揮卓越的防手震功能，即使行進間也能錄下平穩的完美畫面。

「愛在你聲邊」攜手 LG V20 溫暖獻映 聽見愛的聲音

創作暖男周興哲聯手三金製作人陳建騏量身打造暖心主題曲

LG V20 推出後便以強大的影音攝錄功能及頂級音效技術驚艷消費者，更成為眾多影音發燒友的最愛，今天更推出暖心微電影「愛在你聲邊」讓消費者深刻體驗 V20 創新的多媒體功能，以及細膩音質帶來的感動。片中以「聲音」貫穿整部微電影，述說男女主角間美麗的愛情故事，片中女主角是一個對聲音極為敏銳的調音師，利用 V20 專業攝錄模式中的指向性錄音功能降低周遭環境的雜音，清楚收錄男主角與孩童遊玩的影音記錄，搭載穩定攝錄 2.0 的 V20 也發揮卓越的防手震功能，即使女主角行進間也能錄下平穩的完美畫面，劇中最後透過 V20 獨有的 32位元 Hi-Fi Quad DAC 以及隨盒配備的 B&O PLAY 耳機，讓女主角觀看充滿回憶的影音紀錄時能夠得到更加立體的音質，將男主角半夜的打鼾聲如同原音重現，一輩子聽見愛情珍貴的聲音。

為了強調 LG V20 完美的音質，創作暖男周興哲及三金製作人陳建騏也特別為微電影量身打造感人肺腑的主題曲 -「愛在身邊」，攜手 V20 一起打動消費者的心，LG 並將微電影剪輯成音樂錄影帶，在耶誕跨年時節陪大家共同度過暖心時刻。「愛在你聲邊」網路微電影將於 12月23日起在 LG 官方 YouTube 頻道及 LG 台灣 Mobile Facebook 官方粉絲團感動上映。音樂錄影帶將於 2017年1月6日於 LG 台灣 Mobile 官方粉絲團、周興哲官方粉絲團及周興哲官方 YouTube 同步播出，主題曲「愛在身邊」將於 2017年1月在 KKBOX 等音樂平台開始上架，同時也推出「愛在身邊」手機鈴聲，與消費者共同聽見愛的聲音。

● LG V20 愛情微電影 愛在你聲邊網址：https://www.youtube.com/watch?v=5xkJtYvRj1c&t

● LG 官方 YouTube：https://www.youtube.com/user/LGETaiwan

● LG 台灣 Mobile 官方粉絲團：https://www.facebook.com/lgmobile.com.tw/

● 周興哲官方 YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC7S48XRADBqamQbgLxpBFcQ

● 周興哲官方粉絲團：https://www.facebook.com/ericchou0622/

LG V20 暖心微電影「愛在你聲邊」將於 12/23日起在 LG 官方 YouTube (https://www.youtube.com/user/LGETaiwan) 及 LG 台灣 Mobile 官方粉絲團 (https://www.facebook.com/lgmobile.com.tw/) 溫暖獻映。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。LG力求超越傳統智慧型手機，提供更有趣的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。