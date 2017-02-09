創新科技拉近幸福距離 LG情人節專屬貼心管家 滿足多樣約會情境 創造百變心動時刻 阿拉斯加頂級極光之旅 捕捉浪漫唯美瞬間

【2017年02月09日，台北訊】LG 致力於創新科技帶給消費者美好的生活，在技術進步帶來的便利中，也期待消費者除了專注於產品的使用，更能透過優異的功能連結周遭人、事、物，產生更多互動的可能。情人節將近，LG 多項經典產品提供不同類型的情人各項貼心功能，打造最完美的一天。針對時尚型情人，LG TWIN Wash 雙能洗洗衣機與 Styler 智慧電子衣櫥為戀人打造亮眼外型，以時尚舒適服飾搭配筆挺西裝閃耀情人節，擄獲另一半的目光；想要在家享受兩人甜蜜時光的居家型情人，LG CordZero™ WiFi 遠控小精靈清潔機器人，為戀人提供舒適無塵的居家環境，同時透過 LG 4K OLED TV 的頂級影音，情侶能一起共度美好的戀愛時光；另外 LG V20 影音旗艦手機，讓喜歡紀錄浪漫足跡的藝術型情人，透過鏡頭捕捉彼此相處最動人的瞬間。即日起至 2017/2/28 購買 LG 指定家電商品即可擁有隨貨送及兌換送等超值好禮，購買 LG 家電商品 (IT、手機除外) 滿 NT$30,000元以上，登錄還可抽價值 10萬元以上的頂級阿拉斯加極光之旅 (共10名)，領略絕美極光景致，「心動」良機搶商機。

「時尚型」情人的變身小心機 打造怦然心動的閃亮時刻

TWIN Wash雙能洗+Styler智慧電子衣櫥 加倍洗護 絢麗登場

情人節即將到來，想在當天出奇制勝，穿出有別於平日裝扮的好感男女，只要加入一點點小心機，就能打造讓情人砰然心動的致勝服裝。LG 首創 TWIN Wash 雙能洗洗衣機與 Styler 智慧電子衣櫥，細心呵護衣物，打造柔軟蓬鬆的絕佳質感與舒適的觸摸手感，就像情人溫暖的懷抱。

● LG TWIN Wash雙能洗洗衣機 上下「衣」起洗輕鬆找回最初的甜蜜時光

節日倒數，趕在情人節前夕，將塵封已久的約會戰服從衣櫃中取出，藉由 LG 首創 TWIN Wash 雙能洗洗衣機，上方大容量滾筒洗衣機可清洗襯衫及洋裝，即使是需要特別處理的精緻衣物、或是深色的貼身內裡，都可放至下方的 Mini Wash 迷你洗衣機，分類清洗省時有效率。此外，在外觀設計上不僅符合人體工學更兼具時尚感，傾斜式門蓋不需彎腰即可輕易拿取衣物，一體成形的觸控面板，更顯俐落，呈現個人時尚魅力。

LG 首創 TWIN Wash 雙能洗洗衣機，即使是需要特別處理的精緻衣物、或是深色的貼身內裡，都可放至下方的Mini Wash迷你洗衣機，分類清洗省時有效率。

● LG Styler智慧電子衣櫥 最有「品味」的個人專屬管家 打造如韓星般閃耀魅力

每個人都想在戀人面前表現最完美的一面，但現代人生活繁忙，常常一忙起來就忽略衣服的異味或皺褶等小瑕疵，破壞情人節氛圍，LG 了解戀人的煩惱，Styler 智慧電子衣櫥在情人節前能為戀人們提供專屬品味管家服務，在出門前只要將約會衣物放入 Styler 智慧電子衣櫥中，不管是平整除皺、清新氣味、蒸氣護理一次搞定，讓戀人們以完美姿態迎接浪漫約會時光；另外，一件兼顧保暖的時髦大衣亦是約會的重要配件，想要擁有韓星般的亮眼氣勢，大衣的保養十分重要，LG Styler 智慧電子衣櫥有別於傳統高溫烘乾 (75-80度C) 衣物，提供低溫輕柔烘乾 (50-55度C)，恢復衣物蓬鬆效果的同時亦較不傷衣料，提供高級衣物最貼心的呵護保養，同時殺菌率更高達 99.9%，能有效減少衣物上的細菌及塵螨，並去除異味，輕鬆秀出戀人的時尚魅力！

LG Styler 智慧電子衣櫥在情人節前為戀人提供專屬品味管家服務，不管是平整除皺、清新氣味、蒸氣護理一次搞定，讓戀人們以完美姿態迎接浪漫約會時光。

「居家型」情人 將最美好的陪伴 留給最重要的人

LG CordZero™WiFi遠控小精靈清潔機器人 一指搞定居家幸福環境清潔大小事

LG 4K OLED TV 絕美畫質打造情人專屬劇院 共享甜蜜戀愛好時光

戀家情侶或夫妻檔，避開節日外出人擠人，在家也可以度過溫馨浪漫的一天。為給情人乾淨整潔的好印象，LG CordZero™ WiFi 遠控小精靈清潔機器人，幫消費者打掃居家幸福空間；在家與情人一同挑選浪漫首選影片，來個溫馨電影之夜，LG 4K OLED TV 的艷麗畫質陪伴居家情侶一同分享親密影音時刻。

● LG CordZero™ WiFi 遠控小精靈清潔機器人 一指清潔溫馨居家空間

情人難得來訪，想要給對方乾淨清爽的形象，卻還有很多事情等著完成。LG CordZero™ WiFi 遠控小精靈清潔機器人，底部添加抹布板，不只吸塵，同步拖地讓乾淨加倍，此外，更結合智慧生活概念並搭載創新 WiFi 科技，在外型上不僅在機器前方多了相機感應器，同步支援居家監看及居家保全拍照功能，讓消費者可以在盛裝打扮的同時，都能及時掌握清潔動態，輕鬆為心愛的另一半準備幸福家居環境，從容優雅迎接情人的到來。

