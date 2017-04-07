LG母親節感恩禮讚 驚喜好禮送新機 V20絕佳耐用 功能實用 寵愛媽咪的最佳選擇

【2017年04月07日，台北】迎接一年一度的溫馨母親節，台灣 LG 電子為了慰勞媽媽一年的辛勞，特別推薦多媒體影音旗艦機 LG V20 作為送給母親的最佳好禮，推出「LG V20 寵愛母親感恩禮讚」活動與最新優惠資費方案，從 2017/4/15起至 2017/5/14日止，凡於中華電信、台灣大哥大及遠傳電信購買 LG V20，登錄 LG 官網即送超值機種；於指定通路購買即可獲得市價 NT$1,599元的 V20 限量好禮，數量有限送完為止。LG V20 最新特惠資費方案請洽各電信通路，詳情以電信通路公告為準。

LG V20 自上市以來即不斷受到市場青睞，各種實用的多媒體影音功能更是獲得消費者好評，不論是運用手機觀看各式影音內容或是想隨手紀錄美好生活，V20 都能夠輕鬆完成，更通過美國軍規防撞測試 - MIL-STD 810G，即使使用過程中不小心滑落仍能正常運作，讓媽咪用的好安心。

台灣 LG 電子推薦多媒體影音旗艦機 LG V20 作為送給母親的最佳好禮，推出「LG V20 寵愛母親感恩禮讚」活動與最新優惠資費方案。

LG V20 搭載多樣實用影音旗艦功能以及超強攝錄技術，是寵愛媽咪的最佳送禮選擇。

LG V20通過美國軍規防撞測試 絕佳耐用更安心

旗艦影音功能結合超強攝錄技術帶給媽咪精采生活

LG V20 通過美國軍規防撞測試-MIL-STD 810G，即使使用過程中不小心從高處摔落，實驗證明不論以任何角度撞擊地面，包括正面、背面、側邊和邊角，均能承受衝擊力並維持正常運作。安全耐撞讓媽媽們再也不用擔心手機落，精采時刻隨時享受。

結合「音、影、護」全方位功能的多媒體影音旗艦機 LG V20，具備 5.7吋的 QHD 超大螢幕並結合內建的 32位元 Hi-Fi Quad DAC 晶片以及隨盒附贈的 B&O PLAY 耳機，讓 LG V20 成為媽咪手中最強的追劇神機，使用 V20 觀賞戲劇以及聽音樂時都能夠享受影音的雙重極致體驗。搭載前後雙廣角的相機鏡頭和專業攝錄模式，不管是小孩熱鬧的生日會或是與家人一同出遊的樂活旅程，媽咪都能夠用手機輕鬆捕捉美麗畫面，保留生活中的動人記憶。

LG V20 通過美國軍規防撞測試，安全耐撞讓媽媽們再也不用擔心手機滑落，使用方便更安心。

LG V20 具備 5.7吋的 QHD 超大螢幕並結合內建的 32位元 Hi-Fi Quad DAC 晶片以及隨盒附贈的 B&O PLAY 耳機，成為媽咪手中最強的追劇神機。

LG V20 寵愛母親感恩禮讚活動

● 購買日期：2017/4/15~2017/5/14

● 官網登錄時間：2017/4/15~2017/5/20

● 活動辦法：

- 電信通路：活動期間，消費者凡於中華電信、台灣大哥大及遠傳電信購買 LGV20，並於 LG 官網完成登錄，即贈送限量好禮。消費者於購買後需於官網登錄姓名、電話、購買機型等資訊，並上傳購買憑證。經資格審查符合後可獲得對應之贈送機型。評判依據依照消費者登錄官網時間之先後順序發送，各電信商贈送手機之數量有限，送完為止。

- 指定通路：消費者於活動期間之內到指定通路購買 LG V20，即送 V20 限量配件禮盒。指定通路名單詳情請洽 LG 官網公告。

● 詳細贈品數量以各通路為準。發放手機之名單LG不另行公告。

● 活動內容

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。LG力求超越傳統智慧型手機，提供更有趣的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。