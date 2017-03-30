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LG好禮表心意 滿滿愛意送媽咪 購買指定家電產品 抽六大夢幻家電超誠意
【2017年03月30日，台北訊】母親節將至，為犒賞媽媽一年的辛勞，台灣 LG 電子推出「好禮表心意 說不出的愛意」雙重優惠活動「心意好禮 買就送」與「心意好禮 買再抽」，推薦多項母親夢幻家電逸品清單，表達滿滿的愛意。凡於 2017/03/24 至 2017/05/31 活動期間購買 LG 指定家電，即可獲得超值好禮；其中選購 LG 旗艦系列對開冰箱指定型號或 Styler 智慧電子衣櫥，即可兌換送明星商品空氣清淨機一台；購買 WiFi 遠控小精靈清潔機器人，兌換送勳風 K歌棒一支；而購買推薦的 TWINWash 雙能洗指定組合或 Slim/Match 窄版冰箱更祭出超值加碼送。另外，活動期間內購買 LG 指定家電，登錄官網註冊成功，有機會再抽「夢幻明星家電 2件組」，獎項總價值超過百萬，最多可享有三次抽獎機會，越早購買，中獎機會越高，不容錯過的超值好康，保證讓你滿載而歸！
LG Smart 生活家電商品企劃 Team 文京珍協理表示：「LG Smart 生活家電持續秉持『心科技‧新感動』的品牌理念，持續創新並寵愛女性消費者需求，因此特別在今年母親節前夕，推出『好禮表心意 說不出的愛意』優惠活動，不論是要送給媽媽還是寵愛自己，在這個特別的節日裡都能感受到 LG 的誠意。」
台灣 LG 電子推出「好禮表心意說不出的愛意」雙重優惠活動「心意好禮 買就送」與「心意好禮 買再抽」，推薦多項母親夢幻家電逸品清單，表達滿滿的愛意。
旗艦系列指定商品送空氣清淨機最誠意 豪華、精典系列買就送多樣好禮
為了減輕家事負擔，台灣 LG 電子於母親節推出「好禮表心意 說不出的愛意」活動，第一重「心意好禮 買就送」優惠活動，凡購買旗艦系列之指定家電，即可獲得超值好禮。其中，凡購買 Styler 智慧電子衣櫥或對開冰箱指定型號，申請兌換就送出市價 NT$14,900元的空氣清淨機-大龍捲風蝸牛 (PS-V329CS) 一台，可透過偵測的數據和淨化顯示燈的顏色，了解肉眼看不到的極細懸浮微粒 PM1.0 的濃度，輕鬆為家人的健康把關。Styler 智慧電子衣櫥全新概念的衣物護理方式，面對即將到來的梅雨季，能有效減少衣物上的濕氣、細菌及塵螨，殺菌率高達 99.9%，並能去除擾人的異味，不需要天天清洗，就能安心呵護一家人衣物。而凡於活動期間購買 WiFi 遠控小精靈清潔機器人，兌換送勳風 K歌棒一支。另外，購買 LG 豪華系列或精典系列之指定家電，即可獲得 BRITA 濾水壺、洗衣紙、7-11 商品卡等多樣好禮大方送，LG 陪著消費者歡慶母親節，多樣超值推薦好禮獎不完。此時不買，更待何時！
LG 母親節推出「好禮表心意 說不出的愛意」活動，第一重「心意好禮 買就送」優惠活動，凡於活動期間購買 WiFi 遠控小精靈清潔機器人，兌換送勳風K歌棒一支。
台灣 LG 電子於母親節推出「好禮表心意 說不出的愛意」活動，凡購買旗艦系列之指定家電 Styler 智慧電子衣櫥或對開冰箱指定型號，申請兌換就送出市價 NT$14,900元的空氣清淨機-大龍捲風蝸牛 (PS-V329CS) 一台。
TWINWash 雙能洗、窄版冰箱組合隨心所欲加碼送
LG 體貼媽媽照顧家人的辛勞，提供客製組合家電產品，能減省媽媽家事時間，更能照顧家人居家生活。TWINWash 雙能洗提供革命性的洗滌方式，上置 LG 滾筒洗衣機，下搭 3.5公斤迷你洗衣機，可以同時清洗不同種類衣物。凡於活動期間購買 TWINWash 雙能洗 21 或 19公斤組合指定型號，除了可享有「買就送」超值好禮，再享加碼送 LG 空氣清淨機-大龍捲風蝸牛 (PS-V329CS) 一台，另購買 15、17、18公斤指定型號，再享加碼送 7-11 商品卡 NT$4000 至 6000元。LG Slim/Match 窄版冰箱，獨特的客製化設計，可以隨心所欲按照家人需求，自由選購單台或雙併組合，達到生、熟食分開的需求，為全家人的健康做把關。冰箱把手可依照家庭環境及使用者習慣更換成左開或右開形式，消費者可根據居住環境調整。除了購買單台窄版冰箱指定型號，送勳風 K歌棒、7-11 商品卡 NT$1,000元、Brita 濾水壺一個；若購買雙併窄版冰箱指定型號，則加碼回饋勳風 K歌棒二支、7-11 商品卡 NT$4000元、Brita 濾水壺二個。LG 準備多項豐富好禮回饋，滿足每個家庭的不同需求，享受最隨心所欲的加碼送！
