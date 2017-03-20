LG K SERIES及Stylus 3新機上市 玩轉生活樂趣 K SERIES 2017攜手掰掰啾啾 輕鬆玩更出「攝」 Stylus 3 1.8mm手寫「筆」較犀利 5.7吋超大「螢」家

【2017年03月20日，台北】台灣 LG 電子看好目前中低階手機市場的發展前景，今日宣布推出 LG K SERIES (2017) 與 Stylus 3 共四款新機，並與知名插畫家掰掰啾啾合作，針對 K SERIES (2017) 創作出獨家贈品組合、創意廣告以及網路短片，攜手翻玩手機樂趣！K SERIES (2017) 國民機種共推出 K10 (2017)、K8 (2017) 及 K4 (2017) 三款新機，在機身設計、相機功能及電力效能上全面升級，讓消費者能夠以實惠的價格輕鬆享受智慧生活的樂趣。同時上市的 Stylus 3 配備 5.7吋超大螢幕，並縮小手寫筆筆尖至 1.8mm，書寫功能更加流暢，成為玩轉創意的超大「螢」家。LG K SERIES (2017) 與 Stylus 3 將於 4/5 上市，LG Stylus 3 建議售價 NT$7,990元，於指定電信通路 (台灣大哥大、遠傳電信) 購買 LG Stylus 3 即贈送雙孔 USB 輸出旅充頭；LG K10 建議售價 NT$5,990元，LG K8 建議售價 NT$4,990元，LG K4 建議售價 NT$3,990元，於指定電信通路購買 LG K SERIES (2017) 即贈送 LGx掰掰啾啾獨家輕鬆收納禮，數量有限，送完為止。

台灣 LG 電子行動通訊事業部協理鄭相天表示：「中低階手機市場是今年兵家必爭的市場，LG 在 2017年率先推出 K SERIES (2017) 包含 K10、K8、K4 以及 Stylus 3 共四款新機，以不同產品與特色滿足消費者喜好。LG 一直關注消費者的使用體驗，四款新機不只提供消費者更多樣化的機種選擇，並針對手機功能進行升級，除了 K SERIES (2017) 搭載 LG 領先業界的相機功能以及輕薄的時尚機身外型，擁有 5.7吋超大螢幕的 Stylus 3 更加強筆觸功能，全面提升行動生活的創意樂趣。」

為了讓消費者感受 K SERIES 的輕鬆玩樂趣，此次 LG 與百萬人氣插畫家掰掰啾啾合作，除在記者會現場分享 K SERIES 的使用心得，並邀爆紅人偶奧樂雞一同體驗 120度廣角自拍，展現 K10 超廣角自拍功力。另外，掰掰啾啾也展現神來一筆的創意，運用 Stylus 3 僅 1.8mm 細的觸控筆，畫上經典漫畫人物尖頭人，體現大玩特玩的創作樂趣。

LG 與百萬人氣插畫家掰掰啾啾合作，現身記者會分享 K SERIES 的使用心得，以及此次為 K SERIES 量身打造的創意廣告創作理念。

K SERIES (2017) 更與百萬人氣插畫家掰掰啾啾進行合作，邀請筆下人物尖頭人及奧樂雞在廣告中現身，表現 K SERIES (2017)「輕鬆玩」的無限樂趣。

台灣 LG 電子看好目前中低階手機市場的發展前景，今日宣布推出 LG K SERIES (2017) 與 Stylus 3 共四款新機。

百萬人氣插畫家掰掰啾啾筆下人物奧樂雞現身活動現場，活潑討喜的個性，帶出 K SERIES (2017) 玩樂精神。

LG K SERIES (2017) 超值國民好「攝」新機 攜手掰掰啾啾輕鬆玩

LG K SERIES (2017) 共推出 K10 (2017)、K8 (2017)、K4 (2017) 三款新機，輕薄設計與弧形機身設計使握感更加舒適，打造圓潤時尚外型及賞心悅目的視覺體驗，以實惠的價格讓消費者能夠輕鬆入手。K10 更是同級機種中唯一內建 120度廣角前鏡頭的手機，超廣視野方便捕捉更多美景，自拍時能夠容納與更多好友的親密合照。此外，K SERIES (2017) 更與百萬人氣插畫家掰掰啾啾進行合作，邀請筆下人物尖頭人及奧樂雞在廣告中現身，表現 K SERIES (2017)「輕鬆玩」的無限樂趣，邀請全民一同輕鬆入手 2017 最有搞頭的國民機種。LG K10 建議售價 NT$5,990元推出放閃銀、94黑、曬愛金共三色，於台灣大哥大、遠傳電信販售；LG K8 建議售價 $4,990元，有曬愛金及寶寶藍兩色，於遠傳電信販售；LG K4 建議售價 NT$3,990元，推出耍棕二與放閃銀兩色，於中華電信、遠傳電信販售。

