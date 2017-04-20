LG G6 旗艦機皇磅礡登場四大電信齊聲推薦 前後雙廣角結合嶄新相機模式搭載頂尖影音技術絕佳耐用 代言人楊丞琳一手掌控 LG G6 不容小看的寬廣視界

【2017年4月20日，台北】台灣 LG 電子今日宣布，2017 萬眾矚目全球首款搭載 18:9 FullVision 顯示大螢幕，同時具備前後雙廣角相機鏡頭與嶄新方形相機模式的全新旗艦機皇 LG G6，即將正式在台上市。LG G6 自全球發表後立即獲得全球媒體及消費者的一致盛讚，除聚焦消費者使用需求提供多種創新功能結合完美工藝技術，LG 今年也邀請擁有廣大粉絲的全能天后 - 楊丞琳擔任 LG G6 年度代言人，活動現場不僅有 LG G6 代言廣告首播，楊丞琳更大方秀出運用 LG G6 拍出零修圖粉嫩美肌的拍照密技。四大電信業者中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星更同時到場，齊聲為完整體現智慧型手機本質與精髓的 LG G6 推薦力挺。LG G6 建議售價 NT$24,900元，推出星爵黑、冰晶銀、秘境白三色。5月1日起陸續於四大電信正式開賣。

LG 尊榮禮讚限時預購，消費者於 4月20日晚上6點至4月30日期間於 YAHOO 奇摩購物中心、PChome 24H購物、momo 購物網搶先預購，即可獲得豪華原廠配件禮盒，再享購物金 $4000，同時官網登錄再送原廠尊爵延長保固 12+6個月，以及 LCD 防護專案。贈品總價值 $13,999，讓你盡享旗艦級完美優惠！

同時，LG 將於 4月28日舉辦搶先開賣體驗會，消費者有機會與代言人楊丞琳一起，感受 LG G6 不容小看的非凡魅力！

台灣 LG 電子金載承董事長表示：「LG 發現消費者希望能夠擁有一支使用單手就能輕鬆操控的大螢幕手機，LG G6 完美呼應消費者最渴望的功能，自首波於各國上市之後，便受到廣大消費者的注目與市場好評。優越的性能以及卓越的外型設計，加上嚴格的安全性測試，旗艦機皇 LG G6 相信能帶給消費者耳目一新的感受。台灣 LG 電子此次也邀請影視歌三棲的全能天后楊丞琳擔任 LG G6 代言人，藉由楊丞琳所具備的完美形象與超強爆發力，完整詮釋 LG G6 不容小看的新機魅力，LG G6 將引領全球智慧型手機的絕佳使用體驗，為消費者的行動生活帶來嶄新視野。」

LG 邀請擁有廣大粉絲的全能天后楊丞琳擔任 LG G6 手機、LG Watch 年度代言人。

LG G6 新機上市記者會，四大電信到場力挺。(左起為台灣之星資深副總經理 朱曉幸、台灣大哥大直營業務通路副總經理 林德偉、LG 電子亞洲 CIS 區域副總裁 Jeff Cho、台灣 LG 電子董事長 金載承、中華電信行動通信分公司副總經理 胡學海、台灣大哥大個人用戶事業群副總經理 鄧林振)。

LG G6 具備 1300萬畫素的雙主鏡頭，包含 125度超廣角以及 71度的標準鏡頭，讓消費者寬廣並清晰地捕捉每一處細節。

LG G6 建議售價 NT$24,900元，推出星爵黑、冰晶銀、秘境白三色。5月1日起陸續於四大電信正式開賣。

LG G6 配備 5.7吋 QHD + FullVision 顯示螢幕，並主打 18:9 的獨特螢幕比例，提供消費者更加寬闊的視覺空間。

LG G6 通過 MIL-STD810G 美國軍事級摔落測試，展現突出耐用度；LG Watch Sport 智慧錶採用 1.38吋圓形 P-OLED 顯示器，並具備最高防水防塵等級 - IP68 等級的防護。

LG 在台發表 LG G6 手機與 LG Watch Sport 和 LG Watch Style。

LG 正式在台推出全球首款預載 Android Wear 2.0™ 的智慧型手錶。(左為 LG Watch Style、右為 LG Watch Sport)。

全球首創 18:9 FullVision 顯示大螢幕 寬廣視界單手掌控

LG G6 配備 5.7吋 QHD + (解析度達 2,880 x 1,440，內嵌式觸控顯示器) FullVision 顯示螢幕，並主打 18:9 的獨特螢幕比例，提供消費者更加寬闊的視覺空間，也是首款支援 Dolby Vision 及 HDR 10 雙重 HDR 規格的智慧型手機，透過 LG G6 的超大尺寸螢幕以及動態成像技術，改寫消費者的行動觀影經驗，以不可思議的亮度、對比度和色彩，在眼前呈現栩栩如生的娛樂效果。記者會現場杜比實驗室互動影像業務副總裁 Taeho Oh 也現身問候影片，親自為 LG G6 與 Dolby 的完美合作站台。

