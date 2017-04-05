2017 台北電器空調 3C 影音大展 LG 家電優惠方案 科技串聯居家新視野開創美好生活藍圖

【2017年4月5日，台北訊】LG 引領業界科技，於台北電器空調 3C 影音大展期間，展出多項 IoT 物聯網智慧家電產品，從搭載 webOS 的 LG 智慧電視到支援 WiFi 連網技術的大小家電，都是 LG 智慧生活家電耕耘最好的證明，並展示 Nano Cell 技術的 SUPER UHD TV 系列、能遠端客製洗衣行程的 TWIN Wash 雙能洗洗衣機、首度支援 WiFi 功能的門中門對開冰箱，以及多項智慧小家電皆搭載 WiFi 功能等。多項商品於台北電器空調 3C 影音大展世貿一館 LG 攤位 B502 華麗登場，凡於 2017/04/07~2017/04/10 期間，購物滿額再送多項精美好禮，購買 OLED TV 55B6T，即贈價值萬元空氣清淨機；OLED TV 65E6T 或 OLED TV 65B6T 贈送價值萬元以上掃地機器人！數量有限，送完為止。

LG 電子於台北電器空調影音大展期間展出多項 IoT物 聯網智慧家電產品，搭配各式優惠方案，提供消費者輕鬆入手頂級產品的機會。

OLED TV 絕美畫質搭載 webOS 智慧電視平台 提供便利智慧的視覺饗宴

LG 不斷以創新優異的技術在電視產業扮演領導地位，提供消費者最頂級的視覺享受。全系列高階電視 OLED TV 與 SUPER UHD TV 皆搭載最新版的 webOS 智慧電視平台，讓電視變得極為容易使用。功能更加提升的 Magic Remote 與全新的 Magic Link 功能，讓消費者可以更輕鬆操控以及更快速觀賞節目。

LG OLED TV 結合 WRGB 四色顯示技術及自體發光面板雙重技術，成為引領未來電視的指標。搭載 HDR 高動態範圍顯示技術，能將影像色彩及亮度細節以最高品質呈現，提供更真實細膩的觀影畫面，追尋超乎期待的完美視覺響宴。LG OLED TV 是目前業界唯一能將 HDR 高動態範圍影像功能發揮到淋漓盡致、使色彩及光影細節，甚至包含細小的亮點與黑暗區域，都能精準完整呈現；同步支援 Dolby Vision 及 Ultra HD Premium 兩種規格，更實現了絕美畫質的新視界。LG SUPER UHD TV 能夠顯示最逼真的影像，產生極為細膩而且準確的色彩，以及更寬廣的觀賞視角。所有 SUPER UHD TV 機型都具備 Active HDR 與 Dolby Vision 技術，支援多種 HDR 格式，讓使用者能觀賞所有類型的高畫質 HDR 內容。

消費者凡於展覽活動期間，購買 OLED TV 65E6T，即贈送價值萬元以上掃地機器人。

TWIN Wash 雙能洗洗衣機 雲端客製洗衣行程

LG 洞悉消費者需求，首創 TWIN Wash 雙能洗洗衣機，貼心時尚符合人體工學的設計，讓使用者能更容易投放衣物與擁有更廣的內部視角；而傾斜式門蓋則讓消費者不需彎腰即可輕易拿取衣物。加上 NFC Tag on 技術讓智慧型手機與 LG 家電產品快速配對，不僅可因應需求即時下載最適合的洗衣行程洗衣，不用更換洗衣機也可立即擁有新的洗衣行程。LG Mini Wash 迷你洗衣機容量精巧，非常適合洗滌需特殊處理的衣物，包含貼身衣物、女性內衣、精緻衣物、運動服、深色衣服等。在日常洗滌中需要被獨立清洗的衣物可獲得最輕鬆的解決方案，於台北電器空調 3C 影音大展期間，也會於現場展出搭載 WiFi 功能的 TWIN Wash 雙能洗洗衣機。

