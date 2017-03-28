抗潮大作戰 LG PuriCare™ 變頻除濕機驚豔上市 除濕、乾衣、烘鞋、烘衣櫃 一機多用 奈米離子主動淨化抑菌 打造「乾」「淨」居家環境

【2017年03月28日，台北】台灣氣候潮濕，每逢下雨或換季時，居家空間往往成為黴菌和塵蟎等過敏原的最佳溫床。該如何時常保持居家環境「乾」「淨」，成為許多消費者最關心的議題。台灣 LG 電子發表全新設計時尚的 LG PuriCare™ 變頻除濕機，強調快乾、靜音、節能，除了提供居家空間除濕，並能一機多用，帶來乾衣、烘鞋、烘衣櫃等多元除濕功能。同時能夠釋放奈米離子，主動分解有害物質，抑制細菌病毒生長，淨化室內空氣。LG PuriCare™ 變頻除濕機搭載 Wi-Fi 遠端控制功能，並擁有業界最多的 18項安全裝置，讓消費者出門在外 APP 一指搞定家中環境，更不用擔心機器運作安全，隨時讓家中室內空間乾乾「靜」淨萬無一「濕」。LG PuriCare™ 變頻除濕機三月上市，15公升日除濕量，建議售價 NT$17,900元。

LG Smart 生活家電商品企劃文京珍協理表示：「台灣常因氣候變化及溫度改變，造成室內濕氣重且黴菌和塵蟎滋生，同時家中密閉的衣櫃或或淋過雨的鞋子濕氣不易散去，造成發霉或異味，更容易誘發過敏症狀發作。因此，LG 持續創新深入洞察消費者需求，推出 LG PuriCare™ 變頻除濕機新品，大容量除濕更可一機多用，可透過烘鞋及烘衣櫥的專用配件來維持鞋衣乾燥，取代需另外購買的拋棄式除濕產品或烘鞋機，消費者隨時保持居家環境乾爽舒適。」

LG PuriCare™ 變頻除濕機，結合「多功能除濕」、「變頻科技」、「奈米離子主動淨化」三大創新技術，打造安全舒適乾爽的居家空間。

LG PuriCare™ 變頻除濕機採用智慧變頻壓縮機，擁有優異的除濕效能，日除濕量為 15公升，與室內乾燥相比，更能以 9倍快的速度乾燥衣物。

LG PuriCare™ 變頻除濕機 創新三大技術 居家環境乾乾「靜」「淨」

LG PuriCare™ 變頻除濕機，結合「多功能除濕」、「變頻科技」、「奈米離子主動淨化」三大創新技術，強調乾乾「靜」「淨」：快乾、靜音、淨化，打造安全舒適乾爽的居家空間，且主動分解室內空氣中的有害物質，並減少居家環境塵蟎與黴菌滋生的困擾。

● 多功能除濕

LG PuriCare™ 變頻除濕機能夠有效減少室內濕度，同時也兼具衣物乾燥、烘衣櫃及烘鞋的功能，只要接上衣櫃管套，就能輕鬆插入狹窄的抽屜裡保持家中衣物的乾燥，特別在衣櫥、鞋櫃等密閉小空間，做好局部除濕，不必再另外購買拋棄式除濕產品。而針對長時間穿著或雨天所淋濕的鞋子，只要簡單利用 Y字型烘鞋管套件，就能更快速烘乾鞋履，保持鞋內乾燥，以避免臭味及減少黴菌產生，甚至能放入棉被中去除濕氣。一機多用讓家中各個潮濕角落都可保持乾爽，不再為居家塵蟎與黴菌感到困擾。

● 變頻科技

LG PuriCare™ 變頻除濕機採用智慧變頻壓縮機，擁有優異的除濕效能，日除濕量為 15公升，與室內乾燥相比，更能以 9倍快的速度乾燥衣物。此外，強調極靜音運轉，最低僅有 32分貝，並具低耗能特色，與 LG 定頻機種比較，除濕電力節省 35%，同時除濕出風溫度比一般除濕機減少 10度，能夠維持室內正常溫度，且帶給我們乾淨又安靜的環境。

● 奈米離子主動淨化

除了除濕功能，LG PuriCare™ 變頻除濕機還能夠主動釋放奈米離子，有效分解室內空氣中的有害物質，抑制細菌與病毒的生長，有效淨化家中空氣。另外，即使不使用除濕功能，也可單獨開啟奈米離子功能運作，主動淨化帶給家人最潔淨的呼吸。

LG PuriCare™ 變頻除濕機同時兼具衣物乾燥、烘衣櫃及烘鞋的功能，提供烘鞋專用配件及衣櫥專用配件。

LG PuriCare™ 變頻除濕機還能夠主動釋放奈米離子，有效分解室內空氣中的有害物質，抑制細菌與病毒的生長，有效淨化家中空氣。

搭載 Wi-Fi 遠端控制 家中濕度一手掌握

LG 全新推出 PuriCare™ 變頻除濕機，搭載 Wi-Fi 遠端控制功能，讓消費者出門在外也能透過手機輕鬆操控產品開關機、預約除濕、選擇運轉模式、建議運轉模式、查詢濕度歷史紀錄、能源監控及智慧診斷等功能。搭配 APP 主動推播通知，當除濕機關機狀態時，可自動偵測濕度，濕度到達 80% 以上時，APP 自動跳出通知，消費者即能輕鬆遠控開機。簡單透過 LG SmartThinQ APP 一指設定，隨時隨地掌控家中空氣濕度，創造高品質居家環境，給家最無微不至的乾爽舒適。

LG 全新推出 PuriCare™ 變頻除濕機，搭載 Wi-Fi 遠端控制功能，讓消費者出門在外也能透過手機輕鬆操控產品。

符合人體工學的新穎設計 擁有業界最多安全裝置

LG PuriCare™ 變頻除濕機外觀極富時尚設計感，榮獲德國紅點設計大獎，搭配符合人體工學的便捷拉手設計和 360° 滑動滾輪，讓消費者不需彎腰就可輕鬆移動除濕機至家中任何空間。LG 貼心以女性使用者為考量，單手抽取式水箱設計讓女性消費者也能輕易提取水箱，透明的水箱設計讓檢視儲水量更一目了然。此外，LG PuriCare™ 變頻除濕機擁有業界最多的 18項安全裝置，連續運轉 24小時，壓縮機自動停止一小時。此外，全機有 3年保固，智慧變頻壓縮機和變頻馬達皆有 10年保固，並提供到府檢修等多項優質售後服務，有效提升除濕安全及商品品質保障，打造舒適居家環境，讓消費者出門在外也能安心操控使用。

LG PuriCare™ 變頻除濕機擁有業界最多的 18項安全裝置，連續運轉 24小時，壓縮機自動停止一小時。

LG PuriCare™ 變頻除濕機產品規格表

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。