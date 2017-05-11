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LG SUPER UHD TV 系列新品驚艷上市 業界獨創 Nano Cell™ 奈米顯示科技 完美色彩超越視角極限強勢進化家庭娛樂新視界
【2017年05月11日，台北訊】台灣 LG 電子一向以創新科技及頂尖的面板技術在電視市場稱雄，今日正式宣布在台發表搭載 Nano Cell™ 奈米 IPS 4K 面板顯示科技的 LG SUPER UHD TV，以「極緻奈米，視越巔峰」，展現電視領導品牌的頂尖技術。LG SUPER UHD TV 新品主打 Nano Cell™ 奈米顯示科技，採用先進的 IPS 面板技術，展現細膩準確的色彩以及寬廣觀賞視角；全系列以高階 Active HDR 技術呈現新一代 HDR 內容，展現真實細緻的影像細節。LG SUPER UHD TV 全系列搭載 harman/kardon® 頂級音效以及最新 webOS3.5 智慧聯網平台，結合窄邊框一體成型的絕美設計，更加豐富消費者的視聽生活。LG SUPER UHD TV 於 5月陸續上市，65SJ800T 建議售價 NT$129,000元，86SJ957T 建議售價 NT$369,000元。55SJ800T 預計 6月上市，建議售價 NT$64,900元。
台灣 LG 電子家庭娛樂產品部金祥鈞總監表示：「LG 以創新、優異的科技持續引領電視市場，致力提供令人驚嘆的絕佳視覺享受。今日首度在台發表搭載 Nano Cell™ 奈米顯示科技的 SUPER UHD TV，將帶給消費者更精準、優越的色彩體驗，成就耳目一新的感官饗宴，也為業界創下嶄新里程碑。同時，今年 LG 也將持續以 OLED TV 為市場標竿，豐富多元的產品線更將滿足不同消費者的影音需求，具體展現了 LG 一直為消費者創新向前的決心與成果。」
LG SUPER UHD TV 65SJ800T 建議售價 NT$ 129,000元，55SJ800T 建議售價 NT$ 64,900元。
LG SUPER UHD TV 86SJ957T 建議售價 NT$369,000元。
LG SUPER UHD TV SJ800T 搭載最先進的 Nano Cell™ 奈米顯示科技，由直徑 1奈米的奈米晶體組成，透過鋪滿在面板上的均勻粒子呈現豐富精準色彩以及寬廣視角，家中每個角落皆是最佳觀賞位置。(圖為65SJ800T)
LG SUPER UHD TV 全系列採用 Active HDR 技術，主動偵測判別 HDR 訊號源，支援市場上最新 HDR 規格，為消費者提供更為細膩、栩栩如生的觀賞體驗。(圖為86SJ957T)
LG SUPER UHD TV 獨特的新月型優雅底座結合窄邊框設計，能完美融入居家裝潢以及擺設，展現卓然出眾的品味。
LG 今日正式宣布在台發表搭載 Nano Cell™ 奈米 IPS 4K 面板顯示科技的 LG SUPER UHD TV，以「極緻奈米，視越巔峰」，展現電視領導品牌的頂尖技術。
LG SUPER UHD TV 全系列以高階 Active HDR 技術呈現新一代 HDR 內容，展現真實細緻的影像細節。(圖為86SJ957T)
上方電視為搭載 Nano Cell™ 奈米顯示科技的 LG SUPER UHD TV，在寬廣的視角下，色彩依舊不失真，每個角落都是最佳的觀賞位置。
LG SUPER UHD TV 搭載當今最先進的 Nano Cell™ 奈米顯示科技，4K IPS 面板由直徑 1奈米的奈米晶體組成，透過鋪滿在面板上的均勻粒子呈現豐富精準色彩，頂尖技術超越過往傳統 LED 面板技術。(圖為65SJ800T)
LG 引領電視產業趨勢，提供超越傳統 HDR 的 Active HDR 技術，主動偵測判別 HDR 訊號源，支援市場上最新 HDR 規格，為消費者提供更為細膩、栩栩如生的觀賞體驗。
最新 Nano Cell™ 奈米顯示科技 超越傳統技術的真實飽滿色彩
LG SUPER UHD TV SJ800T 搭載當今最先進的 Nano Cell™ 奈米顯示科技，4K IPS 面板由直徑 1奈米的奈米晶體組成，透過鋪滿在面板上的均勻粒子呈現豐富精準色彩，頂尖技術超越過往傳統 LED 面板技術。Nano Cell™ 的奈米粒子能夠吸收光線中多餘波光，能夠提升螢幕呈現的色彩純度，精準過濾出色彩層次，能夠大幅減少色彩淡化、影像不穩定以及其他色彩衰退現象，展現無與倫比的畫質。相較於傳統電視，能真實呈現 10億7千萬種真實色彩，色階超越傳統電視 64倍，讓消費者準確感受體驗到真實原色。而超過奈米廣色域 DCI 90% 技術應用，在任何觀看角度仍能顯示一致的色彩；搭載 Nano Cell™ 奈米顯示科技的 LG SUPER UHD TV 在寬廣的視角下，色彩依舊不失真，每個角落都是最佳的觀賞位置。LG SUPER UHD TV 同時搭載 ULTRA Luminance 極致亮彩技術，在影像上能夠呈現令人驚豔的亮麗鮮明色彩，提升消費者在家觀賞的最佳體驗。
