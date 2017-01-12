LG 攜手藝術家打造食材裝置藝術 展現冰箱強大保鮮力

【2017年01月12日，台北】LG 與全球知名的瑞士食材造景團隊 Simon & Kim 合作，以獨特的食材造景作品，以自然景致為主題打造，使用新鮮食材與迷你人偶模型，以 LG 冰箱內部作為創作空間，展現 NatureFRESH™ 原味優鮮科技長時間保存食物新鮮度的威力。農曆新年將至，即日起至 2017/2/28 止，凡購買門中門魔術空間五門冰箱兌換贈送價值上萬元的 PuriCare™ 大龍捲蝸牛型空氣清淨機，讓您年貨大採購也能輕鬆保鮮過新年。

這幅大型食材造景作品創作時間約需一週，為維持新鮮度，創作期間所有食材分別放在五台 LG 冰箱中。食材造景作品完成後，會於其中一台 LG 冰箱，持續存放約兩周的時間，展現 NatureFRESH™ 原味優鮮科技的保鮮效力。NatureFRESH™ 原味優鮮科技的食材保鮮力長達 21天之久，優異表現在其他品牌冰箱食材保鮮技術中獨領風騷。1

Simon & Kim 所設計的每個食材造景都是一幅藝術景致，例如在冷凍庫中使用多種食材呈現喜馬拉雅山，草原上的羊群更是畫龍點睛之筆。其他的冷藏空間則是描繪了公園、天際線、島嶼以及菜園等景致，邊門隔間則呈現登山者、滑雪者以及乘滑翔翼者喜愛的風景。

NatureFRESH™ 原味優鮮科技能完美保留風味與鮮度，因此所有的食材造景作品在完成後得以保持新鮮，呈現絕佳的食物保存效果。魔術保鮮蓋以及邊門冷流功能，提供長達三週的完美濕度與冷藏程度控制，包含綠花椰菜、起司以及肉類，所有食材都能維持原有鮮度。另外，Smart 鮮淨過濾系統能明顯減少異味，就連榴槤等氣味強烈的食物也不例外。

LG 部分機種冰箱具有多重冷流功能，可讓冷空氣在冰箱內有效循環，讓冷空氣覆蓋冰箱內的每一角落。特殊設計的邊門冷流，可確保冷卻效果更快更平均。多重冷流與邊門冷流功能的結合，確保清新空氣充滿整個冰箱，也是使整個食材造景作品維持新鮮長達 21天的原因。1

蔬果室擁有經特殊設計的魔術保鮮蓋，將食材的水分含量維持在最佳狀態，並提供精確的濕度控制。如此一來便能長時間維持蔬果鮮度，在保留葉菜水分的同時，避免任何可能的變質發生。

除了效能提升的除臭裝置之外，LG 冰箱的 Smart 鮮淨過濾系統，提供絕佳的空氣清淨效能，進一步提升冰箱內的衛生與乾淨程度。全新的五層式濾網具有獨特的紫外線與光觸媒殺菌機制，抗菌除臭效果極佳，讓新鮮空氣的無菌程度高達 99.999%。LG 獨特的 Smart 鮮淨過濾系統，能成功防止食材造景所用的食材於實驗中腐壞，維持長達 21天的超長效保鮮，冰箱內也不會產生異味或滋生污染源。食材造景完整創作過程，請前往 LG 官方 YouTube 觀賞：https://www.youtube.com/watch?v=ZcCdCdbq-wY&feature=youtu.be。

LG「吉禮豐收 光采納福旅行趣」優惠活動

為歡慶即將來臨的新春佳節，LG 特別祭出「吉禮豐收 光采納福旅行趣」優惠活動，多項頂級超值好禮，是今年最「心動」的優惠大方送，除舊佈新好康趁現在。即日起至 2017/2/28 凡購買門中門魔術空間五門冰箱兌換贈送價值上萬元的 PuriCare™ 大龍捲蝸牛型空氣清淨機；購買冰箱指定機型商品，兌換送勳風K歌棒、7-11 商品卡、隨貨送德國 alfi 真空保溫壺或 NeoFlam 平底鍋等多項居家好禮。同時購買 Match 窄版冰箱或 Slim Fit 冰箱指定機型兩台以上，再加碼贈送 7-11 商品卡 NT$2,000元。購買 LG 家電商品 (IT、手機除外) 滿 NT$30,000元以上，登錄還可抽價值 10萬元以上的頂級阿拉斯加極光之旅 (共10名)，領略絕美極光景致，「心動」良機搶商機。

1本項展示僅供實驗用，實際效果可能有所不同。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。