LG G6搶先開賣送好禮 代言人楊丞琳零距離相見歡 限時搶購開跑精美好禮拿不完 破萬上市禮包大方送

【2017年04月27日，台北】LG 電子最新旗艦機皇 LG G6 自發表後以多樣創新功能獲得消費者的一致好評，LG 為了讓消費者能夠在正式開賣前，搶先感受 G6 不容小看的非凡魅力，將於 4/28 起於信義區 NEO 19 前廣場舉辦限時三天的搶先開賣體驗會，並提供多項首購獨享優惠驚喜，讓消費者感受 G6 獨特功能，同時好康優惠不間斷！LG G6 搶先開賣體驗會從 2017/4/28日起至 2017/4/30日止，在 NEO 19 一樓前廣場舉辦，現場於鄰近三大電信門市購機即可獲贈 LG G6 年度代言人楊丞琳親筆簽名水晶背蓋，數量有限，送完為止。4/28 (五) 當天開放限額 100名消費者首購，不僅可獲得楊丞琳親筆簽名水晶背蓋之外，還有價值千元以上的 LG 福袋限量送，完成首購的 100名消費者還可加碼再抽 LG 影音旗艦機 V20，雙重好禮大方送；首購當晚 LG G6 年度代言人楊丞琳更將蒞臨現場，邀請幸運消費者一同合影留念共同感受 LG G6 帶來的全新生活樂趣。LG G6 建議售價 NT$24,900元，推出星爵黑、冰晶銀、秘境白三色。5月1日起陸續於四大電信正式開賣。

消費者於 LG G6 搶先開賣體驗會活動現場購機可以獲贈年度代言人楊丞琳親筆簽名水晶背蓋，數量有限送完為止。

LG G6 建議售價 NT$24,900元，推出星爵黑、冰晶銀、秘境白三色。5月1日陸續於四大電信正式開賣。

LG G6 延續過往廣受好評的前後雙廣角相機的鏡頭配置，讓消費者不論是團體自拍或是拍攝遠方壯麗景緻，都能寬廣並清晰地捕捉每一處細節。

LG G6 的全新方形拍攝功能，可讓消費者同步拍攝及預覽相片，並隨意調整 1:1、4:3、16:9、18:9 等多元照片比例，適用於 Instagram、Snapchat 等社群媒體應用程式，即刻分享多元精采人生。

LG G6 具有 IP68 防水防塵等級，不用擔心外在環境因素干擾，能夠隨時隨地的放心使用手機，即使是遇上下雨天或不小心掉落水中，仍能安心使用。

LG G6 搶先開賣體驗會全能天后楊丞琳互動零距離

限量影音旗艦機 V20 加碼抽 破萬上市禮包獎不完

台灣 LG 電子為了讓消費者率先體驗 LG G6 的獨特魅力，並提供第一手優惠訊息給熱愛 LG 的消費者，將於 2017/4/28 起至 2017/4/30日止，在 NEO 19 一樓前廣場舉辦 LG G6 搶先開賣體驗會活動，消費者只要在活動現場完成趣味闖關並完整體驗 LG G6 的創新功能，即可獲贈 LG 精美贈品；於搶先開賣體驗會活動期間完成購機的消費者，還可免費獲贈 LG G6 年度代言人楊丞琳簽名背蓋，數量有限送完為止。

LG 搶先開賣體驗會在 4/28 (五) 活動首日上午九點於 Neo 19 一樓前廣場開放排隊，十點開始發放號碼牌，十一點可至鄰近中華電信、台灣大哥大、遠傳電信三大電信門市購機，完成購機的前 100名消費者更享有雙重好禮限時贈，除可以得到 LG 限量 100份價值千元的福袋，以及楊丞琳親筆簽名背蓋之外，還可加碼再抽 LG 影音旗艦機 V20，最多抽出 10名。4/28 活動當天前 100名完成購機的消費者，當晚除了能夠與楊丞琳進行零距離相見歡之外，還有機會與天后一同使用 LG G6 留下甜蜜合影。

LG G6 建議售價 NT$24,900元，共推出星爵黑、冰晶銀與秘境白三色，5月1日起陸續於四大電信正式開賣，搶先開賣活動期間購機還可獲贈價值破萬元的驚喜上市禮包，包括原廠尊爵延長保固服務、原廠 LCD 防護專案、Google Game 大禮包、知名開架保養品限量商品、母親節搶快登錄優惠及電信通路獨享超值加碼方案等多項好禮。

