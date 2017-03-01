LG 新機 G6 亮相配備可單手掌控的 FULLVISION 顯示大螢幕

【2017年2月26日，巴塞隆納】LG 電子今日發表最新智慧型手機 G6，配備劇院般視覺體驗的全新顯示格式、無與倫比的螢幕機身比例與廣角相機等功能。優質智慧型手機 G6 的設計基礎來自於消費者的回饋與使用者意見，回歸基本設計初衷，推出可完美單手掌控的大螢幕，聚焦消費者最渴望的需求。

單手掌控的大螢幕

LG G6 配備 5.7吋 QHD+ (解析度達 2,880 x 1,440) FullVision 顯示螢幕，具有 18:9 的螢幕比，為智慧型手機史上首例。不同於傳統的 16:9 螢幕與機身比例，18:9 格式能創造更寬廣的視覺空間，在觀賞串流影片或玩遊戲時提供更身歷其境的體驗。LG 更免費提供 G6 使用者在 Google Play 上的 Game Collection 專屬優惠，包括總零售價值超過 200美元的六款遊戲：Temple Run 2、Spiderman Unlimited、Cookie Jam、Genies & Gems、SimCity BuildIt 及 Crossy Road。這幾款遊戲可以讓消費者完全體驗 G6 身歷其境的 FullVision 顯示螢幕和單手就能輕鬆操控手機的優點。

螢幕更寬廣、機身更好握

儘管 G6 主打大螢幕，這款智慧型手機卻十分好握。不同於其他類似螢幕大小的手機，LG G6 能舒適地單手掌控，在讓您體驗大螢幕的同時，省去持握大手機的不便。由賓州州立大學 AndrisFreivalds 博士及延世大學的 Ji Yong-gu 博士率領的人體工學研究團隊，透過一系列實驗測試 LG G6 持握時的穩定性、不同姿勢與動作下使用者的舒適度、以及長時間使用智慧型手機的肌肉疲勞程度。LG G6 在所有測試指標中都獲得最高評等。

迷人外型與寬廣螢幕的極致設計

LG G6 有黑色、銀色跟白色三色，以鋁合金和玻璃打造流線型機身，呈現極簡風格，提供機身及螢幕完美的平滑觸感。金屬外框包覆的堅固外型，搭配輕柔霧面設計與平滑背板，沒有讓人會擔心碰撞或需小心保護的凸起相機鏡頭。透過重新調整鏡頭、感測器與喇叭的位置，將之置於手機正面上緣，讓上側邊框進一步窄化。圓角的機身與螢幕讓整體設計協調，在手機不小心摔落時更能分散衝擊力道。

Dolby Vision 翻轉您的行動視覺體驗

LG G6 為第一支首度搭載 Dolby Vision 技術的智慧型手機，但不僅支援 Dolby Vision，也同時支援 HDR 10，兩者皆屬於 HDR 高動態範圍顯示技術標準，該技術能夠顯示更寬廣範圍的顏色與亮度，使其中最暗及最亮的區域皆能更加生動，展現出極致細節，提供身歷其境的視覺饗宴。

隨著智慧型手機的螢幕尺寸逐漸變大和網路速度變得更快，LG 決定支援兩項 HDR 標準，讓使用者能夠盡可能地觀看更多內容。隨著 Netflix 和 Amazon 中支援 HDR 的影音內容變多，使用者能透過 LG G6 觀看這些受歡迎且以 HDR 製作的內容。Amazon 也會持續製作更多以 18:9 來製作的節目內容，透過 18:9 QHD+ 的螢幕呈現宛若身在影廳感受的影音體驗。

拍照超輕鬆，廣角全都入

有了 LG G6，您不必再請拍照對象調整姿勢、站攏或移動位置以符合鏡頭角度，只要選擇標準鏡頭或廣角鏡頭設定即可。LG G6 配置 1300萬畫素的雙主鏡頭設計，包括 125度廣角鏡頭，能進行一般相機鏡頭無法做到的全景攝影。即使是使用 4K 影像錄影時，G6 依然能透過在廣角鏡頭及標準鏡頭間進行縮放做到無縫轉換，提供出色且獨特的拍照體驗。G6 也搭載 100度的 500萬畫素廣角前置鏡頭，代表使用者不需使用自拍棒也能輕鬆為自己或與朋友拍攝自拍照。此外，廣角相機減少影像邊緣失真，讓照片更自然。