Active HDR 技術進化 栩栩如生的視覺震撼再現
LG 引領電視產業趨勢，提供超越傳統 HDR 的 Active HDR 技術，主動偵測判別 HDR 訊號源，支援市場上最新 HDR 規格，為消費者提供更為細膩、栩栩如生的觀賞體驗。全新 LG SUPER UHD TV 同步支援三種不同 Active HDR (高動態範圍) 標準，除了相容 HDR 10 外，還支援包含 Dolby Vision™ 以及由英國 BBC 與日本 NHK 共同發起的 HDR 標準 HLG (Hybrid Log Gamma) 格式。其中 Dolby Vision™ 為全球最先進的影像技術，廣受電影工作者偏愛，可在標準的 2小時電影中，產生超過 170,000次動態元數據，能夠逐格處理 HDR 影像，逐一優化每一影格資訊，提升影像區域亮度、增加對比，具有更寬的色域和高動態顯示範圍 (HDR)，藉由提升亮度表現、顏色對比與色彩豐富度，讓影像能忠實呈現創作者的原始色彩。LG SUPER UHD TV 的 Active HDR 卓越視覺表現，將引領消費者品味嘆為觀止的視覺享受。
極簡設計與頂級音效規格 感官全方位升級
LG SUPER UHD TVSJ800T 提供 65型及 55型兩種尺寸選擇，皆採用令人驚豔的纖薄設計，獨特的新月型優雅底座結合窄邊框設計，無論是使用立式或壁掛，皆能完美融入居家裝潢以及擺設，讓空間設計挹注新意。86SJ957T型則為大尺寸電視愛好者的首選，金屬個性黑邊框搭配彎月型底座，展現沉穩感以及卓然出眾的藝術品味。音效方面，LG SUPER UHD TV 全系列皆配備 harman/kardon® 頂尖音效，清澈、渾厚，全音域呈現最佳音質，讓雙耳體驗清晰純淨、層次豐富，具臨場感的音效設計，昇華家庭視聽饗宴。
webOS 3.5 智慧平台搭配 LG 獨家智慧滑鼠遙控器 樂趣加倍！
LG SUPER UHD TV 全系列搭載最新版的 webOS 3.5 智慧電視平台，三大智慧便捷功能讓電視操作更豐富有趣，讓消費者輕鬆享受視聽時光：
● 快速切換最愛的選擇
隨選快捷列可將喜愛的頻道內容與影片設定為「我的最愛」，觀賞時可更便捷的輕鬆切換；智慧連結功能可快速開啟近期已瀏覽過的節目或影片；webOS3.5 智慧平台另支援 Android 手機鏡射 Miracast 投放，能將手機畫面投射到電視播放，在大螢幕上盡情享受音樂及影片應用程式。
● 便捷直覺的操作
LG 首創娛樂新體驗，直覺操作介面搭配獨家智慧滑鼠遙控器，可更輕鬆操控以及更快速觀賞節目。
- 智慧滾輪：使用者僅需輕鬆滑動智慧滑鼠遙控器上的智慧滾輪，即可上下瀏覽網頁。
- 智慧聲控：使用者可對著智慧滑鼠遙控器說出關鍵字，即可立即搜尋資訊。
- 智慧縮放：只需在觀影時使用遙控器上的縮放鍵，即可立即放大影像，捕捉精采畫面細節。
- 首創 360 VR 影片觀看操作：支援以 USB 存取的 360度影片以及照片檔案，可在電視上播放並且以智慧滑鼠遙控器操作，以 360度瀏覽播放內容。
● 更加豐富的內容
LG 獨家整合操控功能，僅需透過智慧滑鼠遙控器，就可同時操控電視與機上盒，且支援全台各家第四台業者的機上盒，讓消費者輕鬆觀賞最愛節目以及高畫質數位內容，如 Netflix、Youtube 等，一手就能享受智慧生活。
另外，引領電視市場未來趨勢的 LG OLED TV 新品，將於六月份正式在台發表，極黑絕美的高畫質將帶來全新的影音震撼，敬請期待。
LG SUPER UHD TV
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達47.9億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子家庭娛樂公司】
LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、數位看版及商用顯示器等產品。LG以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG承諾將以曾獲獎項加持的LG 4K OLED TVs與ULTRA HD TVs及webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。
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一拍即合攝影展 LG與肯納兒一起看見心視界 10/05/2017
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