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LG 2017「Life's Good with HOPE希望。傳愛」 希望起飛第一階段入圍公告
誠摯感謝全台各地大學生熱情支持 LG 2017「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」希望起飛。台灣 LG 電子再次攜手大學生，鼓勵孩子擁抱希望。本次徵件活動當中，收到來自全台各大專院校同學的熱情投稿，LG 十分感動各大專院校的同學們以行動表示支持，身體力行投入偏鄉學童關懷，而這樣的付出與 LG 長期關注偏鄉、關懷弱勢的理念不謀而合。LG 也期待能與更多的年輕學子一起攜手合作，為更多偏鄉的孩子開啟廣闊視野。
依評分標準規定，主辦單位根據各組報名企劃書與活動辦法契合度 (25%)、服務計畫創意與特色 (25%)、計畫執行可行性 (25%) 及偏鄉孩童學習效益 (25%) 來做評分，共計選出五組希望團隊，依收件順序排名，公布如下：
項目
學校
社團
企劃
1
國立屏東科技大學
隆光煥發
新興向隆
2
國立臺北藝術大學
藝術服務隊
2017環靜港應-靜浦、港口藝術夏令營
3
國立臺灣大學
資訊管理學系
攜手-See saw
4
國立臺灣大學
兒童青少年舞蹈服務社
<舞后時光>2017 暑期兒童青少年舞蹈體驗營
5
國立彰化師範大學
山地服務社
波瓦倫大手拉小手 服務計畫
恭喜以上入圍組別，希望小組將以郵件及電話通知各入圍組別，後續相關資訊如下：
1. 依活動辦法規定，主辦單位將於活動網站公布入選名單，並以郵件及電話通知入選事宜，請入選單位務必於 2017年6月19日 (一) 前與主辦單位聯繫，並遵守活動相關規範。
2. 入選組別須於 2017年6月23日 (五)，參加 LG 所舉辦的行前說明會。
3. 特別注意事項：入圍團隊需依據所繳交的企劃內容，前往偏鄉小學服務。並使用 LG 提供的手機拍攝成果影片，於 2017年9月30日 (六) 前將執行內容剪輯為 2分鐘以內的創意短片完整版上傳至指定網站。
詳細注意事項請參考「Life's Good with HOPE希望。傳愛」希望起飛官網，如有任何問題請洽詢活動專線 (02)2775-2784、以及敢夢專屬信箱lgcsr@prestigepr.com.tw，謝謝。
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LG寶貝家庭快樂送雙重好禮寵愛家人 購買指定家電產品 抽時尚智慧電子衣櫥 19/06/2017
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