LG 窄版冰箱組合隨心所欲加碼送，購買雙併窄版冰箱指定型號，則加碼回饋勳風 K歌棒二支、7-11商品卡 NT$4000元、Brita 濾水壺二個。
凡於活動期間購買 TWINWash 雙能洗 21 或 19公斤組合指定型號，除了可享有「買就送」超值好禮，再享加碼送 LG 空氣清淨機-大龍捲風蝸牛 (PS-V329CS) 一台，另購買 15、17、18公斤指定型號，再享加碼送 7-11商品卡 NT$4000至6000元。
購買 LG 指定家電 抽夢幻明星家電表心意
台灣 LG 電子準備豐富回饋好禮，讓說不出的愛意，從好禮表心意開始。獻出第二重「心意好禮 買再抽」優惠活動，推出 6大夢幻明星家電清單大獎，凡於 2017/03/24 至 2017/05/31 活動期間購買 LG 指定家電，至官網註冊成功並登錄商品，就有機會獲得 LG 夢幻好禮，獎項總價值超過百萬。心意好禮共三款組合：(A) 窄版冰箱 + WiFi 清潔機器人、(B) Styler 智慧電子衣櫥 + 直立式無線吸塵器、(C) TWINWash 雙能洗 + 空氣清淨機。LG 將於 4/24、5/15、6/5 每次抽出五位中獎者，總共 15個獲獎名額，每人可獲得一款夢幻明星家電 2件組，越早購買，中獎機會越高，一次將夢想家電組合通通送給媽咪，感受滿滿的心意！
台灣 LG 電子於母親節推出「好禮表心意 說不出的愛意」活動，第二重「心意好禮 買再抽」優惠活動，購買 LG 指定家電，至官網註冊成功並登錄商品，就有機會獲得 LG 夢幻好禮，心意好禮共三款組合：(A)窄版冰箱 + WiFi 清潔機器人、(B)Styler 智慧電子衣櫥 + 直立式無線吸塵器、(C)TWINWash 雙能洗 + 空氣清淨機。
LG「好禮表心意 說不出的愛意」優惠活動 - 「心意好禮 買就送」
● 活動時間：2017/03/24~2017/05/31
● 活動內容：凡於活動期間購買 LG 指定家電產品，即可獲得指定貼心好禮。
● 活動網站：http://www.lgevent-tw.com/branding/2017marsp
● 贈獎方式：(詳情請見活動網站)
1. 隨貨送：贈品隨購買商品配送，不需回函或線上申請。
2. 兌換送：採回函申請或線上申請二選一。
● 活動辦法：
LG「心意好禮買再抽」夢幻明星家電 2件組
● 活動日期：2017/03/24~2017/05/31
● 活動內容：活動期間凡購買 LG 指定家電 (不含 IT、手機產品)，至 LG 官網 (www.lg.com/tw) 登錄並成為會員即可參加「夢幻明星家電 2件組」抽獎，最多可享有三次抽獎機會，每次抽出 5名中獎者 (共15名)，愈早購買，中獎機會越高。
● 登錄時間：2017/03/24 凌晨0:00 ~ 2017/06/01 晚上23:59。
● 抽獎獎項：共有三款組合，有機會獲得「LG 夢幻明星家電 2件組」，獎項總價值超過百萬，詳情請參考 LG 活動網頁。
● 兌獎方式：
中獎名單統一於 LG 官網活動網頁公布，並於一週內以電話及 email 通知。中獎者需於通知後一週內檢附以下文件寄到【LG 好禮表心意】活動小組，未提供完全者視同放棄領獎權利，恕不另外通知。
● 活動網站：http://www.lgevent-tw.com/branding/2017marsp
● 活動專線：0809-066-669 (星期一至星期五，9:00~12:00、13:30~18:00)
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子生活家電與空調公司】
LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。
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