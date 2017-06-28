We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG旗艦吸塵機皇 CordZero™ A9磅礡登場 吸力、電力雙犀利！多項創新再造無線吸塵新標竿 超越飛機引擎轉速馬達ⅹ獨家航太級動力集塵科技
【2017年06月28日，台北】家電領導品牌台灣 LG 電子今日宣布推出全新旗艦吸塵機皇 CordZero™ A9 無線吸塵器，搭載獨家的 AEROSCIENCE™ 航太級動力集塵科技，有效濾除微塵並極大化除塵效果。全新一代 Smart Inverter Motor™ 智慧變頻馬達，提供超越飛機引擎 16倍的轉速，成就強勁吸力，搭配 Dual PowerPack™ 長效雙鋰電池組，使用時間最長可連續吸塵達 80分鐘，讓清潔工作可完美持續進行，創下無線吸塵科技新標竿。此外，LG CordZero™ A9 無線吸塵器更以多種全新進化的便捷設計，如：一指輕按開關輕鬆除塵，獨特可伸縮式吸塵管，多功能吸頭組以及三用收納式充電座，為消費者打造全新吸塵使用體驗。台灣 LG 電子此次也邀請 LG 家電首位男性代言人 --- 宥勝，於記者會現場展現 LG CordZero™ A9 強勁魅力。LG CordZero™ A9 無線吸塵器，上市售價 NT$22,990起，共有時尚紅、晶鑽銀、星艦藍三款。即日起至 8月31日止，配合新品上市，凡購買 LG CordZero™ A9 無線吸塵器，即贈送五件式多功能吸頭組 (價值$7500元)，數量有限，送完為止。
台灣 LG 電子董事長金載承表示：「LG 電子不斷以創新技術引領家電市場風潮。隨著直立式吸塵器推陳出新，LG 看好未來市場蓬勃發展以及台灣家電市場的潛力，選擇台灣成為韓國海外首發 LG 旗艦無線吸塵機皇 CordZero™ A9 的市場。除搭載航太級動力集塵科技，LG 更針對消費者實際使用需求，在電力以及操控上全新進化，為消費者帶來更多便利性。LG 持續以領先市場的技術，為消費者打造更加潔淨舒適的生活。」
LG CordZero™ A9 無線吸塵器代言人宥勝與 LG 董事長金載承合照。
LG CordZero™ A9 獨特伸縮吸塵管可依據消費者身高與使用環境，自由調整長度，符合人體工學設計的手把，為消費者打造全新吸塵使用體驗。
吸力超行！獨家 AEROSCIENCE™ 航太級動力集塵科技強勁除塵
LG 與空氣動力學專家合作，投入超過十年的研究，推出獨家專利技術 AEROSCIENCE™ 航太級動力集塵科技，造就 CordZero™ A9 強勁的吸力，並能夠有效濾除微塵的同時極大化除塵效果。全新無碳刷式智慧變頻馬達，以超過波音 747 引擎 16倍的馬達轉速，同時創造強勁的 3D 渦輪氣流帶入氣旋，展現強勁吸力。
● 全新 Smart Inverter Motor™ 無碳刷式智慧變頻馬達 輕巧耐用無汙染
LG 全新無碳刷式智慧變頻馬達 P9 的設計在運轉時能有效降低磨損，提供比傳統馬達更高的使用壽命，無碳刷式智慧變頻馬達在運轉時不會造成任何碳塵，減少使用時可能產生的汙染，同時新一代智慧變頻馬達體積更減少 70%，以輕巧的體積產生強大的吸力，LG 更獨家提供智慧變頻馬達 10年保固，長保超強吸力。
1 波音 747 的 Rolls Royce RB211 引擎以 7,000 RPM 轉速運轉，而 LG CordZero™ A9 無線吸塵器的智慧變頻馬達以 115,000 RPM 轉速旋轉。
2 一般模式下使用短型手持式 (不使用吸塵管與電動吸頭)，並使用兩顆電池，實際電池使用時間可能因使用環境不同有異。
● Axial Turbo Cyclone™ 軸向式勁速氣旋 極大化除塵效果