Dolby Vision 為行動觀影體驗樹立了新標準，美輪美奐的精彩畫面把真實生動的娛樂體驗帶到人們眼前。只有 Dolby Vision 能夠實現這種令人驚艷的畫質，因為 Dolby 與娛樂體驗相關的各個環節都展開合作，包括內容創作者、串流服務提供商與設備制造商。Dolby Vision 已經在改變電影院和電視上的觀看體驗。LG G6 將這種體驗帶到了智慧型手機中。

● 首創 18:9 獨特螢幕比 FullVision 大螢幕 單手掌握劇院式視覺體驗

LG G6 的 FullVision 顯示螢幕的設計理念是來自於專業導演的靈感，18:9 的螢幕比例將會是未來觀賞影音內容的黃金顯示比例，帶給消費者媲美劇院級的觀影感受，即使具備 5.7吋的超大螢幕，機身僅只有 7.9mm 寬，一手就能輕鬆掌握，消費者能夠舒適的單手持握並且毫不費力的操作。

● 首款支援 Dolby Vision 及 HDR 10 雙重顯示技術 翻轉行動影像革命

LG G6 為第一隻同步支援 Dolby Vision 及 HDR 10 雙重顯示技術的智慧型手機，不僅能夠顯示更寬廣範圍的顏色及亮度，讓消費者不論是在何種情況下，使用 LG G6 觀看各種多媒體內容都能夠呈現自然逼真的色彩，並享有細膩的真實畫質及更為豐富的畫面效果。

● LG G6 遊戲系列 盡享玩樂無窮樂趣

為了能夠更深刻感受 LG G6 5.7吋的 18:9 FullVision 顯示大螢幕帶來的無限樂趣，消費者可以透過 LG Smart World 存取 Google Play，並免費下載多達六款遊戲，包括 Temple Run 2、Spiderman Unlimited、Cookie Jam、Genies & Gems、SimCity BuildIt 及 Crossy Road，總價值超過 210美元的精選遊戲讓消費者免費暢玩。消費者也可以透過調整影片解析度和禎頻等自訂電量管理功能，以調節電池電量，延長遊戲時間與趣味。

前後雙廣角配置結合全新攝影模式 精采生活更亮眼

延續過往廣受好評的前後雙廣角相機的鏡頭配置，LG G6 配備了 1300萬畫素雙主鏡頭，分別為 125度的超廣角鏡頭與 71度的標準鏡頭，同時搭載 500萬畫素 100度廣角前鏡頭，讓消費者不論是團體自拍或是拍攝遠方壯麗景緻，都能寬廣並清晰地捕捉每一處細節。此外，全新方形拍攝功能，可讓消費者同步拍攝及預覽相片，並隨意調整 1:1、4:3、16:9、18:9 等多元照片比例，適用於 Instagram、Snapchat 等社群媒體應用程式，即刻分享多元精采人生。

● 獨特前後雙廣角鏡頭 驚豔時刻輕鬆拍

LG G6 具備 1300萬畫素的雙主鏡頭，包含具備 125度超廣角鏡頭以及 71度的標準鏡頭，並分別搭載 F2.4 與 F1.8 大光圈以及 OIS 2.0 光學防手震的雙主相機，前置鏡頭也配有 500萬畫素 100度的廣角鏡頭，消費者可以完整捕捉每一幅畫面的潛在細節，不管是與眾多好友的自拍合照、多人相聚的團體相片或是登高遠眺的寬闊美景，都不需要為了捕捉所有人或景物而伸長手或擠在一起。

● 360度全景拍攝 完整記錄周遭美景

LG G6 能夠以完整的的 360度旋轉功能拍攝周遭美景，盡興紀錄每個難忘時刻，並且製作逼真 VR 影像，藉由在廣角鏡頭以及標準鏡頭間進行無縫縮放轉換，不論是拍照或進行 4K 錄影時，都能完整紀錄下眼前的壯麗景色，為消費者提供獨到不凡的攝錄體驗。

