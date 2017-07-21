熱情仲夏 LG邀你一起「Fun」暑假

【2017年07月20日，台北訊】夏季長假來臨，是規劃與家人朋友相聚、出遊的好時機，LG 多項產品的貼心設計豐富美好生活，為假期帶來歡樂的相聚時光。LG OLED TV 畫質絕美，並提供最新、最完整的三規 Active HDR 高動態顯示技術，使消費者感受最高品質的尊榮視覺震撼。LG G6 上市後以 18:9 的 FullVision 顯示大螢幕，帶來寬廣的視覺體驗；前後搭載雙廣角相機與內建方形相機模式，讓暑期與好友的歡樂時光都能以創意的方式輕鬆捕捉；IP68 防水防塵與超強軍規等級的防護功能，可以隨時面對出遊時的各種突發狀況。此外，LG 推出全新夏季限定新色「極光藍」、「絲絨金」驚艷登場，讓消費者一機在手，時刻都能成為注目焦點。

極致追劇盛夏饗宴 OLED TV高品質感官體驗

LG OLED TV極黑見證極美 影音技術全方位升級

適逢夏季長假，不少影音平台推出暑期強檔好劇，炎熱的天氣，越來越多消費者選擇與家人朋友待在家裡追劇度過溫馨時光。LG 引領家庭娛樂市場，旗下產品 OLED TV 以獨特的自體發光技術，在純黑中呈現影像本色，展現出栩栩如生的極美色彩；2017年更搭載業界最新、最完整的三規 Active HDR 高動態顯示技術，包含 Dolby Vision™、HDR 10 以及 HLG，將影像色彩及亮度細節以最高品質呈現；音質方面更是全球第一個搭載 Dolby Atmos 環繞音效的 OLED TV，遇到影片中壯闊的史詩場景，聲音完整環繞整個空間，展現豐富層次，讓觀賞者如臨現場置身於現場，體驗極致奢華的感官享受。LG OLED TV 盛夏響宴，即日起至 9月17日止，凡購買 2017 OLED TV 最新機種 (OLED65E7T/OLED65B7T/OLED55B7T)，登錄送墾丁夏都沙灘酒店山景房平日住宿券乙張，詳情請洽 LG 官網 www.lg.com/tw。

LG 引領家庭娛樂市場，旗下產品 OLED TV 以獨特的自體發光技術，在純黑中呈現影像本色，展現出栩栩如生的極美色彩。

LG OLED TV 盛夏響宴，即日起至9月17日止，凡購買 2017 OLED TV 最新機種，登錄送墾丁夏都沙灘酒店山景房平日住宿券乙張。(圖為OLED65E7T)

夏季出遊必備神機 暑期Fun膽玩歡樂無極限

LG G6 頂尖攝錄功能輕鬆捕捉暑假玩樂記憶

趁著暑假來臨，正適合與好朋友們相約出遊，LG G6 搭載前後雙廣角與全新攝影模式，讓消費者能將夏季玩樂美景盡收眼底；內建的創意攝影模式讓消費者恣意發揮百變靈感，不論是拍照或錄影，都可以透過 LG G6 拍出猶如大師級的專業又有趣的影像；LG G6 更結合 IP68 防水防塵以及美國軍規防護認證，讓消費者即使在炎熱夏季來到沁涼的溪邊戲水，或是玩耍時大動作的嬉鬧，都能安心自在無後顧之憂。

● 前後超廣角鏡頭配備創意拍攝模式精采生活輕鬆紀錄分享

LG G6 具備 1300萬畫素的雙主鏡頭，包含 125度超廣角鏡頭以及 71度的標準鏡頭，前置鏡頭也配有 500萬畫素 100度的廣角鏡頭，能輕鬆完成與眾多好友的大合照，即使是壯闊景色也能夠盡收眼底。此外，LG G6 全新提供方形攝影模式以及各種創意功能，匹配模式任意拍照配對，讓消費者能展現百變創意，KUSO 趣味成為眾人焦點；美食模式將夏日出遊的美食餐點拍出垂涎欲滴的美味色澤，所有照片更無須經過裁切就能隨時上傳至社群團體分享趣味生活，搖身一變社群職人或時尚網紅。

● IP68 防水防塵結合頂級防護戶外玩耍最「FUN」心

暑假正值炎炎夏日，最適合好友們結伴戲水消暑，LG G6 具備 IP68 防水防塵功能並且通過美國軍規等級防護測試，即使在鄰近水池邊使用也不擔心手機滑落後會撞擊或受潮，任何時刻都能使用 G6 為旅遊生活紀錄最精彩的美好回憶。

LG G6 夏季限定新色「極光藍」與「絲絨金」打造夏季沁涼魅力

LG G6 一體成形的流線機身呈現簡約風貌，為迎接豔陽夏日到來，特別推出亮麗新色「極光藍」與「絲絨金」，如極光般綺麗迷幻耀眼的「極光藍」，鏡面機身呈現猶如藍寶石般的奪目光采，在陽光下更顯得尊榮華貴，輕鬆抓住眾人目光；獨具絲綢般細緻柔美光澤的「絲絨金」，如同夏日陽光照耀著綢緞潑灑在機身上，散發高貴優雅的動人神采，讓消費者一機上手即刻散發嫵媚雅致的時尚風格。LG G6 夏季限定新色推出「極光藍」、「絲絨金」兩色，建議售價 NT$24,900，即日起於全國電子、PChome 網路商城開賣。

LG G6 推出全新夏季限定新色「極光藍」、「絲絨金」驚艷登場，讓消費者一機在手，時刻都能成為注目焦點。

LG G6 夏季限定新色推出「極光藍」、「絲絨金」兩色，建議售價NT$24,900，即日起於全國電子、PChome 網路商城開賣。

極光般綺麗迷幻耀眼的「極光藍」，輕鬆抓住眾人目光。

「極光藍」鏡面機身呈現猶如藍寶石般的奪目光采，在陽光下更顯得尊榮華貴。

獨具絲綢般細緻柔美光澤的「絲絨金」，讓消費者一機上手即刻散發嫵媚雅致的時尚風格。

「絲絨金」如同夏日陽光照耀著綢緞潑灑在機身上，散發高貴優雅的動人神采。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、數位看版及商用顯示器等產品。LG以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG承諾將以曾獲獎項加持的LG 4K OLED TVs與ULTRA HD TVs及webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。LG力求超越傳統智慧型手機，提供更有趣的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。