OLED TV技術全球電視市場唯一 極黑見證極美 打造真實絢麗之極 LG OLED電視新品稱王登台

【2017年06月13日，台北訊】台灣 LG 電子以領先性的視聽技術傲視 OLED 電視市場，今日正式宣布在台推出 2017年 OLED 電視新品，將持續以「決勝畫質，主宰視界」為核心概念，引領電視產業未來發展趨勢。LG OLED TV 新品全新進化，搭載業界最新、最完整的三規 Active HDR 高動態顯示技術，包含 Dolby Vision™、HDR 10 以及 HLG，將影像色彩及亮度細節以最高品質呈現，展現真實細膩的影像細節。OLED TV 絕美設計以及完美畫質更在 2017 CES 展上以及國外專業網站評選中，受到媒體的高度肯定。LG OLED TV 新品 6月上市，OLED TV OLED65E7T 建議售價 NT$239,000元；OLED65B7T 建議售價 NT$219,000元；OLED55B7T 建議售價NT$109,000元。

台灣 LG 電子董事長金載承表示：「LG 為業界最早投入及深耕 OLED 技術發展的領先品牌，目前已同時應用於電視及商用顯示器，同時全球高階 OLED 電視面板皆來自於 LG。我們堅持品質與創新，相信不但能持續引領全球電視頂尖科技發展，也能帶動 OLED TV今年在市場上展現高度成長動能。LG 除了高階 OLED TV 之外，也推出 SUPER UHD TV 及 UHD TV 全系列新品，擁有最完備的電視產品線，可深度滿足不同消費族群的需求，LG 將秉持帶給消費者美好生活為核心，不斷創造更具革命性的絕佳視聽體驗。」

台灣 LG 電子董事長金載承與戲劇男神賀軍翔共同推薦 LG OLED TV 新品，賀軍翔大方分享自己的新「視」界。

LG OLED TV 新品全新進化，採用三規 Active HDR 來呈現新一代 HDR 內容：將影像色彩及亮度細節以最高品質呈現，展現真實細膩的影像細節。

LG 在 OLED 以領先全球的面板研發以及獨有的技術，不管在家庭娛樂或者商業顯示用途上，都以最完整的 OLED 產品線，展現市場領導品牌的企圖心。

OLED65E7T 的「Picture-On-Glass」鏡面顯像設計，以絕美畫質和驚艷纖薄的外觀，將家庭影音饗宴提升到更高層次。

LG OLED TV 除了影像表現極致外，在音質上更是引領業界，為全球第一個搭載 Dolby Atmos 環繞音效的 OLED TV。

LG 除了震撼推出 OLED TV 新品之外，還包含 SUPER UHD TV、UHD TV 系列新品，LG 完備多元的電視產品線，能夠滿足不同消費者的視聽娛樂需求。

LG OLED TV 新品全新進化，搭載業界最新、最完整的三規 Active HDR 高動態顯示技術，包含 Dolby Vision™、HDR 10 以及 HLG，將影像色彩及亮度細節以最高品質呈現，展現真實細膩的影像細節。(圖為 OLED65E7T)

LG OLED TV OLED65E7T 建議售價 NT$239,000元。

LG OLED65B7T 建議售價 NT$219,000元；OLED55B7T 建議售價 NT$109,000元。



LG OLED TV極黑見證極美 畫質再進化

OLED TV 採用 LG 獨創的自體發光技術，如同有生命的有機體般，可自行開關像素，忠實呈現影像的本色，OLED TV 廣色域符合DCI 98.5% 標準規格，高達 10億7千萬色彩呈現，展現出栩栩如生、純黑極美的色彩。今年推出的 LG OLED TV 採用三規 Active HDR 來呈現新一代 HDR 內容：除了相容 HDR 10 外，包含 Dolby Vision™ 以及由英國 BBC 與日本 NHK 共同發起的 HDR 標準 HLG (Hybrid Log Gamma) 格式，讓影像更清晰明亮，忠實呈現原創者內容。而在極黑科技的輔助下，OLED TV 是目前業界唯一能將 HDR 高動態範圍影像功能發揮到淋漓盡致，超高對比度下，將色彩及光影細節，甚至包含細小的亮點與黑暗區域精準完整呈現。

LG OLED TV 因採用自體發光技術，無須背光源，使電視機體更能與居家美學相契合。OLED65E7T 的「Picture-On-Glass」鏡面顯像設計，將面板鑲嵌在透明的玻璃背板上，以絕美畫質和驚艷設計美學的外觀，同時配備前置 SoundBar，極簡流線的造型，將家庭影音饗宴提升到更高層次。OLED TV 型號 B6T 採用極致纖薄時尚設計，優雅的懸浮新月型底座讓 OLED TV 與室內裝潢更能完美搭配。

