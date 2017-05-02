LG 經銷商聯合慶典母親節優惠加碼享不完

【2017年04月27日，台北訊】LG 長期以來致力提供消費者最優質、創新的產品，對於每一位信賴 LG 的消費者，用心規畫各個節日的專屬優惠，適逢母親節前夕好康大放送，號召全台經銷商加碼再推超值優惠，要與消費者聯合歡慶溫馨佳節。即日起至 2017/05/14，於全台指定經銷商店 (掛有活動布旗之經銷通路) 購買 LG 系列家電，即享多重好康優惠！好禮買就送，購買指定家電就送精選家電；購物滿額抽，購買金額滿 NT$30,000，LGStyler 智慧衣櫥、LG WiFi 清潔機器人好禮送給你；凡活動期間憑 DM 至指定經銷商店內打卡，即贈超萌人氣「熊本熊兩件組」專屬來店禮。此外，還享有 13家銀行簽約分期零利率，讓消費者輕鬆送禮無負擔。

LG 家電營銷部副總羅時景表示：「LG 優質家電一直是家電市場的標竿，一直以來皆為消費者量身打造，致力替消費者分憂解勞，創造更幸福的家庭氛圍。適逢母親節加碼再推出「LG 經銷商聯合慶典」活動，就是要讓消費者透過 LG 智慧家電的科技便利，讓家人有更多時間能相處談心，讓愛只增不減，一起度過最溫馨的相聚時光。」

LG 適逢母親節前夕好康大放送，號召全台經銷商加碼再推超值優惠，與消費者聯合歡慶溫馨佳節。

活動期間憑 DM 至指定經銷商店內打卡，即贈超萌人氣「熊本熊兩件組」專屬來店禮。

活動期間購買金額滿 NT$30,000，憑發票於 LG 官網登錄成功，即可有機會抽中明星商品 LG Styler 智慧衣櫥以及 LG WiFi 清潔機器人。

活動期間購買 OLED TV 指定機型，即送清潔機器人或 43型 4K UHD TV。(圖為 OLED65E6T 型)

活動期間家用空調優惠，分離式冷暖變頻冷氣特惠價 NT28,900起，購買指定機型還可獲得 7-11 商品卡 NT$2,000。

LG PuriCare 變頻除濕機，推出優惠折扣，不但搭載 WiFi 連網功能，快乾、靜音、節能，還能一機多用，帶來乾衣、烘鞋、烘衣櫃等多元功能。

買就送！購買指定家電即送精選商品

「LG 經銷商聯合慶典」人人有禮、送禮自用兩相宜！購買多項指定家電，LG 大方再送精選家電商品。特惠期間購買 OLED TV 指定機型，即送清潔機器人或 43型 4K UHD TV，LG OLED TV 搭載 HDR 高動態範圍顯示技術，提供更真實細膩的觀影畫面，同步支援 Dolby Vision 及 Ultra HD Premium 兩種規格，實現極美境界，讓繁忙一整年的媽媽與家人一同依偎在客廳，感受無與倫比的視覺響宴。LG 全球首創 TWIN Wash 雙能洗洗衣機，以 LG 勁速洗滾筒洗衣機再搭配迷你洗衣機，創造一機雙洗的洗衣新方案。需要特別處理的精緻衣料、輕微髒汙或深色衣物用下方的 Mini Wash 迷你洗衣機清洗，讓媽媽們有效率的分類眾多待洗衣物，守護家人健康。活動期間購買 TWIN Wash 雙能洗洗衣機特定型號，即送空氣清淨器，讓消費者省時擁有好效率，同時帶給家人清新空氣。

