LG旗艦吸塵機皇 CordZero™ A9磅礡登場 吸力、電力雙犀利！多項創新再造無線吸塵新標竿 超越飛機引擎轉速馬達ⅹ獨家航太級動力集塵科技

【2017年06月28日，台北】家電領導品牌台灣 LG 電子今日宣布推出全新旗艦吸塵機皇 CordZero™ A9 無線吸塵器，搭載獨家的 AEROSCIENCE™ 航太級動力集塵科技，有效濾除微塵並極大化除塵效果。全新一代 Smart Inverter Motor™ 智慧變頻馬達，提供超越飛機引擎 16倍的轉速，成就強勁吸力，搭配 Dual PowerPack™ 長效雙鋰電池組，使用時間最長可連續吸塵達 80分鐘，讓清潔工作可完美持續進行，創下無線吸塵科技新標竿。此外，LG CordZero™ A9 無線吸塵器更以多種全新進化的便捷設計，如：一指輕按開關輕鬆除塵，獨特可伸縮式吸塵管，多功能吸頭組以及三用收納式充電座，為消費者打造全新吸塵使用體驗。台灣 LG 電子此次也邀請 LG 家電首位男性代言人 --- 宥勝，於記者會現場展現 LG CordZero™ A9 強勁魅力。LG CordZero™ A9 無線吸塵器，上市售價 NT$22,990起，共有時尚紅、晶鑽銀、星艦藍三款。即日起至 8月31日止，配合新品上市，凡購買 LG CordZero™ A9 無線吸塵器，即贈送五件式多功能吸頭組 (價值$7500元)，數量有限，送完為止。

台灣 LG 電子董事長金載承表示：「LG 電子不斷以創新技術引領家電市場風潮。隨著直立式吸塵器推陳出新，LG 看好未來市場蓬勃發展以及台灣家電市場的潛力，選擇台灣成為韓國海外首發 LG 旗艦無線吸塵機皇 CordZero™ A9 的市場。除搭載航太級動力集塵科技，LG 更針對消費者實際使用需求，在電力以及操控上全新進化，為消費者帶來更多便利性。LG 持續以領先市場的技術，為消費者打造更加潔淨舒適的生活。」

LG CordZero™ A9 無線吸塵器代言人宥勝與 LG 董事長金載承合照。

LG CordZero™ A9 獨特伸縮吸塵管可依據消費者身高與使用環境，自由調整長度，符合人體工學設計的手把，為消費者打造全新吸塵使用體驗。

吸力超行！獨家 AEROSCIENCE™ 航太級動力集塵科技強勁除塵

LG 與空氣動力學專家合作，投入超過十年的研究，推出獨家專利技術 AEROSCIENCE™ 航太級動力集塵科技，造就 CordZero™ A9 強勁的吸力，並能夠有效濾除微塵的同時極大化除塵效果。全新無碳刷式智慧變頻馬達，以超過波音 747 引擎 16倍的馬達轉速，同時創造強勁的 3D 渦輪氣流帶入氣旋，展現強勁吸力。

● 全新 Smart Inverter Motor™ 無碳刷式智慧變頻馬達 輕巧耐用無汙染

LG 全新無碳刷式智慧變頻馬達 P9 的設計在運轉時能有效降低磨損，提供比傳統馬達更高的使用壽命，無碳刷式智慧變頻馬達在運轉時不會造成任何碳塵，減少使用時可能產生的汙染，同時新一代智慧變頻馬達體積更減少 70%，以輕巧的體積產生強大的吸力，LG 更獨家提供智慧變頻馬達 10年保固，長保超強吸力。

1 波音 747 的 Rolls Royce RB211 引擎以 7,000 RPM 轉速運轉，而 LG CordZero™ A9 無線吸塵器的智慧變頻馬達以 115,000 RPM 轉速旋轉。

