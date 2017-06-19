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LG寶貝家庭快樂送雙重好禮寵愛家人 購買指定家電產品 抽時尚智慧電子衣櫥
【2017年06月19日，台北訊】夏季時節轉換，氣候變化大更要守護家人的健康。台灣 LG 電子體貼家中有幼兒的家庭特地推出「寶貝家庭 快樂送」雙重優惠活動，分別是第一重的「寶貝好禮 買就送」，先送上滿滿的呵護好禮，接著第二重的「寶貝好禮 買再抽」還可以參加獎項總價值超過百萬的頂級時尚家電 Styler 智慧電子衣櫥抽獎活動。
凡於 2017/06/01 至 2017/08/31 活動期間選購 LG 旗艦系列對開冰箱指定型號或 Styler 智慧電子衣櫥，即可兌換送明星商品空氣清淨機一台；購買 WiFi 遠控小精靈清潔機器人，兌換送勳風 K 歌棒一支；而購買 TWINWash 雙能洗指定組合或 Slim / Match 窄版冰箱更祭出超值加碼，最高送市價 NT$14,900元的空氣清淨機以及 7-11 商品卡 NT$6,000元等多種好康。另外，活動期間內購買 LG 指定家電，登錄官網註冊成功，有機會再抽「頂級時尚家電 Styler 智慧電子衣櫥」，獎項總價值超過百萬，最多可享有三次抽獎機會，越早購買，中獎機會越高，現在就是寵愛家人以及輕鬆入手頂級家電的最好時機！
LG Smart 生活家電產品部文京珍總監表示：「LG Smart 生活家電秉持『心科技‧新感動』的品牌理念，為家庭帶來更多便利，共同守護家庭健康。而適逢夏季時節轉換，為好發過敏的高峰期，推出「寶貝家庭 快樂送」優惠活動，讓忙碌的家庭生活中，都能感受 LG 智慧家電關心每位家人的健康以及誠意。」
台灣 LG 電子推出「寶貝家庭 快樂送」雙重優惠活動，「寶貝好禮 買就送」與「寶貝好禮 買再抽」，推薦多項明星家電清單，共同守護家人健康。
LG 窄版冰箱組合隨心所欲加碼送，購買雙併窄版冰箱指定型號，則加碼回饋勳風 K 歌棒二支、7-11 商品卡 NT$4000元、Glasslock 積木保鮮罐二個。
LG 於夏季推出「寶貝家庭 快樂送」活動，第一重「寶貝好禮 買就送」優惠活動，凡於活動期間購買 WiFi 遠控小精靈清潔機器人，兌換送勳風 K 歌棒一支。
凡於活動期間購買 TWINWash 雙能洗 21 或 19公斤組合指定型號，除了可享有「買就送」超值好禮，再享加碼送 LG 空氣清淨機 - 大龍捲風蝸牛 (PS-V329CS) 一台，另購買 15、17、18公斤指定型號，再享加碼送 7-11 商品卡 NT$4,000 至 6,000元。
台灣 LG 電子於夏季推出「寶貝家庭 快樂送」活動，凡購買旗艦系列之指定家電 Styler 智慧電子衣櫥或對開冰箱指定型號，申請兌換就送出市價 NT$14,900元的空氣清淨機 - 大龍捲風蝸牛 (PS-V329CS) 一台。
台灣 LG 電子於夏季推出「寶貝家庭 快樂送」活動，第二重「寶貝好禮 買再抽」優惠活動，購買 LG 指定家電，至官網註冊成功並登錄商品，就有機會獲得價值近 6萬元的 Styler 智慧電子衣櫥。
購買旗艦系列指定商品送熱門空氣清淨機 旗艦、經典系列買就送好禮
LG 體恤家中有幼兒的家庭，擔心空氣汙染以及好發的過敏原對孩子帶來的影響，特別推出「寶貝家庭 快樂送」活動，第一重「寶貝好禮 買就送」優惠活動，凡購買旗艦系列之指定家電，即可獲得超值好禮。其中，購買 Styler 智慧電子衣櫥或對開冰箱指定型號，申請兌換就送市價 NT$14,900元的空氣清淨機-大龍捲風蝸牛 (PS-V329CS) 一台，可透過偵測的數據和淨化顯示燈的顏色，快速淨化室內空氣，輕鬆為孩子的健康把關。Styler 智慧電子衣櫥全新概念的衣物護理方式，針對夏季大人與孩子外出的流汗髒污，能快速有效去除細菌、異味，殺菌率高達 99.9%，輕鬆解決衣物無法天天清洗的困擾，提供衣物最貼心的即時保養。另外於活動期間購買 WiFi 遠控小精靈清潔機器人，兌換送勳風 K 歌棒一支；買 LG 旗艦系列或經典系列之指定家電，即可獲得 7-11 商品卡、BRITA 濾水壺、洗衣紙、Glasslock 積木保鮮罐等多樣好禮，在今年夏季，LG 獻上滿滿呵護好禮，與您一起守護家人健康。
全球首創一機雙洗 TWINWash 雙能洗 極簡美學窄版冰箱組合加碼送