LG G6 搶先開賣體驗會活動訊息

LG G6 搶先購

● 活動時間：2017/4/28 上午09:00 ~ 下午15:00

● 活動地點：信義區 NEO 19 一樓前廣場 (110 台灣台北市信義區松壽路22號)

● 活動內容：

1. 09:00 開放現場排隊，前 100名排隊消費者現場拍照並於 FB 打卡上傳，即可獲贈獨家排隊禮。

2. 10:00 開始發放搶先購資格號碼牌，限量共 100名。

3. 11:00 完成號碼牌領取之消費者可至鄰近中華電信/台灣大哥大/遠傳電信進行購機。當日購機可獲贈限量 LG G6 年度代言人楊丞琳親筆簽名水晶背蓋及價值破千元，限量 100份 LG 福袋，數量有限，送完為止。

4. 13:00 加碼抽，LG 將從當日前 100名消費者中抽出影音旗艦機 LG V20 (不挑色)，抽獎數量視現場購機人數而定，搶先購每滿 10人抽出一支，限量最多抽出 10支。

● 備註：詳細活動辦法請參照搶先開賣體驗會活動現場公告及 LG 台灣 Mobile 粉絲團。

LG G6 年度代言人楊丞琳見面會

● 活動時間：2017/4/28 晚間18:00 ~ 20:30

● 活動地點：信義區 NEO 19 一樓前廣場 (110 台灣台北市信義區松壽路22號)

● 活動內容：

1. 18:00 開放當日完成購機之前 100名消費者回到活動現場排隊，並發放前 25名排隊民眾見面會 VIP 號碼牌。

2. 19:00 LG G6 年度代言人楊丞琳見面會開始。

● 備註：詳細活動辦法請參照搶先開賣體驗會活動現場公告及 LG 台灣 Mobile 粉絲團。

LG G6 搶先開賣體驗會

● 活動時間：2017/4/29 ~ 2017/4/30，上午11點 ~ 晚間9點

● 活動地點：信義區 NEO 19 一樓前廣場 (110 台灣台北市信義區松壽路22號)

● 活動辦法：

1. 現場邀請消費者體驗 LG G6 創新功能，包括廣角與創新方型相機模式體驗、Hi-Fi Quad DAC 絕佳音質體驗、IP68 防水防塵體驗、18：9 完美螢幕比視覺體驗、依據闖關卡體驗成功即可獲得精美贈品，數量有限，送完為止。

2. 於搶先開賣體驗會現場購機之消費者，即可獲贈 LG G6 年度代言人楊丞琳簽名背蓋，數量有限，送完為止。

LG G6 強勢開賣 - 驚喜好禮拿不完

● 活動日期：2017/5/1 ~ 2017/5/31

● 官網登錄時間：2017/05/01 00:00 ~ 2017/06/30 23:59

● 活動辦法：

1. 活動期間於中華電信、台灣大哥大、遠傳電信以及神腦通路購買 LG G6，即可獲得知名開架保養品牌-專科系列商品，贈品數量有限，送完為止。

2. 電信通路獨享超值加碼優惠活動：凡於台灣大哥大和台灣之星購買 LG G6，即可享舊機換新機加碼折 NT$2,000 活動；凡於遠傳電信購買 LG G6，買就送 LG 25吋電競旗艦液晶顯示器 (數量有限，送完為止)。

3. LG 官網登錄好禮：

◎ G6 原廠尊爵保固服務 - 加碼再送 12+6個月 LG 原廠保固。

◎ 原廠 LCD 防護專案 (價值NT$3,500元)。

◎ Google Game 豐富大禮包* (需透過 G6 登入 LG Smart World App)。

◎ 母親節搶快登錄：凡於 5/14 前購買 G6，在 5/20 前於官網完整登錄，即可免費獲得限量 LG 指定機款手機 - Wine Smart 2 (中華/台灣之星/神腦門市) 和 X-Style (台灣大哥大)。

● 詳細贈品數量以各通路為準。

● 詳細活動辦法請參照 LG 網站 (http://www.lgevent-tw.com/g6/launch)

● 活動內容

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。LG力求超越傳統智慧型手機，提供更有趣的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。