LG重視消費者使用權益 打造安心行動生活

【2017年4月18日，台北】智慧型手機與消費者的生活越來越密不可分，如今消費者對於智慧型手機的耐用性與安全性逐漸重視，除了希望擁有一支具備創新功能以及絕佳設計的智慧型手機之外，更期待在使用智慧型手機的同時能夠安心感受智慧型手機為消費者帶來的最佳行動體驗，LG 電子長期關注消費者權益並保障在使用手機時能夠有最佳的操作體驗，不僅 LG V20 與 LG G6 均通過嚴格的美國軍規防護測試，在耐用性上有認證之外，LG G6 更完成多項嚴謹的自我檢測，並超過國際標準規範，提供消費者一隻結合創新功能、最佳使用經驗以及絕佳安全耐用的頂級智慧型手機。

台灣 LG 電子董事長金載承表示：「LG 注重消費者的使用權益，並且希望帶給消費者一隻絕佳耐用與安全可靠的頂級智慧型手機，LG V20 領先業界通過軍規防撞測試 MIL-STD 810G 中的防撞測試，LG G6 更進行軍規測試 MIL-STD 810G 中多項實驗檢測，為求提供給消費者最好且安心的使用體驗，LG G6 的品質是經過最嚴格標準打造出來的，自研發至檢測及生產階段，LG 電子全體員工最注重的就是產品品質及安全性，並希望消費者能夠安心享受 LG 手機為各位消費者帶來的最佳使用經驗。」

電池安全研究與高標準品質管控 打造最完美耐用旗艦機

LG 一直以來將消費者的使用安全作為手機設計的首要考量，LG 智慧型手機自研發設計到檢測生產階段，皆經過高標準的品質管控，務求帶給消費者絕佳耐用以及安全可靠的智慧行動體驗，LG V20 與 LG G6 在手機的外型設計上都採用了特殊材質，以防止手機發生碰撞時所受到的傷害。LG V20 和 G6 都使用常用於飛機、帆船的航太級鋁合金 AL6013 打造，兼具堅固耐用和輕量機身兩個優點。LG V20 的上下兩端搭配廣泛運用於頭盔的矽膠 (Si-PC) 吸震材質包覆，加強手機頂端和底部的防護。而 LG G6 更以康寧大猩猩玻璃包覆航太鋁合金的機身，同時四周的圓角設計更能夠有效降低使用手機時不小心滑落所造成的損害，帶來穩固防護與頂級質感，讓消費者能夠無憂無慮地放心享受智慧生活。

除此之外，LG G6 更在 LG 電子的電池安全研究中心中通過最嚴謹的測試與分析，檢測結果證明 LG G6 的電池安全檢測皆符合國際標準，甚至超越國際標準。並且為了確保 LG G6 的品質控管，每一隻手機都在最嚴峻的條件下進行 5,000小時，執行約 1,000種檢測以及約 60,00種品質檢測指標做為參考，任何無法通過品質檢測的手機都不會進行販售，用心打造最完美耐用的旗艦新機。LG G6 更通過了美國國防部訂定的「MIL-STD 810G」軍規防護標準中的 14種測試，測試內容包含防撞、抗壓、耐熱、抗震等多重防護標準，為目前市面上通過最多軍事防護標準的智慧型手機，與 LG V20 一樣為消費者帶來最可靠安全的行動體驗。

LG G6 通過包括自由落體測試、防震測試等 14種不同的嚴峻測試，並獲得由美國國防部訂定的「MIL-STD 810G」的防護標準。

LG G6 的掉落測試包含機體邊框著地、側面著地及角落著地，以檢驗手機整體的結構，並且反覆執行數十次以符合實際使用情況，確保最佳品質與超高耐久性能。

LG G6 在 LG 電子中的電池安全研究中心進行包括穿透檢測等不同測試，確保消費者使用安全。

LG G6 於實驗室中實施防水檢測，檢測是否達到 IP68 防水標準。

確保將品質控管作為 LG 的第一優先考量，LG 電子針對每個機體模型，皆會在嚴峻的條件下執行品質檢測 5,000小時，任何無法通過品質檢測的手機將不會進行販售。

LG G6 的品質是經過最嚴格標準打造出來的，自研發至檢測及生產階段，LG 電子全體員工注重的就是品質。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。LG力求超越傳統智慧型手機，提供更有趣的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。