LG 品牌月歡慶新春金機獨利送好禮 全品牌強檔手機聯合獻禮 超值好禮開春大豐收 V20暖心微電影上線感動超過300萬人次 持續溫暖獻映中

【2017年01月16日，台北】台灣 LG 電子為迎接金雞年來臨，同時感謝消費者對於 LG 的熱烈支持及好評，推出 2017年第一強檔 LG 品牌月優惠活動歡慶新春佳節，讓消費者擁抱 2017年第一檔新春好運道，LG 品牌月「金機獨利送好禮」活動，從 2017/1/15 起至 2017/3/31日止，凡於指定通路購買 LG 智慧型手機指定機型，即可隨貨附贈繽紛多彩傘、Black Hammer 水瓶、X-MEN 手機背蓋…等多項好禮，上網登錄再送 LINE 電子禮券，並可參加最後加碼抽 LG V20 乙台 (不挑色)，共計抽出 55名，讓消費者開春就能迎接好運氣。贈品數量有限送完為止，詳細贈品數量以各通路為準。

LG 品牌月歡慶新春，推出「金機獨利送好禮」活動，2017/1/15 起至 2017/3/31日止，凡於指定通路購買 LG 智慧型手機指定機型，即可獲贈多項超值好禮。

台灣 LG 電子所推出暖心微電影「愛在你聲邊」完美呈現了 V20 的完美音質，上線至今已經感動超過 300萬人，劇中自然且真實的愛情故事賺人熱淚造成廣大迴響，也陪伴消費者在佳節期間一同聽見愛的聲音。想要更深刻感受動人的暖心故事，立刻上網點閱 LG V20 暖心微電影「愛在你聲邊」(https://www.youtube.com/watch?v=5xkJtYvRj1c&t=18s) 及微電影主題曲「愛在身邊」MV (https://www.facebook.com/lgmobile.com.tw/videos/1341521719202633/)，讓 V20 用聲音溫暖每一個消費者的心。

台灣 LG 電子所推出暖心微電影「愛在你聲邊」完美呈現了 V20 的完美音質，上線至今已經感動超過 300萬人，劇中自然且真實的愛情故事賺人熱淚造成廣大迴響，也陪伴消費者在佳節期間一同聽見愛的聲音。

為了讓消費者更深刻感受動人的暖心故事，立即上網點閱 LG V20 暖心微電影「愛在你聲邊」(https://www.youtube.com/watch?v=5xkJtYvRj1c&t=18s) 及微電影主題曲「愛在身邊」MV (https://www.facebook.com/lgmobile.com.tw/videos/1341521719202633/)，讓 V20 用聲音溫暖每一個消費者的心。

換購旗艦影音手機V20 新春搶當影音攝錄神手不落人後

結合「音、影、護」全方位功能的多媒體影音旗艦機LG V20，為首款搭載32位元 Hi-Fi Quad DAC晶片的智慧型手機，且與B&O PLAY再次攜手合作，打造完美音質，同時強化各種多媒體影音功能，讓消費者在新春佳節期間不論是拍照或是攝影，都能留下與家人朋友的精彩瞬間。凡於指定通路購買LG V20即可隨貨獲贈Black Hammer水瓶、強化玻璃貼、繽紛多彩傘，完成LG官網登錄後再送LINE電子禮券NT$120元，活動結束後還可參加最後加碼抽LG V20乙台(不挑色)。2017新春掌握最強影音旗艦手機V20，搶當攝錄神手拍下完美紀錄趁現在。

於指定通路購買「音、影、護」全方位功能的多媒體影音旗艦機 LG V20 即可隨貨附贈 Black Hammer 水瓶、強化玻璃貼及繽紛多彩傘，完成 LG 官網登錄後再送 LINE 電子禮券 NT$120元，活動結束後還可參加最後加碼抽 LG V20 乙台 (不挑色)。