LG 的軸向式勁速氣旋能夠有效使用空間不留空隙，透過 36道內建葉片設計，能有效濾除微塵，極大化吸塵效果，帶給居家空間更清淨的無塵環境。
LG 與空氣動力學專家合作，投入超過十年的研究，推出獨家專利技術 AEROSCIENCE™ 航太級動力集塵科技，造就 CordZero™ A9 強勁的吸力，並能夠有效濾除微塵的同時極大化除塵效果。全新無碳刷式智慧變頻馬達，以超過波音 747 引擎 16倍的馬達轉速，同時創造強勁的 3D 渦輪氣流帶入氣旋，展現強勁吸力。
電力超行！可替換式雙鋰電池組 最長使用時間可達 80分鐘的長效續航力
LG CordZero™ A9 無線吸塵器貼心搭載兩顆可替換的 Dual PowerPack™ 雙鋰電池組，可避免發生困窘的斷電情況。而考量到家庭環境的不同，LG 特別設計三用收納充電座，對於不同家庭環境，都能夠有更靈活的充電以及收納方式。
● Dual PowerPack™ 雙電池組 長效除塵絕佳續航力
LG CordZero™ A9 無線吸塵器提供使用者可替換式雙鋰電池組，最長可連續使用 80分鐘 ，同時便利式的電池更換設計，更減少更換電池或等待充電完成的困擾，只要一指輕按即可隨時取出更換，完成居家清潔更加有效率。
● 獨特三用收納式充電座 輕鬆收納好簡單
LG 獨特的充電座設計提供三種充電方式，包括站立式、壁掛式以及輕便分離式，站立式可獨自站立不需固定於牆上，並隨時移動擺放位置；壁掛式可方便收納於固定位置上；輕便分離式可分離充電座主體與吸塵器主體進行充電，消費者可因應居家空間環境，自由選擇適合的使用方式，有效利用家庭空間，快速充電與輕鬆收納同時完成。
LG CordZero™ A9 無線吸塵器貼心搭載兩顆可替換的 Dual PowerPack™ 雙鋰電池組，可避免發生困窘的斷電情況。
清潔超行！五道過濾程序 創造超淨力
獨家搭載 5道過濾程序含 HEPA 濾網，更能有效過濾懸浮微粒及過敏原守護家人健康。便利的清掃後零件清潔方式，讓打掃更完美輕鬆。
● 5道過濾程序 完美防護家中清潔
CordZero™ A9 無線吸塵器透過採用先進的五道過濾程序，輕易過濾 99.9 懸浮微粒 (2.5微米) 大部分灰塵從正切式氣旋、金屬防塵裝置、軸向式氣旋等前3道程序就能有效過濾並留在集塵盒，加上前置濾網及最後一道 HEPA 濾網，能有效過濾 99.9% 懸浮微粒 PM2.5 與過敏原，呵護家人的健康。
● 便利的零件管理 掃後清潔更輕鬆
LG CordZero™ A9 具備便利的零件清潔方式，讓打掃後的善後清潔變得更輕鬆！只要輕轉專用電動集塵吸頭的蓋子即可取出保養。當集塵盒需要清潔時，只要輕壓按鍵即可打開並清空，不需另外取出。五道過濾程序的第四道前置濾網，輕轉蓋子即可取出，而第二道的金屬防塵裝置，用附加的工具盒可輕易取出可水洗。
3 指定組合 (BEDDING2、MASTER 2X) 配備雙鋰電池組。
4 一般模式下使用短型手持式 (不使用吸塵管與電動吸頭)，並使用兩顆電池。
操控超行！伸縮吸塵管以及人體工學設計 專屬客製化最省力清潔方式
LG 長期觀察消費者使用習慣，體貼清掃者的辛勞，CordZero™ A9 無線吸塵器結合多項特殊設計讓除塵更方便省力，獨特伸縮吸塵管可依據消費者身高與使用環境，自由調整長度，符合人體工學設計的手把，可調節使用時馬達與電池的配重，能以更舒適的方式進行清掃工作。一鍵開關只要使用手指輕觸，即可維持機器運轉，不需長壓開關鍵，家中除塵工作便利有效率。
● 獨特伸縮吸塵管結合一指輕觸開關 操作最便利
LG CordZero™ A9 具備獨特伸縮吸塵管，能讓消費者依造自身身高或是各種清潔環境，自由調整吸塵管長度，同時還可清潔天花板或高處難清理的角落。使用吸塵器的時候，只要一指輕按關關一下即可啟動或是調節吸力大小，打掃途中無需長按開關鍵，操作使用最方便。
● Opti-balanced Handle™ 人體工學手把輕易操作