LG OLED TV 技術全球電視市場唯一 極黑見證極美 打造真實絢麗之極。(圖為 OLED65E7T)

OLED65E7T 的「Picture-On-Glass」鏡面顯像設計，將面板鑲嵌在透明的玻璃背板上，以絕美畫質和驚艷設計美學的外觀，同時配備前置 SoundBar，極簡流線的造型，將家庭影音饗宴提升到更高層次。(圖為 OLED65E7T)

全球獨家搭載 Dolby Atmos 杜比全景聲音效 聽覺更震撼

LG OLED TV 除了影像表現極致外，在音質上更是引領業界，為全球第一個搭載 Dolby Atmos 環繞音效的 OLED TV，讓消費者可以體驗撼動感官的絕佳音效。Dolby Atmos 杜比全景聲技術以觀賞者為中心，在三維空間中提供極佳的流動音效，呈現的內容可精準擷取每項物件的聲音，單一場景最高可同時支援 128種不同的聲音物件，讓觀賞者隨時置身於親臨現場般的音場中。Dolby Atmos 360度環繞音效造就壯闊音場，聲音完整環繞整個空間，享受真實細膩、層次豐富的音響效果，並廣泛應用在當今好萊塢鉅片中，掀起電視音效進化革命。

LG OLED TV 除了影像表現極致外，在音質上更是引領業界，為全球第一個搭載 Dolby Atmos 環繞音效的 OLED TV，讓消費者可以體驗撼動感官的絕佳音效。(圖為 OLED65B7T)

LG 完備電視產品線 影音技術全方位升級 多元滿足市場需求

LG 除了震撼推出 OLED TV 新品之外，今年銷售機種還包含 SUPER UHD TV、UHD TV 系列新品。LG 完備多元的電視產品線，能夠滿足不同消費者的視聽娛樂需求。其中 SUPER UHD TV 系列 65SJ800T 及 55SJ800T 搭載最先進的 Nano Cell™ 奈米顯示科技，透過鋪滿在 4K IPS 面板上的均勻直徑 1奈米晶體粒子，來呈現豐富精準色彩，顯色表現超越過往傳統 LED 面板技術，在任何觀看角度都可展現細膩準確的色彩，讓每個角度都是最佳觀賞位置，全系列支援三規 Active HDR 技術以及 Harmon Kardon 音效，大幅提升家庭視聽娛樂享受。

LG UHD TV 系列則支援雙規 HDR 高動態範圍技術，搭配極致亮彩科技以及區域亮度控制，展現豐富細膩色彩。而所採用的 IPS 4K 廣視角不色偏面板，還原視覺色彩與細膩對比。其中 UJ658T 系列為大尺寸電視愛好者的首選、UJ656T 系列外觀採極致纖薄設計，展現絕佳品味，而 UH630T 系列則為 4K 電視的入門首選。2017年 LG UHD 4K TV 全系列皆升級智慧滑鼠遙控器為標準配備，讓消費者享受全方位的影音娛樂享受。

LG webOS 3.5 全面進化 獨家智慧滑鼠遙控器 電視操作更 smart

LG 全系列電視新品皆搭載最新 webOS3.5 智慧平台以及獨家智慧滑鼠遙控器，可以輕鬆享受家庭娛樂時光。WebOS3.5 採用直覺式設計，支援 Android 手機鏡射 Miracast 投放，能將手機畫面投射到電視播放，在大螢幕上盡情享受音樂及影片應用程式。LG 獨家機上盒整合功能，智慧滑鼠遙控器，就可同時操控電視與機上盒，且支援全台各家第四台業者的機上盒。LG 並首創電視觀看 360 VR 影片，以 USB 存取 360度影片以及照片檔案，即可在電視上播放並且以智慧滑鼠遙控器瀏覽 360度內容。

同時，現場也展出 LG OLED 商用顯示器，OLED Wall Paper 55EJ5C 商用顯示器，厚度僅 3.65mm，配備磁吸裝置可無縫吸附於牆壁，大幅提供空間靈活性，OLED 面板令人驚艷的極致纖薄，更提供了非凡的客戶體驗。LG OLED 55EH5C 雙面商用顯示器，創新雙面螢幕可以同時顯示不同的影像內容，多種安裝方式，展現美觀時尚，適合運用於藝術空間、大型展覽，機場等開放式室內空間。LG 在 OLED 以領先全球的面板研發以及獨有的技術，不管在家庭娛樂或者商業顯示用途上，都以最完整的 OLED 產品線，展現市場領導品牌的企圖心。

LG OLED TV

LG SUPER UHD TV

LG UHD TV

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達47.9億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、數位看版及商用顯示器等產品。LG以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG承諾將以曾獲獎項加持的LG 4K OLED TVs與ULTRA HD TVs及webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。