● 領先業界同級機款 相機功能全面升級更出「攝」

LG K SERIES (2017) 配備強大的相機功能，高畫素鏡頭讓消費者玩出拍照新花樣。K10 搭載 1300萬畫素主相機及 500萬 120度廣角前鏡頭，K8 及 K4 分別配有 1300萬畫素與 800萬畫素主相機，並配備 500萬畫素前相機。三款新機只要輕點螢幕即可快速拍照，並支援快速連拍功能，留住分秒精彩畫面，把握樂趣生活。同步支援臉部偵測、自拍感應手勢與內建補光模式，自拍美照更容易。K10 更能將照片快速上傳在 Instagram 等各種社群軟體，輕鬆分享與紀錄美好時刻。

● 支援雙卡雙待 強化電池續航力

LG K SERIES (2017) 提供消費者更大容量的電量，電力提升超過 15%，歡樂時刻大大延長。同時支援雙卡雙待功能，滿足擁有雙門號使用需求的消費者，雙倍效率生活更加方便。

● 時尚弧形機身 舒適握感更輕薄

LG K SERIES (2017) 提供更加時尚美觀的外型設計，並結合輕薄的弧形機身，舒適握感再度升級。K10 與 K8 分別搭載 5.3吋及 5吋的 HD 內嵌式觸控顯示器、2.5D Arc Glass 玻璃，圓潤外型結合超大視野，兼具兼顧及優雅外型；K4 採用 5吋 FWVGA 內嵌式觸控顯示器，大螢幕更加賞心悅目，帶來絕佳視覺效果。

LG K SERIES (2017) 提供更加時尚美觀的外型設計，並結合輕薄的弧形機身，舒適握感再度升級。

K SERIES (2017) 國民機種共推出 K10、K8 及 K4 三款新機，在機身設計、相機功能及電力效能上全面升級，讓消費者以實惠價格享受智慧生活。

LG Stylus 3 1.8mm「筆」較犀利 5.7吋超大「螢」家 呈現絕佳視覺體驗

LG Stylus 3 在技術、規格上皆大幅升級，搭載 5.7吋 HD 內嵌式觸控面板，便於消費者觀看各種多媒體影音內容。同時擁有 7.4mm 超薄機身，四角圓弧及背蓋金屬細直紋質感，兼具輕量及美觀需求，搭配 1300萬畫素主鏡頭及 800萬畫素前鏡頭的旗艦相機規格，內建觸控筆筆尖縮小至 1.8mm，打造更加流暢精準的書寫體驗，全新的 PEN POP 2.0 功能，提供消費者更方便的預覽方式，並且增加防止手掌誤觸功能，成為手寫機種的大「螢」家。LG Stylus 3 建議售價 $7,990元，此次推出深邃銀一色，4/5 於中華電信、台灣大哥大、遠傳電信正式開賣。

● 觸控筆設計全面進化 PEN POP 2.0預覽更輕鬆

LG Stylus 3 內建觸控筆筆尖縮小至 1.8mm，帶來更加精準靈敏的筆觸，不論是書寫、塗鴉、或是隨筆紀錄皆能輕鬆寫意。Pen Pop 2.0 更帶給使用者全新的使用體驗，抽出觸控筆時，可直接顯示之前的書寫記錄，內建觸控筆警示 (Pen Keeper) 功能，當觸控筆被拔出且手機被移動時，會以聲音及提示提醒消費者觸控筆不在手機筆槽中，避免消費者遺失觸控筆。新增防止手掌誤觸 (Palm Rejection)，消費者書寫時不用擔心手掌影響觸控，更能完美執行書寫操作，支援 Screen-off Memo (又稱 EasyMemo)，即使螢幕關閉時，依然能夠使用觸控筆快速書寫。

● 旗艦級高規格相機 盡情享受拍照樂趣

LG Stylus 3 擁有旗艦級的 1300萬畫素主鏡頭及 800萬畫素自拍鏡頭，並支援自拍感應手勢、間隔拍攝、臉部偵測自拍、自拍補光模式、膠片效果、動態色調 (HDR)、全景拍攝、聲控拍攝、快速共享等多項輔助功能，不僅擁有更清晰的影像呈現，多款自拍輔助功能即使是自拍新手也能輕鬆上手，盡情享受拍照樂趣。

● 後置Smart Rear Key 使用更輕鬆

配備智慧後置按鍵 Smart Rear Key 功能，搭載指紋辨識強化使用安全，需要自拍或是擷取螢幕畫面時更加智慧直覺。

Stylus 3 配備 5.7吋超大螢幕，並縮小手寫筆筆尖至 1.8mm，書寫功能更加流暢，成為玩轉創意的超大「螢」家。

掰掰啾啾於活動現場展現神來一筆的創意，運用 Stylus 3 僅 1.8mm 細的觸控筆，畫上經典漫畫人物尖頭人，體現大玩特玩的創作樂趣。

LG K SERIES (2017) 及 LG Stylus 3 限量好禮大方送

LG K SEREIS (2017) 和 Stylus 3 於 4月5日起正式開賣。4/5 起凡購買 LG K SERIES (2017) 和 Stylus 3 隨貨附贈各項限量好禮。數量有限送完為止，讓您輕鬆入手 K系列 (2017) 和 Stylus 3，生活大有看頭。

● 贈品內容

LG K SERIES (2017) 規格表

LG Stylus 3 規格表

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。LG力求超越傳統智慧型手機，提供更有趣的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。