2 一般模式下使用短型手持式 (不使用吸塵管與電動吸頭)，並使用兩顆電池，實際電池使用時間可能因使用環境不同有異。

● Axial Turbo Cyclone™ 軸向式勁速氣旋 極大化除塵效果

LG 的軸向式勁速氣旋能夠有效使用空間不留空隙，透過 36道內建葉片設計，能有效濾除微塵，極大化吸塵效果，帶給居家空間更清淨的無塵環境。

LG 與空氣動力學專家合作，投入超過十年的研究，推出獨家專利技術 AEROSCIENCE™ 航太級動力集塵科技，造就 CordZero™ A9 強勁的吸力，並能夠有效濾除微塵的同時極大化除塵效果。全新無碳刷式智慧變頻馬達，以超過波音 747 引擎 16倍的馬達轉速，同時創造強勁的 3D 渦輪氣流帶入氣旋，展現強勁吸力。

電力超行！可替換式雙鋰電池組 最長使用時間可達 80分鐘的長效續航力

LG CordZero™ A9 無線吸塵器貼心搭載兩顆可替換的 Dual PowerPack™ 雙鋰電池組，可避免發生困窘的斷電情況。而考量到家庭環境的不同，LG 特別設計三用收納充電座，對於不同家庭環境，都能夠有更靈活的充電以及收納方式。

● Dual PowerPack™ 雙電池組 長效除塵絕佳續航力

LG CordZero™ A9 無線吸塵器提供使用者可替換式雙鋰電池組，最長可連續使用 80分鐘 ，同時便利式的電池更換設計，更減少更換電池或等待充電完成的困擾，只要一指輕按即可隨時取出更換，完成居家清潔更加有效率。

● 獨特三用收納式充電座 輕鬆收納好簡單

LG 獨特的充電座設計提供三種充電方式，包括站立式、壁掛式以及輕便分離式，站立式可獨自站立不需固定於牆上，並隨時移動擺放位置；壁掛式可方便收納於固定位置上；輕便分離式可分離充電座主體與吸塵器主體進行充電，消費者可因應居家空間環境，自由選擇適合的使用方式，有效利用家庭空間，快速充電與輕鬆收納同時完成。

LG CordZero™ A9 無線吸塵器貼心搭載兩顆可替換的 Dual PowerPack™ 雙鋰電池組，可避免發生困窘的斷電情況。

清潔超行！五道過濾程序 創造超淨力

獨家搭載 5道過濾程序含 HEPA 濾網，更能有效過濾懸浮微粒及過敏原守護家人健康。便利的清掃後零件清潔方式，讓打掃更完美輕鬆。

● 5道過濾程序 完美防護家中清潔

CordZero™ A9 無線吸塵器透過採用先進的五道過濾程序，輕易過濾 99.9 懸浮微粒 (2.5微米) 大部分灰塵從正切式氣旋、金屬防塵裝置、軸向式氣旋等前3道程序就能有效過濾並留在集塵盒，加上前置濾網及最後一道 HEPA 濾網，能有效過濾 99.9% 懸浮微粒 PM2.5 與過敏原，呵護家人的健康。

● 便利的零件管理 掃後清潔更輕鬆

LG CordZero™ A9 具備便利的零件清潔方式，讓打掃後的善後清潔變得更輕鬆！只要輕轉專用電動集塵吸頭的蓋子即可取出保養。當集塵盒需要清潔時，只要輕壓按鍵即可打開並清空，不需另外取出。五道過濾程序的第四道前置濾網，輕轉蓋子即可取出，而第二道的金屬防塵裝置，用附加的工具盒可輕易取出可水洗。

3 指定組合 (BEDDING2、MASTER 2X) 配備雙鋰電池組。

4 一般模式下使用短型手持式 (不使用吸塵管與電動吸頭)，並使用兩顆電池。

操控超行！伸縮吸塵管以及人體工學設計 專屬客製化最省力清潔方式

LG 長期觀察消費者使用習慣，體貼清掃者的辛勞，CordZero™ A9 無線吸塵器結合多項特殊設計讓除塵更方便省力，獨特伸縮吸塵管可依據消費者身高與使用環境，自由調整長度，符合人體工學設計的手把，可調節使用時馬達與電池的配重，能以更舒適的方式進行清掃工作。一鍵開關只要使用手指輕觸，即可維持機器運轉，不需長壓開關鍵，家中除塵工作便利有效率。

