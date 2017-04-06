2017「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」啟動 開拓偏鄉孩童視野實踐夢想從「希望起飛」開始 追夢女孩曾沛慈擔任 LG 公益活動「希望導師」 攜手大學生一同傳愛

「第一次穿上飛行員的衣服，我覺得自己很神氣，還在飛機裡面操作機器，才知道開飛機原來是一件很複雜的事情，這麼重的機器要飛到天空中，應該有很多要學吧？…我希望有一天可以開飛機，飛到天空中…」2016年底，台灣 LG 電子邀請最佳大學生團隊輔導的偏鄉孩童北上時，在職業探索樂園體驗各行各業，其中一位孩子靦腆地說出自己的夢想。這個契機觸動了台灣 LG 電子 2017年企劃全新主題「希望起飛」，號召大學生於徵件提案中，加入潛能計畫，希望為偏鄉孩童萌生更具體的希望目標。

【2017年4月06日，台北】台灣 LG 電子今宣布啟動 2017「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」公益活動，並以「希望起飛」為全新方向，第三度攜手大學生，以「希望起飛」為主題，加入八大智能潛能發展項目，挖掘孩童的智能天賦。此外，今年更邀請追夢7年終於推出個人專輯，歌聲清亮溫暖的知名藝人曾沛慈，擔任 2017年 LG 公益活動「希望導師」，以自創歌曲「小路亂撞」唱出公益服務的精神，號召大學生一同加入公益行列，於4月1日開跑徵件的 2017「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」公益活動中，發揮創意打造最適合偏鄉孩童的熱血提案，牽起偏鄉孩童的手，創造更多的愛與感動。

台灣 LG 電子董事長金載承表示：「長時間關注偏鄉弱勢孩童的發展，發揮社會企業責任，是台灣 LG 電子深耕台灣市場的承諾之一。台灣 LG 電子從 2008年開始推動「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」公益活動，期間除了與喜憨兒社會福利基金會合作，在學期間持續贊助偏鄉學校愛心餐盒，並於 2015年起邀請大專院校學生成為偏鄉孩童的夢想領航員，連續三年前進偏鄉陪伴孩童，實現台灣資源欠缺的地方孩童心中的夢想。同時，透過企業的力量，讓更多人看見偏鄉關懷的重要性，並加以關注。今年更以『希望起飛』為方向，邀請希望導師與年輕學子一同探索偏鄉孩童未知的潛能，注入希望的幼芽。」

台灣 LG 電子邀請知名藝人曾沛慈，擔任 2017 LG 希望起飛的「希望導師」，以自創歌曲「小路亂撞」獻聲「希望起飛」宣傳影片。

LG「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」公益活動，2017年以「希望起飛」為主題，探索孩子們未知的潛能，讓夢想的實踐從希望起飛開始。

LG 邀請 2016年獲得最佳團隊的銘傳大學-廣告暨策略行銷系的同學，拍攝宣傳照一同力邀熱血青年加入。

用愛探索孩童潛能，讓夢想實踐從「希望起飛」開始

LG「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」公益活動今年擴大目標，以「希望起飛」為主題，不僅幫助偏鄉孩童實現夢想，更要探索孩子們未知的潛能，讓夢想的實踐從希望起飛開始。從過去三年的經驗中，LG 觀察到偏鄉孩童往往因為家中環境限制，大多沒什麼機會走出家鄉，相較於都市孩童，有限的視野也限制了他們未來的發展選擇。為了改善偏鄉孩子的現況，帶來更多希望與關愛，LG 今年不僅號召大專院校學子共同以一份愛心傳遞兩份希望，更邀請追夢 7年的曾佩慈擔任 2017 LG 希望起飛的希望導師，以自身奮鬥歷程鼓勵更多莘莘學子一起加入愛的行列，共同成為偏鄉孩童啟蒙的起點。

歌手曾沛慈擔任 2017「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」希望導師

號召年輕學子加入團隊 將愛與希望傳遞偏鄉

2017 LG「Life's Good with HOPE 希望。傳愛 希望起飛」特別邀請知名藝人曾沛慈擔任 2017 LG 希望起飛的希望導師，以自創歌曲「小路亂撞」獻聲「希望起飛」宣傳影片，期待鼓勵大學生一起加入愛的行列，一同灌溉偏鄉孩童的未來。選秀節目出道的曾沛慈，清新可愛的形象搭配催淚嗓音，在《超級星光大道》中勇奪第六名的好成績，而真正開始受到大眾的矚目卻是參與戲劇《終極三國》演出後。即便戲劇作品獲得外界好評，曾沛慈仍無法忘記歌手夢，期待有一天能擁有自己的個人專輯。這一等就是好幾年，七年過去，當曾沛慈如願站上專輯發表會的舞台，前奏響起短短三秒鐘便開始哽咽落淚。曾沛慈在影片中感性說道：「我把那幾百、幾千個日子化作淚水在記者會上一次哭完了。」除了感謝在等待途中帶領他走進戲劇之路的貴人，也慶幸自己沒有放棄，追夢女孩曾沛慈以自己的故事帶給孩童逐夢的勇氣與希望，並號召大專院校學生，與她共同參與這項別具意義的希望起飛，於今年夏天成為偏鄉孩童的希望導師。(希望起飛影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=DLdk1TYDIN8)

「LG希望。傳愛」-2017 希望起飛即日起開始徵件

第一階段

- 活動日期：2017年4月1日起至5月31日止

- 活動內容：投稿團隊以「希望起飛」為主題，於提案中加入潛能開發、才藝發展以及城市探索體驗相關課程設計，並參考活動辦法中建議之偏鄉國小名單。企劃書與相關申請文件完成後，連同問卷書以電子郵件寄至『LG 希望。傳愛-希望起飛活動專屬信箱。

- 活動信箱：lgcsr@prestigepr.com.tw

第二階段

- 活動日期：2017年07月01日至09月05日止

- 活動內容：希望起飛入選者於暑假期間進行偏鄉孩童陪伴，並以手機產品記錄今年度希望起飛執行內容，並在指定日期前傳至活動指定網站，透過公開票選最高票獲得最佳希望團隊獎，獲得LG優質好禮。

- 詳細報名方法及更多內容請參考以下網站連結：http://www.lghope.com/2017/

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。