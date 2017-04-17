LG 2017年全系列物聯網智慧家電強勢登台！ 業界最完整內建WiFi智慧家電 SmartThinQ APP一指全串聯 立即啟動便利、安心、節能美好生活

【2017年04月17日，台北】台灣 LG 電子於 2017年在台推出全系列 IoT 智慧大小家電，現場公開搭載 WiFi 功能的智慧大家電系列新品，包含洗衣機、冰箱、冷氣，以及 Styler 智慧電子衣櫥和智慧小家電等商品，打造業界最完整智慧家電產品線，讓消費者立刻享受智慧家電帶來的便利。此外，LG 同時推出 SmartThinQ 智慧感應器套組，可讓家中既有的 LG 家電立即升級聯網功能。透過 SmartThinQ APP 串聯大小家電，遠端操控全系列智慧家電，譜出 LG 美好生活藍圖，一窺智慧家庭新風貌，實現消費者對美好生活的理想。LG SmartThinQ 智慧家電新品 4月起陸續上市。

2017年是 LG 家電 IoT 元年，LG 在物聯網領域一直不斷追求進步，去年上市的兩款 WiFi 智慧小家電，包含清潔機器人與空氣清淨機，皆在台灣市場上廣受好評。台灣 LG 電子董事長金載承表示：「由於台灣消費者對於高科技家電接受度高，且越來越重視居家生活品質，因此 LG 十分看好台灣智慧家電市場潛力，LG 希望運用創新科技，持續為台灣消費者創造更美好舒適的居家生活，一同實現 Smart Home 美好智慧生活遠景。」因此，LG 不論是洗衣機、冰箱、冷氣或是小家電，今年都搭載 WiFi 功能，LG 期許做到 IoT 家電產品線最完整、應用技術最整合、遠控功能最實用，讓消費者立即享受到智慧家電帶來的便利、安心、節能。

(從左到右) 台灣 LG 電子家電營銷部 鄭永彬協理、台灣 LG 電子家電營銷部 羅時景副總、台灣 LG 電子 金載承董事長、台灣 LG 電子生活家電及空調事業部 文京珍總監，共同發表 LG 2017年全系列物聯網智慧家電。

2017年 TWINWash 雙能洗 WiFi 滾筒洗衣機全面升級，可使用 APP 遠端啟動洗衣和預約洗衣功能，並提供雲端客製洗衣行程下載、電力監控、Smart 自我診斷的服務。

LG TWINWash 雙能洗 WiFi 滾筒洗衣機，APP 可設定筒槽清潔和洗滌完畢推播通知，方便消費者隨時掌握洗衣進度，洗完後不會忘記取衣。

2017年 TWINWash 雙能洗 WiFi 滾筒洗衣機，可使用 APP 遠端啟動洗衣和預約洗衣功能。

LG 門中門魔術空間 WiFi 遠控版對開冰箱，採用創新門中門魔術空間設計，適合放置常用的食品，讓家人不需要開啟整台冰箱，也能快速拿取飲料或調味料，即可減少多達 47% 的冷空氣流失，讓冰箱內的食材新鮮度持久。

LG 門中門魔術空間 WiFi 遠控版對開冰箱，不僅可以保鮮食物，指定新品型號之對開冰箱上方內建藍牙喇叭，讓媽媽做菜時也能盡情享受音樂，料理更輕鬆愉快。

LG DualCool 雙迴轉變頻空調 WiFi 遠控版，可使用 APP 遠端設定運轉模式、溫度、風速、擺葉控制、風向氣流控制，在外也能隨時掌握居家溫度環境。

2017年是 LG 家電 IoT 元年，去年上市的兩款 WiFi 智慧小家電，包含清潔機器人與空氣清淨機，今年更推出更多搭載 WiFi 的家電，包括 3月上市的除濕機，以及 4月陸續上市的智慧家電，包含洗衣機、冰箱、冷氣、及智慧電子衣櫥整合進物聯網，共七項產品，讓消費者擁有最完整的智慧家電。

