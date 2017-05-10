一拍即合攝影展 LG與肯納兒一起看見心視界

【2017年05月10日，台北】透過手機鏡頭看出去，世界會是什麼樣子？台灣 LG 電子落實企業社會責任，與一間二顧講堂合作，提供智慧型手機 LG G5 給台灣肯納自閉症基金會，讓肯納兒與國小孩童能一同體會攝影的樂趣，讓肯納兒透過鏡頭重新認識世界。長達一個多月的拍攝期間，肯納兒與國小孩童一起透過 LG 手機拍下了尊重、理解與愛的主題，並集結作品舉辦「一拍即合攝影展」，在台北市新生南路飛頁書餐廳展出，攝影展主題分別為「誰是你的好朋友」、「光是你的好朋友」、「看人臉色才是好朋友」、「想像無限大」、「原創」等。5月5日開展至今，受到各界廣大迴響，LG 邀請大家在閉展前夕，能把握機會前往欣賞，透過相片一同更深入了解肯納兒的內心世界，期待能翻轉既存的刻板印象，讓大家能更體會屬於肯納兒世界與眾不同的小小風景。

LG 陪伴肯納兒 用鏡頭靜靜說故事

「肯納兒」，指的是患有自閉症的孩童與青少年，這些孩子不擅表達情感，不熟悉與同儕互動的方式，促使一間二顧講堂希望藉由手機攝影的方式，讓肯納兒可以透過小小的鏡頭接觸到更廣闊的世界，發揮觀察世界的想像力。台灣 LG 電子長期關懷台灣，一直以來秉持著「Life's Good」的企業精神，相信創新科技能讓世界更美好，2016年提供財團法人台灣肯納自閉症基金會 LG 智慧型手機，讓肯納兒藉由鏡頭，紀錄眼中的景象。

「表達」，對肯納兒來說十分困難，所以他們學會觀察，一幅幅攝影創作就是最好的證明。肯納兒運用 LG 手機發揮創意，架構屬於他們看見的世界。肯納兒的世界與眾不同，他們沒有框架的束縛，將照片後製彩繪上繽紛的色彩，將味道的想像藉由塗鴉呈現；即使是一個甜甜圈，也可以迸發出無比的想像力，從甜甜圈中間的洞為起點，透過小小的圓圈看到外面大大的世界，孩子們俏皮純真的構想令人驚豔！

台灣 LG 電子、一間二顧講堂與台灣肯納自閉症基金會合作，即日起至 2017/05/14 (日) 舉辦「一拍即合攝影展」，歡迎大家前往參觀。

肯納兒與國小孩童一起透過 LG 手機拍下尊重、理解與愛的主題，邀請大家在閉展前夕，能把握機會前往欣賞。

肯納兒運用 LG 手機發揮創意，從甜甜圈中間的洞為起點，肯納兒透過小小的圓圈看到外面大大的世界。

「一拍即合攝影展」

時間：即日起至2017/05/14(日)

地點：飛頁書餐廳 (台北市大安區新生南路二段30巷1-3號)

主辦單位：一間二顧講堂、台灣 LG 電子、靈智廣告

協辦單位：財團法人台灣肯納自閉症基金會

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。