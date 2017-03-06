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【LG吉禮豐收 光采納福旅行趣】活動問卷 得獎名單
親愛的 LG 會員您好：
感謝您完成【LG吉禮豐收 光采納福旅行趣】活動問卷，為了感謝您的寶貴意見，下列前 100名填寫問卷者可獲得「85度C45元單品兌換券乙份」。
LG 將會於 3月15日前以簡訊方式傳送兌換序號至您所提供的手機號碼，請自行留存序號後至 85度C門市兌換。
序號
得獎者姓名
連絡電話
1
蔡O君
0933****03
2
楊OO學
0934****95
3
呂O志
0905****23
4
陳O弘
0919****91
5
林O翰
0930****85
6
楊O峯
0972****91
7
林O羿
0915****03
8
江O傑
0911****20
9
陳O傑
0905****76
10
JOanna
0975****05
11
陳O倫
0958****53
12
王O鍠
0932****87
13
薛O如
0937****09
14
吳O諺
0919****63
15
賴O霖
0910****00
16
傅O睿
0989****07
17
游O志
0912****56
18
張O欣
0923****05
19
林O凱
0910****34
20
洪O洺
0963****77
21
蔡O凱
0918****62
22
楊O維
0936****25
23
林O謙
0928****70
24
劉O聲
0920****37
25
張O嚴
0986****16
26
蔡O宸
0970****33
27
鄭O鄉
0972****52
28
張O菖
0939****90
29
黃O憲
0919****12
30
彭O緯
0978****68
31
李O民
0931****17
32
宋O毅
0916****07
33
呂O睿
0921****47
34
張O允
0933****33
35
顏O諭
0911****49
36
張O揚
0963****68
37
李O祥
0928****63
38
黃O雯
0916****83
39
林O勝
0978****20
40
葉O佑
0975****39
41
何O玟
0982****14
42
陳O宏
0972****00
43
黃O發
0988****68
44
陳O枚
0931****21
45
陳O宏
0963****36
46
廖O伸
0920****70
47
楊O逸
0955****96
48
施O婷
0930****70
49
曾O涵
0919****14
50
梁O嘉
0983****08
51
黃O達
0916****00
52
廖O鑄
0937****73
53
詹O己
0912****30
54
余O良
0960****02
55
黃O靜
0929****38
56
劉O吟
0937****16
57
劉O宏
0916****60
58
郭O廷
0983****31
59
陳O育
0921****71
60
曾O翔
0928****29
61
童O建
0918****09
62
劉O泓
0976****85
63
林O璋
0932****19
64
饒O德
0926****17
65
邱O純
0912****72
66
許O田
0978****17
67
魏O儒
0913****10
68
陳O廷
0935****19
69
黃O廷
0939****87
70
王O政
0968****88
71
胡O君
0939****58
72
陳O祥
0988****85
73
翁O業
0971****38
74
王O傑
0929****27
75
彭O
0937****63
76
吳O玲
0928****65
77
洪O凡
0960****98
78
彭O源
0989****08
79
曾O桐
0925****75
80
徐O平
0973****49
81
鄭O玲
0937****98
82
陳O玲
0922****62
83
蔡O憶
0983****15
84
王O亮
0912****64
85
羅O倫
0937****80
86
陳O成
0910****14
87
何O慈
0963****80
88
林O如
0929****86
89
林O昇
0952****23
90
王O玲
0916****15
91
張O暘
0926****20
92
黃O農
0981****77
93
賴O曦
0978****29
94
魏O喬
0953****66
95
劉O
0908****21
96
何O杰
0921****77
97
陳O錚
0910****89
98
洪O
0920****18
99
周O平
0916****93
100
方O斌
0930****28
- 上一步
【公告】LG G4手機維修公告 02/03/2017
- 下一步
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