LG 體貼媽媽照顧家人的辛勞，提供客製組合家電產品，聰明設計減輕媽媽家事時間，有更多時間陪伴孩子。TWINWash 雙能洗提供革命性的洗滌方式，上置 LG 滾筒洗衣機，下搭 3.5公斤迷你洗衣機，在日常洗滌中需要被獨立清洗的衣物可獲得最輕鬆的解決方案。凡於活動期間購買 TWINWash 雙能洗 21 或 19公斤組合指定型號，除了可享有「買就送」超值好禮，再享加碼送 LG 空氣清淨機-大龍捲風蝸牛 (PS-V329CS) 一台，另購買 15、17、18公斤指定型號，再享加碼送 7-11 商品卡 NT$4,000 至 6,000元。LG Slim / Match 窄版美型冰箱，獨特客製化設計，可以依據個人喜好，自由選購單台或雙併組合，滿足家庭日常不同的冷藏所需，極窄美型設計展現居家俐落品味。購買單台窄版冰箱指定型號，送勳風 K 歌棒、7-11 商品卡 NT$1,000元、Glasslock 積木保鮮罐；若購買雙併窄版冰箱指定型號，則加碼送勳風 K 歌棒二支、7-11 商品卡 NT$4,000元、Glasslock 積木保鮮罐二個。LG 準備豐富貼心好禮，體貼父母親日常照顧孩子辛勞，一起享受最聰明、輕鬆的智慧生活。
購買 LG 指定智慧家電 加碼抽頂級時尚電子衣櫥
夏季時節轉換，室外的空氣汙染加劇，家中潮濕易滋生塵螨、細菌，更容易引發孩子過敏問題。台灣 LG 了解爸媽重視孩子的健康，獻出第二重「寶貝好禮 買再抽」優惠活動，凡於 2017/06/01 至 2017/08/31 活動期間購買 LG 指定家電，至官網註冊會員並註冊商品，就有機會獲得價值近 6萬元的 Styler 智慧電子衣櫥，LG 將於 07/05、08/04、09/05，每次抽出六位中獎者，總共 18個獲獎名額，最多可有三次抽獎機會，獎項總價值超過百萬，越早購買，中獎機會越高，輕鬆晉升家庭衣物健康守護專家。
LG 清潔機器人限時加碼送勳風 K 歌棒
LG 感謝消費者支持，特別於 2017/06/01 至 2017/06/30 推出限時加碼活動，限時加碼時間內購買 LG 清潔機器人指定型號，上活動網站登錄兌換即贈勳風 K 歌棒一支，限時活動，趕緊把握機會。
LG「寶貝家庭快樂送」優惠活動－「寶貝好禮 買就送」
● 活動時間：購買日期－2017/06/01 ~ 2017/08/31
回函申請期間－2017/06/01 ~ 2017/09/05截止(以郵戳為憑)
線上申請期間－2017/06/01凌晨0:00 ~ 2017/09/01 23:59
● 活動內容：凡於活動期間購買 LG 指定家電產品，即可獲得指定貼心好禮。
● 活動網站：https://www.lgevent-tw.com/branding/2017Junsp/
● 贈獎方式：(詳情請見活動網站)
1. 隨貨送－贈品隨購買商品配送，不需回函或線上申請。
2. 兌換送－採回函申請或線上申請二選一。
● 活動辦法：
LG「寶貝好禮 買再抽」頂級時尚家電 Styler 智慧電子衣櫥
● 活動日期：2017/06/01 ~ 2017/08/31
● 活動內容：活動期間凡購買 LG 指定家電 (不含IT、手機產品)，至 LG 官網 (www.lg.com/tw) 登錄並成為會員即可參加「頂級時尚家電 Styler 智慧電子衣櫥」抽獎，最多可享有三次抽獎機會，每次抽出 6名中獎者 (共18名)，愈早購買，中獎機會越高。
● 登錄時間：2017/06/01 凌晨 0:00 ~ 2017/09/01 晚上 23:59 止
● 抽獎獎項：「頂級時尚家電 Styler 智慧電子衣櫥」，獎項總價值超過百萬，詳情請參考 LG 活動網頁。
● 兌獎方式：中獎名單統一於 LG 官網活動網頁公布，並於一週內以電話及 email 通知。中獎者需於通知後一週內檢附以下文件寄到【寶貝家庭快樂送】活動小組，未提供完全者視同放棄領獎權利，恕不另外通知。
● 活動網站：https://www.lgevent-tw.com/branding/2017Junsp/
● 活動專線：0809-066-669 (星期一至星期五，9:00~12:00、13:30~18:00)
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達47.9億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子生活家電與空調公司】
LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。
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