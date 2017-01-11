LG SIGNATURE系列 W7 牆紙電視 榮獲 2017年國際消費電子展「最佳產品」榮譽

【2017年01月11日，台北訊】LG 在 2017 CES 大展上榮獲超過 90多個獎項，並以全新的革命性產品 LG SIGNATURE W7 OLED 4K TV，拿下眾所追求的「Engadget CES 最佳產品大獎」；而 W7 與 LG Smart InstaView™ 冰箱也拿下多項最佳表現獎項。除了全球媒體一致高度好評外，LG 還拿下美國消費者技術協會 (CTA™) 所頒發的 21項 CES 創新大獎，產品橫跨生活家電、家庭娛樂以及行動通訊等類別。

LG 在 2017 CES 大展上推出全新 LG SIGNATURE 系列產品，其中由 LG SIGNATURE OLED 電視 W系列領軍，勇奪超過 20項獎項，採用全新「Picture-on-Wall」設計，令全場為之驚豔。LG Smart InstaView 冰箱獲得的獎項數也緊追在後，該產品搭載 29吋的觸控式 LCD 螢幕、Amazon的Alexa 語音服務以及一系列的 WiFi 功能。

LG 於 2017 CES 大展上獲得的獎項包括：

LG SIGNATURE W7 OLED TV：Engadget Best of CES 最佳產品、Engadget Best of CES 最佳電視產品、專家評論 CES 最佳精選電視產品、Men's Health 編輯精選獎、TechRadar's 2017 CES 全場最佳產品、The Verge 最佳電視產品、Advertising Age CES 最佳產品、BGR CES 最佳產品、CNET Best of CES 2017 編輯見證最佳產品、Pocket-Lint CES 最佳電視產品、CNN Money CES 最酷科技產品、Dealerscope CES 最佳產品、FOX News CES 的 10項最佳新奇產品、PCMag CES 最佳電視產品、Popular Mechanics CES 最佳產品 / 編輯精選獎項、Reviewed.com CES 編輯精選獎項得主、SlashGear：CES 最佳產品、Sound & Vision/What Hi-Fi CES 明星產品、Stuff 雜誌 2017年 CES 最佳電視產品、Techlicious CES 首選大獎、TechnoBuffalo 讀者票選最佳產品、TechRadar's 2017 CES 最佳電視產品、AVS Forum 2017年 CES 最佳新產品、Tom's Guide CES 最佳產品、Tweaktown CES 最佳產品、TWICE 精選最佳影像與電視產品、T3 編輯見證之 12項 CES 最佳新奇產品、UberGizmo CES 最佳產品、9to5Toys CES 最佳產品、EFTM 最佳產品。

LG Smart InstaView 冰箱：專家評論 CES 首選最佳家電產品、Reviewed.com CES 編輯精選大獎、美國消費者技術協會 2017 CES 創新獎家電產品、Stuff 雜誌搭載 Amazon 語音助理之 9項最佳新奇產品、Techlicious CES 首選大獎、TechnoBuffalo 讀者票選最佳產品、TechRadar’s 2017 CES Awards 最佳家中用品、Tom’s Guide CES 最佳產品。

LG Hub Robot：SlashGear：CES 最佳產品、WIRED CES 最佳產品、The Verge：最佳機器人產品、The Telegraph 當週最佳科技產品、Stuff 雜誌搭載 Amazon 語音助理之 9項最佳新奇產品、Chip Chick CES 最佳產品。

LG Gram 14：美國消費者技術協會 2017 CES 創新獎電腦週邊裝置產品、Engadget CES 最佳個人電腦入圍名單、MSPoweruser CES 上將推出之最佳 Windows 裝置。

LG Gram 15.6：Thorrot CES 最佳產品。

LG SJ9 Sound Bar：Pocket-Lint CES 最佳耳機與喇叭、TechRadar's 2017 CES 最佳音效配件產品。

LG SJ7 Sound Bar：EFTM 最佳家庭娛樂產品。

LG 多功能藍牙喇叭：美國消費者技術協會 2017 CES 創新獎可攜式多媒體播放器與配件產品。

LG ProBeam：The Verge：最佳投影機產品、美國消費者技術協會 2017 CES 創新獎家用音效 / 影像元件與配件產品。

LG SIGNATURE TWINWash 滾筒型洗烘衣機：Better Homes and Gardens 2017 CES 編輯精選創新大獎、美國消費者技術協會 2017 CES 創新獎家電產品、TWICE 精選最佳大型家電產品。

LG 四門門中門雙攝影機冰箱：美國消費者技術協會 2017 CES 創新獎家電產品。

LG SIGNATURE 洗碗機：美國消費者技術協會 2017 CES 創新獎家電產品。

LG HOM-BOT 濕拖版：美國消費者技術協會 2017 CES 創新獎智慧家庭產品。

LG CordZero 直立式吸塵器：Reviewed.com CES 編輯精選大獎。

LG PJ9：ZDNet：CES 最佳手機、物聯網產品。

Airport Guide Robot 機場導覽機器人：Advertising Age CES 最佳產品。

LG Signature OLED 65 G6：Tech50+ Boomie Awards：年度最佳電視。

LG 空氣清淨機 PuriCare 360：美國消費者技術協會 2017 CES 創新獎家電產品、TWICE 精選最佳連線家用裝置。

LG Super UHD 電視：Pocket-Lint：CES 最佳電視產品。

LG Display 55吋透明電視：Mashable 2017年 CES 最佳科技產品、Chip Chick CES 最佳產品。

LG 65吋 B7 4K OLED 電視：The Wall Street Journal CES 最佳產品、美國消費者技術協會 2017 CES 創新獎顯示螢幕產品、電子娛樂團體最佳 4K Ultra HD 電視。

LG 平面 65吋 Super UHD 4K 電視：TWICE 精選最佳連線家用裝置、美國消費者技術協會 2017 CES 創新獎家電產品。

LG 65吋 4K OLED 電視：美國消費者技術協會 2017 CES 創新獎顯示螢幕產品。

LG 65吋 E7 OLED 4K 電視：美國消費者技術協會 2017 CES 創新獎顯示螢幕產品。

LG 65吋 4K LED 電視，搭載先進科技：美國消費者技術協會 2017 CES 創新獎顯示螢幕產品、TWICE 精選最佳影像與電視產品、美國消費者技術協會 2017 CES 創新獎顯示螢幕產品：建構更美好的世界之技術。

LG 65吋 B7 4K OLED 電視，搭載科技：美國消費者技術協會 2017 CES 創新獎建構更美好的世界之技術。

LG 75吋 4K ULTRA HD LED 電視：美國消費者技術協會 2017 CES 創新獎生態設計與永續技術。

LG 31.5吋 4面無邊框 UHD 4K HDR 螢幕：美國消費者技術協會 2017 CES 創新獎電腦週邊裝置產品。

LG K8™：TWICE 精選最佳智慧型手機與平板電腦。

LG V20™：美國消費者技術協會 2017 CES 創新獎：手機。

LG G5：美國消費者技術協會 2017 CES 創新獎：手機。

LG FORCE：TWICE 精選最佳配件產品。

LG TONE Active+™：美國消費者技術協會 2017 CES 創新獎：耳機。

LG ELECTRONICS：永續物資管理電子產品挑戰獎。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、商用顯示器與安全系統等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV 等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG 承諾將以曾獲獎項加持的LG SIGNATURE OLED TVs與SUPER UHD TVs來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。LG力求超越傳統智慧型手機，提供更有趣的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。