特別設計符合人體工學的手把，當吸塵器與地面成 45度角時，調節馬達與電池形成最佳配重，提供消費者使用舒適的方式進行除塵，並通過 US Ergonomics 認證，為消費者打造最佳除塵工具。
便利超行！10件式多功能吸頭組 家中角落一乾二淨
針對不同的使用情況，LG 為消費者貼心設想各種最佳除塵利器，推出多達 10款多功能吸頭，可靈活應付各式清潔環境。包括專用電動集塵吸頭，內建馬達能帶動滾刷轉動，有效清潔地板、地毯等多種材質地面髒污。專屬防毛髮纏繞技術能使毛髮直接被吸進於集塵盒中，而不殘留於吸頭上。
● 多樣專屬除塵吸頭組 百變除塵功能
－電動除螨吸頭：獨家技術利用高速震動拍打設計將深層塵螨帶到表層，再搭配強勁吸力，將塵螨除的一乾二淨。
－專用電動集塵吸頭：共分為地板和地毯兩款專用，內建馬達更有效清潔多種異材質地面，更配備 LG 獨家研發之防毛髮纏繞技術，可使電動吸頭有效減少摩擦力，讓毛髮直接吸入集塵盒，避免纏繞於吸頭上。
－二合一吸頭：可適用於清潔不規則表面，兩用式設計可隨環境變化使用。
－隙縫專用吸頭：能深入難清潔的窗框以及車椅縫。
歡慶新品上市，即日起至 8/31 凡購買 CordZero™ A9 就送獨家 5件式吸頭組，內含「可彎曲吸頭」、「多角度軟毛吸頭」、「彈性伸縮軟管」、「床墊吸頭」以及「頑垢專用硬毛刷頭」，輕鬆清潔環境中各個角落。
LG 為消費者貼心設想各種最佳除塵利器，推出多達 10款多功能吸頭，即日起至 8月31日止，配合新品上市，凡購買 LG CordZero™ A9 無線吸塵器，即贈送五件式多功能吸頭組 (價值$7500元)，數量有限，送完為止。
6/30 ~ 7/2 LG CordZero™ A9 無線吸塵器體驗會及「吸力人妻」對抗賽
LG 將於 6/30 至 7/2 為期三天於台北信義威秀中庭廣場，舉辦 LG CordZero™ A9 消費者體驗會，7/1 及 7/2 兩天更特別邀請到演藝圈閨密檔佩甄與小禎，現場進行 LG CordZero™ A9 無線吸塵器「吸力人妻」線上直播對抗賽，將於 LG 官方粉絲團與兩位藝人的粉絲團現場直播，現場除了好玩的互動遊戲外，更邀請民眾一同投票選出最有冠軍相的吸力人妻！在活動最後一天將抽出 2名幸運兒，可將最新的 CordZero™ A9 無線吸塵器帶回家！機會難得，快來親自感受 LG CordZero™ A9 的強勁吸力！
LG CordZero™ A9 無線吸塵器消費者體驗會
● 日期：2017/6/30~7/2 14:00~19:00
● 地點：信義威秀中庭廣場
● 詳情請見台灣 LG 官方粉絲團 https://www.facebook.com/LGTaiwan
LG CordZero™ A9「吸力人妻」對抗賽線上直播
● 日期：2017/7/1~7/2 14:00~15:30
● 地點：信義威秀 / ATT 4 FUN / Home Hotel
● 詳情請見台灣 LG 官方粉絲團 https://www.facebook.com/LGTaiwan、佩甄粉絲團、小禎粉絲團
LG CordZero™ A9 無線吸塵器產品規格
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達47.9億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子生活家電與空調公司】
LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。
- 上一步
LG寶貝家庭快樂送雙重好禮寵愛家人 購買指定家電產品 抽時尚智慧電子衣櫥 19/06/2017
- 下一步
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/20170628-lg-cordzero-a9.html isCopied
paste