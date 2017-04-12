全能天后楊丞琳擔任 LG G6 年度代言人

【2017年04月12日，台北】台灣 LG 電子今 (12) 日正式宣布，邀請亞洲全能天后楊丞琳擔任 LG G6 年度代言人。LG G6 自推出以來即以其優越的性能及出色的設計橫掃國際各大獎項，更一舉奪下 MWC 2017 最佳智慧型手機大獎。LG 為展現深耕台灣市場的承諾，特地邀請於影視歌三方皆有亮眼表現的楊丞琳擔任 LG G6 年度代言人，期望透過她內外兼備的全能表現，完美詮釋 LG 旗艦機皇 G6 不容小看的驚人魅力。即將在台上市的 2017 旗艦機皇 LG G6 卓越的外型設計與驚豔功能，在全球上市之後，便獲得市場一致好評，此次與楊丞琳的合作，必將吸引台灣消費者的目光及注目，為 LG 手機銷售再創佳績。

LG 邀請全能天后「楊丞琳」擔任 G6 年度代言人，完美詮釋新機不容小看的驚人魅力。

LG G6 強大的創新技術以及嶄新功能，讓喜愛依賴手機完成各種生活冒險的楊丞琳備感欣喜。

LG G6 回歸基本設計初衷，細膩聚焦消費者需求，是一支融合了智慧型手機精髓及最佳使用者經驗的旗艦產品。台灣 LG 電子董事長金載承表示：「楊丞琳在工作努力不懈的精神，以及總是為觀眾帶來耳目一新作品的全能形象，與 LG 期望透過創新科技為消費者打造美好生活的理念高度契合，因此特別邀請楊丞琳在今年擔任 LG G6 的年度代言人，未來楊丞琳也會以代言人的身分，引領消費者透過 LG G6 體驗超乎期待的全新智慧行動生活。」

LG G6 強大的創新技術以及嶄新功能，讓喜愛依賴手機完成各種生活冒險的楊丞琳備感欣喜。楊丞琳微笑表示：「大螢幕手機一直是我的最愛，日常生活中也隨手回覆朋友訊息或使用手機各種功能，不過大螢幕手機常常需要兩支手才能夠靈活操作。但 LG G6 不但具備 5.7吋大螢幕，機身僅 7.9mm 寬，一支手就能掌控，讓我可以輕鬆使用單手持握並舒適操作，真的非常方便。」除搭載頂級規格之外，LG G6 也是一隻內外兼具的智慧型手機，以輕量化鋁合金和強化玻璃打造迷人機身，呈現極簡風格，更成為楊丞琳手上的時尚配件。楊丞琳表示：「LG G6 流線型的時尚外表，同時具備金屬光澤及鏡面質感的機身設計，讓我一眼看到就愛不釋手，同時也成為我隨身攜帶的最佳時尚配備選擇，讓我不論是在工作中或是朋友聚會場合都是眾人注目的焦點。」

而接下來也將有更多關於楊丞琳的相關代言訊息，即將上市的 G6 將會是首波曝光產品，在之後一系列的廣告中，楊丞琳也會不遺餘力的推薦她所喜愛的 LG G6 給每一位支持她的粉絲與消費者，大家也將直擊全能天后不容小看的迷人魅力；隨時掌握 LG Mobile 最新訊息，歡迎加入 LG 台灣 Mobile 粉絲團：https://www.facebook.com/lgmobile.com.tw

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。LG力求超越傳統智慧型手機，提供更有趣的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。