● 全新方形相機模式 輕鬆分享變身社交網紅

LG G6 創新的方形相機模式，可並列顯示照相鏡頭視窗與歷史相片記錄，省下切換至相簿查找照片的動作。內建多種趣味拍照模式，能讓消費者隨心發揮創意拍攝各種詼諧有趣的相片；「匹配拍攝」能夠結合兩張相片來展現創意效果；「拍攝指南」可以使用相片作為拍攝相同構圖照片的指南，重現耐人尋味的風格；「網格拍攝」讓消費者自由組合相片或影片創作特殊影像；「食物模式」也能調整色溫拍出鮮嫩欲滴的食物美照。並且能夠即時將趣味的分享在社群媒體中，讓精采生活更加亮眼。

卓越外型堅固耐用與絢麗聲色音效技術 隨處冒險更自在

LG G6 具有時尚流線機身與卓越的人體工學設計，以歷久不衰的航太鋁合金金屬邊框，帶來穩固防護與頂級觸感，玻璃鏡面機身和圓角邊框設計，呈現極簡洗鍊風尚，平整的相機鏡頭除了有更好的保護，平滑表面讓每個角度看起來都賞心悅目。同時具備 IP68 防水防塵，並通過 MIL-STD810G 美國軍規認證，保障 LG G6 機體堅韌性，此外，搭配 Hi-Fi Quad DAC 高品質音效技術，為消費者帶來扣人心弦的音質體驗。

● IP68 防水防塵等級隨時適應瞬息萬變的環境

LG G6 具有 IP68 防水防塵等級 (水下 1.5m、30分鐘)，消費者不用擔心外在環境因素干擾，能夠隨時隨地的放心使用手機，即使是遇上下雨天或不小心掉落水中，仍能安心使用。

● 美國軍規防護認證 使用最安心

LG G6 通過 MIL-STD810G 美國軍事級摔落測試，可以承受 1.2公尺的高度下任何角度的衝擊，展現突出的耐用度。而金屬外框及康寧大猩猩玻璃結實包覆機體，增加防護能力，以及能夠分散衝撞力道的圓角機身設計，讓消費者可以不用擔心使用手機時，不小心摔落或碰撞堅硬物品所造成的損害。

● 高效散熱組裝元件 大幅提升使用安全性

LG G6 符合多項國際檢測標準，在安全性方面更嚴格執行許多國際標準檢測項目，包含高溫測試與指甲刮傷測試，更是 LG 首支使用內建熱導管專利散熱技術與降溫的智慧型手機，並於設計組裝時盡可能分散容易過熱的元件，成就了這款能高度散熱，讓消費者放心使用的手機。

● 32位元 Hi-Fi Quad DAC 晶片 細緻傳遞動聽音質

除了配備優質影像配置，LG G6 更支援出眾的音效技術，搭載 32位元 Hi-Fi Quad DAC 晶片，行進間也能隨時享受動人音樂，消費者不論是透過耳機或是喇叭，皆能賦予原聲重現的聆聽感受，永保清澈、嘹亮的出色音質。

四大電信 5月1日起陸續開賣

LG G6 共推出星爵黑、冰晶銀、秘境白三色，單機建議售價 NT$24,900元，5月1日起陸續於中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星正式開賣。5月1日起凡購買 LG G6，即贈價值破萬的 G6 限定好禮，數量有限送完為止！

LG G6 尊榮禮讚 限時預購

● 活動名稱：LG G6 尊榮禮讚 限時預購

● 活動日期：4/20 6:00pm~4/30 11:59pm

● 活動通路：YAHOO 奇摩購物中心、PChome 24H購物、momo 購物網與其他指定通路。

● 活動內容：- 凡至指定通路預購 LG G6，出貨時隨貨搭贈 G6 豪華原廠配件禮盒乙個 (NT$3,000)，數量有限，送完為止。

- 凡於 YAHOO 奇摩購物中心、PChome 24H購物、momo 購物網預購，再享購物金 $4,000。

- 官網登錄再享原廠尊爵延長保固 12+6個月，以及原廠 LCD 防護專案。

- 贈品總價值超過 $13,999，盡享旗艦級完美優惠。

● 詳情請洽活動網站：http://www.lgevent-tw.com/g6/preorder (4/21 開放)

LG G6 搶先開賣體驗會

LG 將於 4月28日舉辦搶先開賣體驗會，消費者有機會與代言人楊丞琳一起，感受 LG G6 不容小看的非凡魅力！活動詳情請密切注意 LG 台灣 Mobile 粉絲團：https://www.facebook.com/lgmobile.com.tw。

LG G6 規格表

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。LG力求超越傳統智慧型手機，提供更有趣的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。