● 獨特伸縮吸塵管結合一指輕觸開關 操作最便利

LG CordZero™ A9 具備獨特伸縮吸塵管，能讓消費者依造自身身高或是各種清潔環境，自由調整吸塵管長度，同時還可清潔天花板或高處難清理的角落。使用吸塵器的時候，只要一指輕按關關一下即可啟動或是調節吸力大小，打掃途中無需長按開關鍵，操作使用最方便。

● Opti-balanced Handle™ 人體工學手把輕易操作

特別設計符合人體工學的手把，當吸塵器與地面成 45度角時，調節馬達與電池形成最佳配重，提供消費者使用舒適的方式進行除塵，並通過 US Ergonomics 認證，為消費者打造最佳除塵工具。

便利超行！10件式多功能吸頭組 家中角落一乾二淨

針對不同的使用情況，LG 為消費者貼心設想各種最佳除塵利器，推出多達 10款多功能吸頭，可靈活應付各式清潔環境。包括專用電動集塵吸頭，內建馬達能帶動滾刷轉動，有效清潔地板、地毯等多種材質地面髒污。專屬防毛髮纏繞技術能使毛髮直接被吸進於集塵盒中，而不殘留於吸頭上。

● 多樣專屬除塵吸頭組 百變除塵功能

－電動除螨吸頭：獨家技術利用高速震動拍打設計將深層塵螨帶到表層，再搭配強勁吸力，將塵螨除的一乾二淨。

－專用電動集塵吸頭：共分為地板和地毯兩款專用，內建馬達更有效清潔多種異材質地面，更配備 LG 獨家研發之防毛髮纏繞技術，可使電動吸頭有效減少摩擦力，讓毛髮直接吸入集塵盒，避免纏繞於吸頭上。

－二合一吸頭：可適用於清潔不規則表面，兩用式設計可隨環境變化使用。

－隙縫專用吸頭：能深入難清潔的窗框以及車椅縫。

歡慶新品上市，即日起至 8/31 凡購買 CordZero™ A9 就送獨家 5件式吸頭組，內含「可彎曲吸頭」、「多角度軟毛吸頭」、「彈性伸縮軟管」、「床墊吸頭」以及「頑垢專用硬毛刷頭」，輕鬆清潔環境中各個角落。

LG 為消費者貼心設想各種最佳除塵利器，推出多達 10款多功能吸頭，即日起至 8月31日止，配合新品上市，凡購買 LG CordZero™ A9 無線吸塵器，即贈送五件式多功能吸頭組 (價值$7500元)，數量有限，送完為止。

6/30 ~ 7/2 LG CordZero™ A9 無線吸塵器體驗會及「吸力人妻」對抗賽

LG 將於 6/30 至 7/2 為期三天於台北信義威秀中庭廣場，舉辦 LG CordZero™ A9 消費者體驗會，7/1 及 7/2 兩天更特別邀請到演藝圈閨密檔佩甄與小禎，現場進行 LG CordZero™ A9 無線吸塵器「吸力人妻」線上直播對抗賽，將於 LG 官方粉絲團與兩位藝人的粉絲團現場直播，現場除了好玩的互動遊戲外，更邀請民眾一同投票選出最有冠軍相的吸力人妻！在活動最後一天將抽出 2名幸運兒，可將最新的 CordZero™ A9 無線吸塵器帶回家！機會難得，快來親自感受 LG CordZero™ A9 的強勁吸力！

LG CordZero™ A9 無線吸塵器消費者體驗會

● 日期：2017/6/30~7/2 14:00~19:00

● 地點：信義威秀中庭廣場

● 詳情請見台灣 LG 官方粉絲團 https://www.facebook.com/LGTaiwan

LG CordZero™ A9「吸力人妻」對抗賽線上直播

● 日期：2017/7/1~7/2 14:00~15:30

● 地點：信義威秀 / ATT 4 FUN / Home Hotel

● 詳情請見台灣 LG 官方粉絲團 https://www.facebook.com/LGTaiwan、佩甄粉絲團、小禎粉絲團

LG CordZero™ A9 無線吸塵器產品規格

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達47.9億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。