方形照片，輕鬆分享

LG G6 相片透過內建方形相機模式 (Square Camera Mode)，拍照時在螢幕上可同時顯示照相視窗及瀏覽先前拍攝的照片，不必切換至相簿，即可輕鬆同步檢視先前拍下的自拍照、廣角相片以及使用全新方形相機模式拍攝的照片。LG G6 提供方形相機功能 (Square Camera)，將 18:9 比例的顯示螢幕切為兩個大小相同的正方形。因此 LG G6 也能夠完美拍攝 1:1 比例的方形照片，適用於 Instagram、Snapchat 及其他社群媒體應用程式。使用者還能夠自由選擇其他比例如 4:3、16:9 或 18:9 等不同比例進行拍攝。使用者也能在一個螢幕中以 1:1 比例拍攝照片，拍攝後即可馬上在另一個螢幕中檢視、編輯或上傳照片。更棒的是，使用者還可以從相簿自由組合 2張到最多 100張相片來創作 GIF 動態圖片。

堅固耐用，無懼冒險

由於 LG G6 具有 IP68 防水防塵等級，可完全防塵。將手機放入深達 1.5公尺的水中長達 30分鐘也能發揮防水功能。日常使用時，也不必擔心手機不小心摔落或碰撞堅硬物品，因為 LG G6 堅固耐用，再極端的環境都不怕。LG G6 不僅符合許多國際檢測標準，也通過高溫與指甲刮傷測試，並為 LG 首支使用內建熱導管 (internal heat pipe) 專利技術散熱與降溫的智慧型手機。而 LG 工程師在設計組裝時更盡可能地分散容易過熱的元件，進一步協助手機散熱。

Google Assistant 在手，語音服務隨時有

LG G6 內建 Google 個人助理系統 (Google Assistant)。LG 更緊密地與 Google 合作，將 Google 個人助理設計為 G6 的內建系統，使 Google 個人助理能提供更流暢完美的服務，與 LG 應用程式完美流暢整合。讓提供使用者能快速解決問題、管理個人日程、享受影音娛樂、以及更有效率地搜尋 G6 裝置。透過遠端系統搭載的人工智慧，也能隨著使用者的習慣調整手機功能，並且提供客製化的服務內容。

LG 電子行動通訊公司總裁 Juno Cho 表示：「LG G6 結合超寬廣螢幕與單手掌控的便利，提供使用者全新的視覺體驗與手感。LG 將持續引領智慧型手機創新，聚焦於提升方便性與耐用度，不斷超越使用者的期待。」

LG G6 主要規格

晶片組：Qualcomm® Snapdragon™ 821 處理器

顯示螢幕：5.7-inch 18:9 QHD+ FullVision Display (2880 x 1440 / 564ppi)

記憶體：4GB LPDDR4 RAM / 64GB UFS 2.0 ROM / MicroSD (up to 2TB)

相機：自拍前置鏡頭 - 500萬超廣角鏡頭 (F2.2 / 100°)

後置雙主鏡頭 - 1300萬畫素廣角鏡頭 (F2.4 / 125°)、1300萬畫素標準 OIS 2.0 鏡頭 (F1.8 / 71°)

電池：3,300mAh (embedded)

作業系統：Android 7.0 Nougat

尺寸：148.9 x 71.9 x 7.9mm

重量：163g

網路：LTE-A 3 Band CA

連線方式：Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 compatible)

顏色：黑 Astro Black / 銀 Ice Platinum / 白 Mystic White

其他：防水防塵功能 / 指紋辨識器 / UX6.0 / Dolby Vision™ / HDR 10 / Qualcomm Quick Charge™ 3.0 / 32-bit Hi-Fi Quad DAC

*規格可能隨著市場不同而有所變動

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。LG力求超越傳統智慧型手機，提供更有趣的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。