透過 SmartThinQ APP 串聯大小家電，遠端操控全系列智慧家電，譜出 LG 美好生活藍圖，一窺智慧家庭新風貌，實現消費者對美好生活的理想。

LG SmartThinQ 智慧感應器套組專屬貼心小管家，全面進化家中既有家電升級聯網功能。

LG 冰箱搭配 SmartThinQ 智慧感應器套組，可做食材「有效期限」管理；若冰箱長時間未開啟使用，則會通過電話簡訊通知告知家人，適合用於長輩居家照護。

透過 LG SmartThinQ APP，消費者可將家中 WiFi 大小家電，和搭配智慧感應器套組的一般家電整合在同一個 APP 中，讓居家生活更智慧，消費者能隨時關心家人的生活起居，進而讓家庭生活更緊密。

LG 打造業界最完整智慧家電產品線

全系列家電搭載 WiFi 遠控功能 推出洗衣機、冰箱、冷氣等智慧大家電新品系列

為實現消費者對美好生活的理想，LG 陸續發表多項 Smart Home 智慧家庭新品，並以 SmartThinQ 作為物聯網平台，經過 WiFi 網路將大小家電與平台進行串聯；此外，透過 SmartThinQ APP，還可運用多種情境應用模式，只要一個指令就能操控所有家電產品，出門在外便能隨心所欲遠端操控家中智慧家電，達到更便利、美好的理想生活。因此，今年 LG 推出更多搭載 WiFi 的家電新品，包括 3月上市的除濕機，以及 4月陸續上市的智慧家電新品，包含洗衣機、冰箱、冷氣，及智慧電子衣櫥整合進物聯網，共七項產品，讓消費者擁有最完整的智慧家電。

LG TWINWash 雙能洗 WiFi 滾筒洗衣機

LG 首創 TWINWash 雙能洗滾筒洗衣機，提供革命性的洗滌方式，上置滾筒洗衣機，下方搭配選擇 3.5公斤 MiniWash 迷你洗衣機，打造一機雙洗的雙倍效率洗衣方案。消費者可將家庭日常衣物和需要特殊處理的衣物分開清洗，且增加 3.5公斤的洗衣量，可一次清潔更多種類的衣物，免去需要額外手洗或二次洗衣的疲累及時間，可有更多時間陪伴家人。2017年 TWINWash 雙能洗 WiFi 滾筒洗衣機全面升級，除了下方 MiniWash 迷你洗衣機新增蒸氣洗衣行程，可使用 APP 遠端啟動洗衣和預約洗衣功能，並提供雲端客製洗衣行程下載、電力監控、Smart 自我診斷的服務；另外，APP 還可設定筒槽清潔和洗滌完畢推播通知，方便消費者隨時掌握洗衣進度，洗完後不會忘記取衣。除了講求一次清潔分類衣物，消費者還能在外提前先預約清洗衣服，回家後即能曬衣，打造省時便利的生活環境。

LG TWINWash 雙能洗 WiFi 滾筒洗衣機，提供革命性的洗滌方式，上置滾筒洗衣機，下方搭配選擇 3.5公斤 MiniWash 迷你洗衣機，打造一機雙洗的雙倍效率洗衣方案。

消費者可使用 TWINWash 雙能洗 WiFi 滾筒洗衣機，將家庭日常衣物和需要特殊處理的衣物分開清洗，免去需要額外手洗或二次洗衣的疲累及時間。

2017年 TWINWash 雙能洗 WiFi 滾筒洗衣機全面升級，並提供雲端客製洗衣行程下載、電力監控、Smart 自我診斷的服務。

LG 門中門魔術空間 WiFi 遠控版對開冰箱

LG 門中門魔術空間 WiFi 遠控版對開冰箱是一款兼具節能、除菌及強大收納功能的旗艦級新品，採用創新門中門魔術空間設計，適合放置常用的食品，讓家人不需要開啟整台冰箱，也能快速拿取飲料或調味料，即可減少多達 47% 的冷空氣流失，讓冰箱內的食材新鮮度更持久。而 2017年新品搭載 WiFi 功能，可使用 APP 遠端控制及設定冰箱溫度、快速冷凍、Smart 鮮淨過濾系統、Smart 自我診斷；當家人將氣味較重的食物放置於冰箱內，使用者可透過 APP 遠端啟動 Smart 鮮淨過濾系統，減少冰箱內部 99.999% 常見細菌，回到家後冰箱也不會有味道影響其他食物，讓消費者就算在外也能輕鬆管理冰箱內容物。除此之外，冰箱不僅可以保鮮食物，指定新品型號之對開冰箱上方內建藍牙喇叭，讓媽媽做菜時也能盡情享受音樂，料理更輕鬆愉快。