LG品牌月大方送 全系列強檔手機超值好禮獎不完

「LG品牌月 金機獨利」優惠活動，除了影音旗艦手機 V20 之外，另外包括具有 3CA 疾速飆網功能的 X Fast、具備 4100毫安培超大電量的 X Power、擁有 6.9mm 纖薄設計與 121g 輕巧機身的 X Style、兼具實用功能、流線弧形機身的實惠機種 K10 及 K8、精準操控書寫細節，帶給消費者無與倫「筆」的行動書寫體驗的 Stylus 2 與 Stylus 2 Plus、主打高年級族群，將經典設計與智慧功能完美結合的折疊機 Wine Smart II 等全系列強檔手機也將一起在這次的 LG 品牌月中共同推薦給消費者，只要在活動期間，凡於指定通路購買 LG 指定機型行動商品，即可獲贈多項超值好禮，包括繽紛多彩傘、Black Hammer 水瓶、OTG 傳輸線、X-MEN 背蓋、側掀式皮套、水晶手機殼等多項好禮，完成 LG 官網登錄後再送 LINE 電子禮卷，還可參加最後加碼抽 LG V20 乙台 (不挑色，共 55台)。2017 新春超值優惠僅此一檔，換購 LG 全系列強檔新機再送超夯優惠，就趁現在不容錯過。

於指定通路購買具有 3CA 疾速飆網功能的 X Fast，即可隨貨附贈 Black Hammer 水瓶、X-MEN 背蓋及繽紛多彩傘，完成 LG 官網登錄後再送 LINE 電子禮券 NT$120元，活動結束後還可參加最後加碼抽 LG V20 乙台 (不挑色)。

於指定通路購買具備 4100毫安培超大電量的 X Power，即可隨貨附贈 OTG 傳輸線、X-MEN 背蓋及繽紛多彩傘，完成 LG 官網登錄後再送 LINE 電子禮券 NT$120元，活動結束後還可參加最後加碼抽 LG V20 乙台 (不挑色)。

LG品牌月 金機獨利送好禮優惠活動

● 購買日期：2017/1/15~2017/3/31

● 買就送：活動期間，凡購買 LG 指定機型行動商品，即可獲得限定好禮，贈品隨貨贈送，數量有限送完為止，詳細贈品數量以各通路為準。

● 線上登錄就送 LINE 電子禮券：LINE 電子禮卷以 NT$60 面額為一組，若是獲得 NT$120 會提供兩組兌換序號 (於登錄後隔一周以簡訊型式發送，使用期限：2017/1/15-2018/1/14)。

● 活動內容：

● 最後加碼抽：凡於活動期間購買 LG 指定行動商品，並完成登錄 LG 官網，即有機會參加最後加碼抽 V20！

● 加碼登錄抽 V20 注意事項：

1. 於 2017/1/15-2017/3/31 活動期間購買 LG 以下行動商品，包含：V20、X Fast、X Power、X Style、Stylus2 Plus、Stylus2、K10、K8、Wine Smart II，並完成登錄 LG 官網，即可參加最後加碼抽 LG V20 (不挑色) 乙台。

2. 依據消費者登錄官網之資料 (購買通路)，最後加碼抽 V20 之數量為 55台。

3. 抽獎日期為 2017/4/7，將由台灣樂金股份有限公司抽出；將於 2017/4/14 公告於 LG 台灣官網。

4. 本次加碼抽之 V20 享有原廠一年保固。

5. 依稅法規定競技競賽或機會中獎，中獎獎項價值超過 NTD20,000元者，中獎人應繳納 10% 之稅金 (海外人士或不具中華民國身分者，機會中獎所得稅為 20%)，LG 將代為扣繳後並於年度報稅時間開立扣繳憑單予中獎者，由中獎者自付中獎商品之稅金，不願繳交稅金者視同放棄。

● 其他活動相關注意事項，請參考活動網站：https://www.lgevent-tw.com/mc/2017cnysp/。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。LG力求超越傳統智慧型手機，提供更有趣的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。