滿額抽！滿額即抽萬元明星商品

母親節聯合歡慶，讓消費者不僅買就送，滿額再抽明星商品，感受滿滿的慶典氛圍。活動期間，購買家電滿 NT$30,000，憑發票於 LG 官網登錄成功，即可有機會抽中明星商品 LG Styler 智慧衣櫥以及 LG WiFi 清潔機器人，不管是挑禮物送給母親，或者是媽媽犒賞自己都很適合，讓愛只增不減。LG Styler 智慧衣櫥，輕鬆完成平整除皺、清新氣味、蒸氣護理等一般衣物護理，讓母親輕鬆把關家人門面，省去繁雜的衣物護理工作，同時出動 LG WiFi 清潔機器人，透過 WiFi 遠端操控一指搞定清掃繁務，更有監控功能，讓媽咪輕鬆掌握居家環境訊息，俏麗度過每一天。

超值優惠！熱賣商品折扣強檔打卡就送超萌熊本熊來店禮

母親節心意滿點荷包不縮水，折扣一波再一波！了解消費者搶在母親節前夕，想要挑選貼心好禮慰勞家人辛勞，卻又擔心荷包縮水，LG 攜手經銷商聯合優惠再加碼，精選多項優質商品，展現超值價格，要讓消費者買的放心，送的寬心。49型 FULL HD 電視，內建虛擬環繞音效，提供消費者更飽滿震撼的聽覺享受，活動期間特惠價 NT$18,900，現省 8,000元；LG Smart 節能變頻上下門冰箱優惠價 NT$24,900，現省 3,000元，加碼贈送德國 BRITA 3.5L 濾水壺。氣溫漸升，炎熱夏天來臨前，LG 也貼心為各位提供多項家用空調優惠，分離式冷暖變頻冷氣特惠價 NT28,900起，購買指定機型還可獲得 7-11 商品卡 NT$2,000。甫上市即獲好評的熱門商品 LG PuriCare 變頻除濕機，同樣推出優惠折扣，不但搭載 WiFi 連網功能，快乾、靜音、節能，還能一機多用，帶來乾衣、烘鞋、烘衣櫃等多元功能，LG 貼心寵愛媽咪，即使於海島濕熱氣候的台灣，也能清新舒適的享受母親節。此外，活動期間到店憑 DM 於臉書打卡，免費將呆萌人氣熊本熊好禮二件組帶回家！數量有限，換完為止。

LG 母親節，經銷商聯合慶典多重好禮獎不完

1. 買就送

● 活動時間：2017/04/15 (六) 至 2016/05/14 (日)

● 購買 LG 洗衣機指定型號，送 LG 空氣清淨機以及千元 7-11 商品卡等多項好禮。

● 購買 OLED TV 送清潔機器人或 43型4K電視一台。

● 還有眾多好禮，詳細活動內容請上：http://www.lgevent-tw.com/branding/2017AprSP/

2. 滿額抽

● 參與店家：全台有掛 LG 經銷商聯合慶典布旗之經銷商，共計 138家。

● 活動時間：2017/04/15 (六) 至 2016/05/14 (日)

● 活動內容：活動期間至有參與活動的 LG 經銷商購買 LG 家電，消費滿 3萬元且至 LG 官網登錄成功即可參加抽獎，有機會獲得 LG Styler 電子衣櫥 (共計乙台) 或 LG WiFi 掃地機器人 (共計五台)。

● 公布得獎時間：LG 官方 2017/05/19 (五) 公佈得獎名單於官方活動網站。

3. 來店禮

● 活動時間：2017/04/15 (六) 至 2016/05/14 (日)

● 活動內容：憑 DM 至 LG 經銷商體驗商品，並至 Facebook 打卡，即可獲得「熊本熊兩件組」來店好禮。

4. 分期零利率，享受真輕鬆：活動期間內，凡刷卡購買 LG 全系列家電商品，可享有信用卡 12-24期分期零利率優惠；分期專案請洽各經銷商。

5. 活動官網：http://www.lgevent-tw.com/branding/2017AprSP/

◎活動專線：0800-898-899 (星期一至星期五，9:00~12:00、13:30~18:00)

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、商用顯示器與安全系統等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV 等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG 承諾將以曾獲獎項加持的LG SIGNATURE OLED TVs與SUPER UHD TVs來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。