LG 門中門魔術空間 WiFi 遠控版指定新品型號之對開冰箱上方內建藍牙喇叭，讓媽媽做菜時也能盡情享受音樂，料理更輕鬆愉快。

LG 門中門魔術空間 WiFi 遠控版對開冰箱是一款兼具節能、除菌及強大收納功能的旗艦級新品，採用創新門中門魔術空間設計。

LG 門中門魔術空間 WiFi 遠控版搭載 WiFi 功能，可使用 APP 遠端控制及設定冰箱溫度、快速冷凍、Smart 鮮淨過濾系統、Smart 自我診斷 LG 門中門魔術空間設計，適合放置常用的食品，讓家人不需要開啟整台冰箱，也能快速拿取飲料或調味料。

LG 門中門魔術空間 WiFi 遠控版，使用者可透過 APP 遠端啟動 Smart 鮮淨過濾系統，減少冰箱內部 99.999% 常見細菌，回到家後冰箱也不會有味道影響其他食物，讓消費者就算在外也能輕鬆管理冰箱內容物。

LG DualCool 雙迴轉變頻空調 WiFi 遠控版

LG DualCool 雙迴轉變頻空調 WiFi 遠控版新品，採用更節能的雙迴轉壓縮機，比傳統定頻空調可有效減少 70% 的能源消耗，還能提高 40% 快速冷房。此外，採用獨特斜流扇設計，降低 40% 壓縮機震動，達到極靜噪音 19dB；提供 10年變頻壓縮機保固，讓消費者安心度更提高。搭載 WiFi 功能的 DualCool 雙迴轉變頻空調，可使用 APP 遠端設定運轉模式、溫度、風速、擺葉控制、風向氣流控制，在外也能隨時掌握居家溫度環境。另外，還能透過 APP 多裝置控制冷氣機或單裝置控制多台冷氣機，方便消費者掌握家中各個房間內的空調狀況。

LG DualCool 雙迴轉變頻空調 WiFi 遠控版新品，採用更節能的雙迴轉壓縮機，比傳統定頻空調可有效減少 70% 的能源消耗，還能提高 40% 快速冷房。

LG DualCool 雙迴轉變頻空調 WiFi 遠控版新品，提供 10年變頻壓縮機保固，讓消費者安心度更提高。

LG Styler 智慧電子衣櫥 WiFi 遠控版

此外，除了引進以上智慧大家電新品，近期梅雨季及空汙嚴重備受關注，外出的衣物也會沾上空氣中的懸浮微粒，LG Styler 智慧電子衣櫥提供更完整的衣物呵護及清潔，只要 30~40分鐘即可在家輕鬆完成殺菌、除皺及烘乾等多項需求，日常穿著的襯衫、外套或是皮衣都適用於 Styler 高級烘乾功能。LG Styler 殺菌率高達 99.9%，能有效減少衣物上的細菌及塵螨，並去除異味。擁有獨特蒸氣護理技術和擺動衣架模式，有助於保持衣物外觀整潔、平整除皺、氣味清新。而 Styler 智慧電子衣櫥 WiFi 遠控版新品，可透過 APP 遠端操控開關機和預約客制化行程，隨時隨地都能預約衣物護理。LG 期望透過 WiFi 智慧家電，帶給消費者更便利、更安心、更節能的智慧生活環境。