LG CordZero™ WiFi 遠控小精靈清潔機器人，搭載創新WiFi科技，支援居家監看及居家保全拍照功能，讓消費者可以及時掌握清潔動態，輕鬆打掃家居環境，優雅迎接情人到來。

● LG 4K OLED TV 絕美畫質與情人共享愛戀影音時光

情人節不用擔心電影院一票難求，與另一半精心挑選幾部浪漫約會電影，讓 LG 4K OLED TV 的絕美畫質陪伴倆人度過甜蜜的幸福時光。LG OLED 電視 65E6T型機種，面板纖薄僅 3.37mm，鑲嵌在透明玻璃背板上，呈現 LG 獨有的鏡面顯像設計，在音效方面，與高級音響領導品牌 harman/kardon 合作，搭配前置 Sound Bar，為消費者帶來猶如電影院般的影音饗宴，絕美畫質將電影中的浪漫場景，猶如真實一般的呈現在倆人面前，與戀人甜蜜相依，共享難得的愛戀影音時刻。

LG OLED 電視 65E6T型機種，面板纖薄僅 3.37mm，搭配前置 Sound Bar，帶來猶如電影院般的影音饗宴，與戀人甜蜜相依，共享難得的愛戀影音時刻。

「藝術型」情人 一秒瞬間化作永恆情意

LG V20影音旗艦 專業攝錄見證相愛足跡

即將迎來滿滿愛意的西洋情人節，街道與商店紛紛換上甜蜜新裝，戀人們用心計畫著浪漫驚喜，期待與情人共度難忘的一天。適逢元宵燈節期間，與另一半相約欣賞燈海，在絢爛繽紛的燈光中，拍下情人最燦爛耀眼的瞬間。LG V20 影音旗艦，搭載雙主鏡頭以及前置廣角相機，具備 800萬畫素及 135度超廣角鏡頭，無需退後即可讓心愛的另一半和廣闊的花燈背景完整合影，隨手切換標準的 75度大光圈鏡頭，可拍攝高達 1,600萬畫素的高畫質影像，拍出更美麗動人的漫天燈海。新一代穩定攝錄 2.0，即使因為燈會現場人山人海容易造成晃動不穩，依然能夠拍攝清晰的動態影像，精彩拍出令人驚豔的畫面。離開熱鬧的燈海，以浪漫夜景結束完美的一天，靜謐的戶外透著零星閃爍的光點，LG V20 強大的混合式自動對焦功能 Hybrid Auto Focus，無論任何光源條件下，都能夠輕易拍出令人心動的甜蜜時刻。

若是遠距離情侶，情人節當天也無需再隱藏滿腔思念，讓 LG V20 像情人般陪你來場幸福約會，將最炙熱的心意傳送到另一半面前。使用 LG V20 的專業攝錄模式，情人間可以自訂錄下私密愛戀的影音內容，指向性錄音為愛人在吵雜的戶外環境中錄下清楚大膽的戀愛宣言；為親密愛人錄製濃情密意的甜蜜情歌時，也可透過具備 32位元 Hi-Fi Quad DAC 的 LG V20 完整重現戀人之間的心動絮語。超人氣第二螢幕讓消費者在情人傳來思念簡訊時能夠直接回覆，不會漏掉每一個重要時刻。

LG V20 影音旗艦，具備 800萬畫素及 135度超廣角鏡頭，元宵燈節期間，與另一半相約欣賞燈海，無需退後即可讓心愛的另一半和廣闊的花燈背景完整合影，拍下情人最燦爛耀眼的瞬間。

好運綿延不間斷 LG聯合獻禮開工大豐收

農曆春節剛過，LG「吉禮豐收 光采納福旅行趣」優惠活動持續大放送！即日起至 2017/2/28 購買指定家電商品即可擁有隨貨送及兌換送等指定超值好禮，包括價值上萬元的 PuriCare™ 空氣清淨機、CordZero™ 清潔機器人、勳風 K歌棒或 7-11 商品卡，讓你免費帶回家，新春享受智慧居家生活，佳節好禮豐收最驚喜！購買 LG 家電商品 (IT、手機除外) 滿NT$30,000元以上，登錄還可抽價值 10萬元以上的頂級阿拉斯加極光之旅 (共10名)，迎接 2017 新年好運氣，把握購買時機，贏取更多中獎機會。

2017年第一強檔 LG 手機品牌月優惠活動，讓消費者新年開工好運道，LG 手機品牌月「金機獨利送好禮」活動，從即日起至 2017/3/31日止，凡於指定通路購買 LG 智慧型手機指定機型，即可隨貨附贈繽紛多彩傘、Black Hammer 水瓶、X-MEN 手機背蓋…等多項好禮，上網登錄再送 LINE 電子禮券，並可參加最後加碼抽 LG V20 乙台 (不挑色)，共計抽出 55名，讓消費者開春就能迎接好運氣。贈品數量有限送完為止，詳細贈品數量以各通路為準。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、商用顯示器與安全系統等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV 等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG 承諾將以曾獲獎項加持的LG SIGNATURE OLED TVs與SUPER UHD TVs來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。同時也透過整合獨特、優雅設計以及直覺式UX功能來協助強化行動使用體驗，LG致力帶領消費者邁入科技匯流與物聯網的新時代，讓智慧型手機、平板、穿戴式裝置、家電用品與行動電子產品之間的連接能力極致發揮。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com。