LG TWIN Wash 雙能洗洗衣機，貼心時尚符合人體工學的設計，搭配傾斜式門蓋則讓消費者不需彎腰即可輕易拿取衣物。

門中門對開冰箱搭載WiFi功能 好禮優惠自由搭配 聰明主婦新選擇

門中門魔術空間五門冰箱是一款兼具節能、除菌及強大收納功能的旗艦級產品，獨特的門中門魔術空間及全新 Smart 鮮淨過濾系統，創造出收納的最大便利性，同時能有效阻擋冷空氣流失。右邊的門中門只要一個按鈕就可以從外側開啟，也可以從內側開啟，適合放置常用的食品，例如點心、飲料和午餐等等。左邊的冰箱門可以藉由底端的開關打開，提供更多輕鬆取用的儲藏空間。有了 LG 的創新門中門設計，不需要開啟整台冰箱，可減少多達 47% 的冷空氣流失，讓食物的新鮮度更持久。2017 台北電器空調 3C 影音大展期間，現場展示首次搭載 WiFi 功能門中門對開冰箱，提供聰明主婦智慧選擇。

智慧小家電 WiFi 科技全面來襲 創造嶄新智慧生活新距離

物聯網時代全面啟動，LG 於台北電器空調 3C 影音大展期間，除了展示新品，同步展售多項智慧小家電，LG 全新推出的 PuriCare™ 變頻除濕機，搭載 WiFi 遠端控制功能，簡單透過 LG SmartThinQ APP 一指設定，隨時隨地掌控家中空氣濕度，讓消費者出門在外也能透過手機輕鬆操控產品。LGCordZero™ WiFi 遠控小精靈清潔機器人及 LG PuriCare™ 空氣清淨機超淨化大白 WiFi 遠控版兩款智慧小家電，皆支援物聯網功能，讓消費者再也不必受限於空間的困擾，遠端遙控就能為家族成員提供更安心、健康的服務。

LG 推出全新 PuriCare™ 變頻除濕機，搭載 WiFi 遠端控制功能，讓消費者出門在外也能透過手機輕鬆操控產品。

LG 2017 台北電器空調 3C 影音大展

LG 電子於台北電器空調影音大展期間展出視聽娛樂 (4K OLED TV、SUPER UHD TV、UHD TV)、家電產品 (洗衣機、冰箱、冷氣、吸塵器、除濕機、掃地機器人、空氣清淨機等) 多項優質商品，搭配各式優惠方案，提供消費者輕鬆入手頂級產品的機會。

● 活動日期：2017年04月07日至04月10日

● 活動時間：上午10時至下午6時

● 活動地點：台北世貿一館 LG 攤位 B502

● 優惠方案

◎買就送：凡消費即可獲得多項生活好禮，每滿一萬再多加一件，滿額三萬好禮再升級！(消費三萬以上分開計算，恕不累計贈品)

3萬以上：小牛杯一個 (限量 100份) 或香水洗髮精禮盒 (限量 120個)，隨機贈送。

5萬以上：不倒杯一個 (限量 120個) 或萬國插座 (限量 50個) 或陶瓷刀具組 (限量 60個) 隨機贈送。

8萬以上：安妮湯鍋 (限量 60個)。

12萬以上：360無線監視器 (限量 30個)。

*以上贈品數量有限，送完為止不補送。

◎電視專案：

1. 購買指定品項，即贈精美好禮。

購買產品 OLED55B6T

- 回函贈品 LG 空氣清淨機 (PS-W309WI)

購買產品 OLED65B6T、OLED65E6T、75UH655T

- 回函贈品 LG 變頻掃地機器人 (VR65713LVM) 或 UHD TV (43UH610T)

2. 購買 4K UHD TV 即贈小牛杯一個 (限量 150個)。

3. 購買電視即贈 HDMI 線一條 (限量 150條)。

◎家電專案：

1. 購買產品 TWIN Wash 雙能洗洗衣機、Styler 智慧電子衣櫥

- 隨貨贈品 氣泡水機一台

購買產品 對開冰箱

- 隨貨贈品 膳魔師刀具組一組

購買產品 上下門冰箱

- 隨貨贈品 小牛杯一個

購買產品 滾筒洗衣機

- 隨貨贈品 膳魔師刀具組一組

購買產品 直立式變頻洗衣機

- 隨貨贈品 ALFI 保溫壺

購買產品 冷氣

- 隨貨贈品 平底鍋

2. 現場另有回函贈品多項好禮優惠。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、商用顯示器與安全系統等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV 等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG 承諾將以曾獲獎項加持的LG SIGNATURE OLED TVs與SUPER UHD TVs來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。