近期梅雨季及空汙嚴重備受關注，外出的衣物也會沾上空氣中的懸浮微粒，LG Styler 智慧電子衣櫥 WiFi 遠控版提供更完整的衣物呵護及清潔。

LG SmartThinQ 智慧感應器套組專屬貼心小管家

全面進化家中既有家電升級聯網功能

除了上述大小智慧家電外，LG 同時推出 SmartThinQ 智慧感應器套組，讓家中既有的 LG 家電立即升級聯網功能，同步使用 SmartThinQ APP 做串聯。SmartThinQ 智慧感應器套組可感應溫度、濕度、機器震動速度，並可透過 IR 紅外線偵測反射器距離。LG 冰箱搭配智慧感應器套組，可做食材「有效期限」管理；若冰箱長時間未開啟使用，則會通過電話簡訊通知告知家人，適合用於長輩居家照護。LG 洗衣機搭配智慧感應器套組，可以遠端提醒洗衣結束和自動監測筒槽清潔。LG 冷氣搭配智慧感應器套組，可遠端開關機，而到達設定溫度時冷氣會自動運轉；此外，智慧感應器套組還可以支援 80% 以上的其他品牌冷氣之特定機型。LG 清潔機器人搭配智慧感應器套組，可預約打掃，當使用外出離開模式時也能遠端控制打掃。

使用 SmartThinQ 智慧感應器套組還能強化居家安全功能，可搭配於家門和窗戶使用，隨時可傳送門窗開關狀況通知。此外，若偵測到門窗被打開，還能連動遠端控制 LG 清潔機器人居家監看功能，拍照回傳家中狀況至使用者 APP 中，就算外出也安心。同時還具備家中溫度、濕度監控功能，提供最佳推薦的溫度和濕度範圍建議，當家中環境達到預設溫度或濕度時，即會遠端開啟 LG 空調或除濕機。透過 LG SmartThinQ App，消費者可將家中 WiFi 大小家電，和搭配智慧感應器套組的一般家電整合在同一個 APP 中，讓居家生活更智慧，消費者能隨時關心家人的生活起居，進而讓家庭生活更緊密。

LG 推出 SmartThinQ 智慧感應器套組，讓家中既有的 LG 家電立即升級聯網功能，同步使用 SmartThinQ APP 做串聯。

LG SmartThinQ 智慧感應器套組專屬貼心小管家，全面進化家中既有家電升級聯網功能。

SmartThinQ 智慧感應器套組可感應溫度、濕度、機器震動速度，並可透過 IR 紅外線偵測反射器距離。

LG 冰箱搭配 SmartThinQ 智慧感應器套組，可做食材「有效期限」管理；若冰箱長時間未開啟使用，則會通過電話簡訊通知告知家人，適合用於長輩居家照護。

LG 冷氣搭配 SmartThinQ 智慧感應器套組，可遠端開關機，而到達設定溫度時冷氣會自動運轉。

SmartThinQ 智慧感應器套組能強化居家安全功能，可搭配於家門和窗戶使用，隨時可傳送門窗開關狀況通知。

LG 洗衣機搭配 SmartThinQ 智慧感應器套組，可以遠端提醒洗衣結束和自動監控筒槽清潔。

SmartThinQ 智慧感應器套組，若偵測到門窗被打開，能連動遠端控制 LG 清潔機器人居家監看功能，拍照回傳家中狀況至使用者 APP 中，就算外出也安心。

LG 清潔機器人搭配 SmartThinQ 智慧感應器套組，可預約打掃，當使用外出離開模式時也能遠端控制打掃。

透過 LG SmartThinQ APP，消費者可將家中 WiFi 大小家電，和搭配 SmartThinQ 智慧感應器套組的一般家電整合在同一個 APP 中，讓居家生活更智慧。

【LG TWINWash 雙能洗 WiFi 滾筒洗衣機 產品規格】

【LG 門中門魔術空間 WiFi 遠控版對開冰箱 產品規格】

【LG 門中門魔術空間 WiFi 遠控版上下門冰箱 產品規格】

【LG DualCool 變頻空調 WiFi 遠控版 產品規格】

【LG Styler 智慧電子衣櫥 WiFi 遠控版 產品規格】

【LG SmartThinQ 智慧感應器套組 產品規格】

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。