【LG吉禮豐收 光采納福旅行趣】活動問卷 得獎名單

親愛的 LG 會員您好：

感謝您完成【LG吉禮豐收 光采納福旅行趣】活動問卷，為了感謝您的寶貴意見，下列前 100名填寫問卷者可獲得「85度C45元單品兌換券乙份」。

LG 將會於 3月15日前以簡訊方式傳送兌換序號至您所提供的手機號碼，請自行留存序號後至 85度C門市兌換。